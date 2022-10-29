На перекрестке Красный проспект — Гоголя пора менять схему движения. Разбираем аварию, где не понять, кто виноват

Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.



Пункт 13.8. При включении разрешающего сигнала светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части данного направления.



— Формально согласно пункту 13.8 ПДД водитель, который двигался по Красному проспекту, при включении разрешающего сигнала по идее должен уступить водителю, завершающему движение через данный перекресток. Но конфигурация перекрестка тут достаточно сложной формы, решение может быть и то, и другое. Скорее всего, думаю, что в случае судебного спора больше всего вины у [черного] автомобиля. У него была возможность избежать столкновения, мог просто остановиться и пропустить движущийся поток, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.