Показываем новый китайский кроссовер с HD-камерами, кожей и холодильником — что еще есть в авто за 3 миллиона

Продолжаем изучать рынок новых китайских автомобилей — сегодня у нас кроссовер Geely Atlas Pro в шикарном фирменном красном цвете с интересной технической начинкой. Давайте посмотрим на основные достоинства и нюансы этого автомобиля: подробнее — в материале Дмитрия Косенко.



Взгляните на автомобиль в движении, чтобы составить первое впечатление.