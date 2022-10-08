«Тошнила» в левом ряду: показываем, к каким ДТП приводит медленная езда на шоссе

Очевидно, говорить прямо о вине водителя черной «Шкоды» будет сложно, ведь спусковым крючком ДТП послужил маневр второй черной машины.

— Тут смотрите, как получается: вторая черная машина — чистой воды ее ошибка, потому что надо держать дистанцию, пункт правил 9.10 и 10.1. И плюс у него перестроение, он при перестроении, получается, бьет белый автомобиль. Это можно было не делать, если бы он держал дистанцию, ехал с положенной скоростью. Вот и перестроение он совершал, явно не посмотрев по зеркалам. Чистой воды его вина, — считает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.