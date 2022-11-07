В Новосибирске на вторичном рынке подешевели Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado — узнаем на сколько
Рост средних цен на автомобили с пробегом остановился еще в сентябре
В Новосибирске наметилась тенденция к снижению цен на автомобили с пробегом, рассказали НГС аналитики сервиса автомобильных объявлений «Авито Авто».
— Рост средних цен на автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет в Новосибирске остановился еще в сентябре, а в октябре средняя цена на автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет в городе снизилась на 2% по сравнению с сентябрем. Средняя стоимость такого автомобиля —
Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в целом в России по итогам октября средняя стоимость автомобилей с пробегом снизилась на 3% и составила
При этом структура ценообразования остается неоднородной, некоторые машины с лета 2022 года постепенно дешевеют, другие, наоборот, дорожают. Так, по данным «Авито», подержанный кроссовер Toyota RAV4 (в возрасте до 7 лет) в Новосибирске с июля подешевел на 11%, до средней стоимости
Седан Toyota Camry, наоборот, подорожал — на 2%, до
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