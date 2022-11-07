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Тема дняЯпонские автомобили подешевели в НСО
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В Новосибирске на вторичном рынке подешевели Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado — узнаем на сколько

Рост средних цен на автомобили с пробегом остановился еще в сентябре

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Машины подешевели, но немного

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В Новосибирске наметилась тенденция к снижению цен на автомобили с пробегом, рассказали НГС аналитики сервиса автомобильных объявлений «Авито Авто».

— Рост средних цен на автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет в Новосибирске остановился еще в сентябре, а в октябре средняя цена на автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет в городе снизилась на 2% по сравнению с сентябрем. Средняя стоимость такого автомобиля — 1 950 000 рублей, — уточнили в «Авито Авто».

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что в целом в России по итогам октября средняя стоимость автомобилей с пробегом снизилась на 3% и составила 1 220 000 рублей.

При этом структура ценообразования остается неоднородной, некоторые машины с лета 2022 года постепенно дешевеют, другие, наоборот, дорожают. Так, по данным «Авито», подержанный кроссовер Toyota RAV4 (в возрасте до 7 лет) в Новосибирске с июля подешевел на 11%, до средней стоимости 2 390 000 рублей. Внедорожник Land Cruiser Prado упал в цене на 23%, до 4 550 000 рублей, а отечественная Granta подешевела на 10% до 580 000 рублей.

Седан Toyota Camry, наоборот, подорожал — на 2%, до 2 499 000 рублей. Больше всего выросла средняя цена на кроссовер KIA Sportage — плюс 20%, до 2 395 000 рублей.

Почитайте подробнее о новом китайском кроссовере Haval Dargo, который сам паркуется в тесном городе.

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