Новосибирцы нашли замену слишком дорогим новым автомобилям — что они покупают

— По итогам III квартала 2022 года продажи в этом сегменте выросли на 170% по сравнению со II кварталом этого года и на 77% по сравнению с III кварталом прошлого года. На долю авто в возрасте до 3 лет пришлось 15,7% от всех продаж автомобилей с пробегом за III квартал, — уточнили в «Авито.Авто».