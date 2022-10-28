20idei
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 5/10
usd 61.36
eur 61.57
Тема дняНоябрьские морозы достигнут -25 градусов
Все новости
Все новости

Новосибирцы нашли замену слишком дорогим новым автомобилям — что они покупают

Средняя стоимость автомобиля не старше трех лет в Новосибирской области составила 3 млн рублей

2 093
ds

Трехлетняя машина обычно выглядит как новая

Поделиться

В Новосибирской области отмечается рост продаж автомобилей с пробегом возрастом не старше трех лет. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито.Авто». По мнению экспертов рынка, таким образом наметилась тенденция к замещению новых, слишком дорогих автомобилей более дешевыми трехлетками, состояние которых близко к идеальному.

— По итогам III квартала 2022 года продажи в этом сегменте выросли на 170% по сравнению со II кварталом этого года и на 77% по сравнению с III кварталом прошлого года. На долю авто в возрасте до 3 лет пришлось 15,7% от всех продаж автомобилей с пробегом за III квартал, — уточнили в «Авито.Авто».

Средняя стоимость такого автомобиля в Новосибирской области составила 3 млн рублей, в топ-5 самых продаваемых марок попали Toyota, KIA, Hyundai, BMW и LADA. В модельном рейтинге лидирует Toyota Camry (средняя цена — 2 800 000 рублей), далее идут Toyota Land Cruiser Prado (5 900 000 рублей), KIA Sportage (3 090 000 рублей), Hyundai Solaris (1 216 000 рублей), Toyota Land Cruiser (9 100 000 рублей).

— Автомобили с пробегом в возрасте до 3 лет многие рассматривают как прямую альтернативу новым: такие машины обладают современными характеристиками, часто находятся в отличном состоянии и еще защищены гарантией производителя, — отмечают аналитики «Авито.Авто».

— Начали везти машины из Казахстана, они же в основном там свежие. Поскольку у наших дилеров машин нет, люди начали брать такие варианты, это замена новой машине, конечно. Они и по цене нормально выходят. Машине год-два, пробег — тысяч 20, состояние новое, — говорит управляющий новосибирского автосалона «РДМ-Импорт» Алексей Мазур.

По словам экспертов, сейчас в Новосибирске отмечается оживление вторичного рынка, который упал 5 недель назад с началом частичной мобилизации. Тогда первые две недели продажи машин почти встали, сейчас же они восстанавливаются.

— Какие-то продажи начались. После мобилизации был период, когда дорогие машины вообще не продавались. Сейчас легкое движение пошло. Легкое — ключевое слово. В массовом сегменте продажи есть, но в меньшем количестве, чем это было до 21 сентября. После начала мобилизации клиентов вообще не было какой-то период времени, — рассказывает управляющий директор компании «Фастар» по автомобилям с пробегом Сергей Караваев.

Почитайте подробней: при покупке автомобиля отечественного производства предлагается государственная субсидия. Скидка при этом составит 20%.

По теме

Авто с пробегомНовые автоЦеныАвторынок Новосибирска
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2