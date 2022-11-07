В Новосибирске на вторичном рынке подешевели Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado — узнаем на сколько

В Новосибирске наметилась тенденция к снижению цен на автомобили с пробегом, рассказали НГС аналитики сервиса автомобильных объявлений «Авито Авто».

— Рост средних цен на автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет в Новосибирске остановился еще в сентябре, а в октябре средняя цена на автомобили с пробегом в возрасте до 7 лет в городе снизилась на 2% по сравнению с сентябрем. Средняя стоимость такого автомобиля — 1 950 000 рублей, — уточнили в «Авито Авто».