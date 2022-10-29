На перекрестке Красный проспект — Гоголя пора менять схему движения. Разбираем аварию, где не понять, кто виноват

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» — вновь аварийный перекресток Красный проспект — Гоголя. Число столкновений тут такое, что пора бы властям задуматься об изменении схемы движения на этом участке. На этот раз в аварию попали седан и универсал: один начал ехать на свой зеленый, второй завершал маневр. И кто же виноват в таком случае — далее подробней.
Перекресток Красный проспект — Гоголя, мы видим фазу, когда для машин по Гоголя загорается красный сигнал светофора, а для машин по Красному — зеленый. В этот момент в центре перекрестка находятся машины, которые, очевидно, выехали туда на свой зеленый: они совершают левый поворот. Вот последний черный универсал пытается повернуть на Красный в сторону
Какой водитель виноват, черного универсала? Но он же завершал свой маневр, о чем в ПДД сказано впрямую. Или не так всё однозначно?
Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
Пункт 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.
— Формально согласно пункту 13.8 ПДД водитель, который двигался по Красному проспекту, при включении разрешающего сигнала по идее должен уступить водителю, завершающему движение через данный перекресток. Но конфигурация перекрестка тут достаточно сложной формы, решение может быть и то, и другое. Скорее всего, думаю, что в случае судебного спора больше всего вины у [черного] автомобиля. У него была возможность избежать столкновения, мог просто остановиться и пропустить движущийся поток, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Стоит учитывать, что в Новосибирске много сложных развязок, где ПДД нельзя трактовать поверхностно и впрямую. Так что уж лучше пропустить оппонента, чем ехать напролом, уповая на собственную правоту. Тем более по таким перекресткам уже сложилась правовая практика.
— Еще судебную практику посмотрел, там за предыдущие годы и ГИБДД, и суды исходили из того, что из-за наличия аллеи рассматривали это место как фактически 2 перекрестка. Судебная практика идет по тому пути, чтобы привлекать именно водителя, который вот в данном случае ехал по улице Гоголя. Хотя, опять же, бывает обратная практика, — заключает эксперт.
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