«Тошнила» в левом ряду: показываем, к каким ДТП приводит медленная езда на шоссе

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» изучаем ДТП на скоростном шоссе, где медленный водитель в левом ряду спровоцировал групповое столкновение автомобилей. Кто из участников аварии виноват больше и что делать с теми, кто «тошнит» в левом ряду, рассказывает Дмитрий Косенко.
Советское шоссе, в правом ряду дальние машины двигаются быстрее левого ряда, где первой в кадре едет черная «Шкода». Вот по правому ряду начинает опережение белый хетчбэк, в этот момент можно разглядеть вспышку стоп-сигналов черной «Шкоды». Тут же водитель второй черной машины, которая едет за «Шкодой», резко выворачивает вправо — белый хетчбэк тоже берет вправо, но сходит с траектории. В итоге все три машины сталкиваются.
Очевидно, говорить прямо о вине водителя черной «Шкоды» будет сложно, ведь спусковым крючком ДТП послужил маневр второй черной машины.
— Тут смотрите, как получается: вторая черная машина — чистой воды ее ошибка, потому что надо держать дистанцию, пункт правил 9.10 и 10.1. И плюс у него перестроение, он при перестроении, получается, бьет белый автомобиль. Это можно было не делать, если бы он держал дистанцию, ехал с положенной скоростью. Вот и перестроение он совершал, явно не посмотрев по зеркалам. Чистой воды его вина, — считает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Вина виной, но что спровоцировало аварию? Вероятно, движение в левом ряду ниже скорости потока — таких водителей в автомобильном сообществе называют «тошнотами». Мало того: непонятно, чем было вызвано кратковременное торможение черной «Шкоды», — напомним, перед ДТП у нее вспыхивали стоп-сигналы.
Конечно, медленное движение на шоссе в левом ряду провоцирует вот такие маневры, обгоны и часто приводит к авариям. Недаром в правилах даже официально прописан запрет на движение в левом ряду при свободном правом и необоснованное торможение или медленное движение.
Пункт 9.4 ПДД. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3, или где разрешено движение со скоростью более
Пункт 10.5. Водителю запрещается: <…> создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью; резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.
Что же делать с такими «медляками» в левом ряду? Обгонять по правому ряду или сгонять их вправо? Из законных средств воздействия у нас имеются подача световых сигналов фарами и подача звуковых сигналов согласно пункту 19.10 ПДД: «Звуковые сигналы могут применяться только: <…> для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов».
Но не стоит сокращать дистанцию до минимума, совершать резкие маневры или учить «медляка».
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