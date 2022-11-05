Показываем новый китайский кроссовер с HD-камерами, кожей и холодильником — что еще есть в авто за 3 миллиона
Geely Atlas Pro — среднеразмерный кроссовер примерных габаритов RAV4
Продолжаем изучать рынок новых китайских автомобилей — сегодня у нас кроссовер Geely Atlas Pro в шикарном фирменном красном цвете с интересной технической начинкой. Давайте посмотрим на основные достоинства и нюансы этого автомобиля: подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
Взгляните на автомобиль в движении, чтобы составить первое впечатление.
Geely Atlas Pro (предоставлен официальным дилером «Восток моторс») — среднеразмерный кроссовер примерных габаритов RAV4: длина «китайца» — 4544 мм, ширина — 1831 мм, высота — 1713 мм. Автомобиль является логическим продолжением модели под названием просто Atlas и показывает, как быстро всё меняется и совершенствуется за очень короткие сроки.
Кроссовер комплектуется единственным 1,5-литровым наддувным двигателем, выдающим 177 сил и 255 Нм крутящего момента. В варианте с передним приводом идет 6-ступенчатый гидроавтомат, а в варианте с полным приводом — 7-ступенчатый робот. Задняя подвеска в переднеприводной версии — независимая многорычажная, как и в 4WD. Уровней оснащения четыре, и даже начальная комплектация вполне богата: кожа, электропривод багажника, подогревы всех сидений, камера. Давайте пройдемся по основным плюсам кроссовера.
Внешний вид
Geely Atlas Pro — как раз тот случай, когда дизайн автомобиля не из серии самого ультрамодного, а сдержанный и сбалансированный. Экстерьер этого кроссовера тем и хорош, что все линии, пропорции тут гармоничны, тщательно выверены, нет ни одного сомнительного штриха. А в фирменном ярком красном цвете (цвет тестовых машин) Atlas выглядит весьма живо, особенно на фоне серых предзимних пейзажей. Хорош и декор экстерьера: хромированная окантовка стекол, молдинги дверей и боковых зеркал, хромированные вставки на дверных ручках.
Езда
Динамика тут не ураганная (разгон 10,5 секунды до сотни с автоматом и 9,9 секунды — с роботом), но управление тягой и рулежка толковые. Отзывы на педаль газа — линейные, понятные, в комфортном режиме несколько придавленные. Спортивный режим обостряет реакции на акселераторе, а робот как-то активней и шустрей щелкает передачи: при нажатии в пол переключения происходят при наборе 5500 оборотов, в то время как в стандартном режиме — при 6000. Руль вполне прозрачный, тяжеленький, хотя и не лишен некоторой вязкости. Но в целом реакции на подруливания точные, острые, быстрые.
Интерьер
По сравнению с простым «Атласом» здесь у нас уже будущее (а там еще было прошлое). Большой экран мультимедиа вписан в мудреную трапецию, как у Audi, центральная консоль приподнята и украшена кнопками в стиле «поршевской» елочки, руль хвастается спортивным скосом.
Рукоятки дверей красиво образуют единый бумеранг, тщательно проработан металлизированный декор мелких кнопок (стеклоподъемники, привод багажника), кругом мягкий пластик и кожа. В целом салон создает приятное впечатление, но пока это еще не премиум.
Мультимедиа, камеры
Экран мультимедийки большой, работает быстро, логика меню понятна. Неплох и штатный звук — достаточно мощный и насыщенный. А картинка с камер кругового обзора дошла до такой степени детализации, что ее можно просто смотреть вместо какого-нибудь кино в HD.
Удобные решения
Посмотрите, как центральная консоль парит в воздухе, образуя под собой дополнительное место для хранения. По бокам консоли — мощные ручки, за которые можно держаться. Под центральным подлокотником в боксе имеется воздуховод, в зависимости от режима климата мы получаем бокс с охлаждением либо нагревом.
В Geely решили сделать процесс отпирания капота по сценарию автомобилей BMW. Тут не надо шарить рукой под кромкой капота в поисках язычка замка — достаточно просто два раза дернуть ручку отпирания в салоне. Само подкапотное пространство тщательно закрыто пластиковой защитой, как в премиальных «немцах»: это и красиво, и практично (меньше грязи на двигателе).
Багажник с электроприводом уже в базе, пространство аккуратно отделано ковролином, а не жестким пластиком, есть крышечки для боковых ниш.
А теперь отметим нюансы автомобиля, к которым стоит присмотреться.
Недостаток физических кнопок
Обилие сенсорного управления уже давно критикуют в современных автомобилях: оказалось, что для некоторых функций физические кнопки всё равно удобней, особенно на ходу. Тут есть клавиши управления климатом, но мне лично не хватило кнопок подогрева руля и сидений. Ну не хочу я на ходу делать свайп вниз, искать глазами нужный пункт и целиться в него, чтобы включить этот обогрев баранки.
Багажник
Как мы отметили, багажник хорошо отделан, но его объем не столь велик — 378 литров. Пространство можно увеличить, убрав громоздкие пенопластовые органайзеры для инструментов в подполе и заменив полноценную запаску на докатку.
Сиденья
Сами по себе сиденья неплохи, и кожа приятная, но что касается электропривода водительского кресла — не хватает диапазона регулировок. Мне бы хотелось поднять кресло повыше и посильнее завалить подушку сиденья назад. Также хотелось бы регулировать положение центрального подлокотника (как элемента посадки), поднять его повыше, чтобы не склонять туловище вправо.
Шумоизоляция
Конечно, на новых необкатанных шипованных шинах и премиальный BMW 7 серии гудит как самолет, но всё равно шумоизоляционных материалов в наш кроссовер не мешало бы добавить. Помимо шин мы слышим и слегка надрывный звук мотора, но это скорее вопросы к мотору. А вот уровень аэродинамических шумов в принципе приемлем.
Цены
Сколько не сетуй на то, что «китайцы» стоят уже под 3 миллиона, но это данность, от которой никуда не денешься. Базовая версия с передним приводом оценивается чуть дешевле, в 2 758 990 рублей, а полноприводные варианты идут в диапазоне 3 013 990 — 3 318 990 рублей. Последняя цифра — для максимальной комплектации, где есть панорамная крыша, активные системы безопасности и система автоматического переключения дальнего света.
Почитайте еще о новом китайском кроссовере Haval Dargo, который сам паркуется в тесном городе.