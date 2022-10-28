Новосибирцы нашли замену слишком дорогим новым автомобилям — что они покупают
Средняя стоимость автомобиля не старше трех лет в Новосибирской области составила
В Новосибирской области отмечается рост продаж автомобилей с пробегом возрастом не старше трех лет. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито.Авто». По мнению экспертов рынка, таким образом наметилась тенденция к замещению новых, слишком дорогих автомобилей более дешевыми трехлетками, состояние которых близко к идеальному.
— По итогам III квартала 2022 года продажи в этом сегменте выросли на 170% по сравнению со II кварталом этого года и на 77% по сравнению с III кварталом прошлого года. На долю авто в возрасте до 3 лет пришлось 15,7% от всех продаж автомобилей с пробегом за III квартал, — уточнили в «Авито.Авто».
Средняя стоимость такого автомобиля в Новосибирской области составила
— Автомобили с пробегом в возрасте до 3 лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым: такие машины обладают современными характеристиками, часто находятся в отличном состоянии и еще защищены гарантией производителя, — отмечают аналитики «Авито.Авто».
— Начали везти машины из Казахстана, они же в основном там свежие. Поскольку у наших дилеров машин нет, люди начали брать такие варианты, это замена новой машине, конечно. Они и по цене нормально выходят. Машине год-два, пробег — тысяч 20, состояние новое, — говорит управляющий новосибирского автосалона «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.
По словам экспертов, сейчас в Новосибирске отмечается оживление вторичного рынка, который упал 5 недель назад с началом частичной мобилизации. Тогда первые две недели продажи машин почти встали, сейчас же они восстанавливаются.
— Какие-то продажи начались. После мобилизации был период, когда дорогие машины вообще не продавались. Сейчас легкое движение пошло. Легкое — ключевое слово. В массовом сегменте продажи есть, но в меньшем количестве, чем это было до 21 сентября. После начала мобилизации клиентов вообще не было какой-то период времени, — рассказывает управляющий директор компании «Фастар» по автомобилям с пробегом Сергей Караваев.
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