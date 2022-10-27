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А нужны ли шипы в Новосибирске? Узнаем, чем липучка лучше и насколько она дешевле

В Новосибирске зимой становится всё больше асфальта, поэтому ездить на шипованной резине некомфортно

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В Сибири предпочитают шины с шипами

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В предзимние дни автомобилисты глубоко погружены в тему замены резины — а почему бы и нам сегодня не вспомнить старый добрый спор «шипы против липучек». Ведь в последнее время эффективность вновь создаваемых фрикционных шин повышается, а в Новосибирске зимой становится всё больше асфальта — снег исчезает под колесами растущего транспортного потока, применяются реагенты для ликвидации наледи. Так может быть, уже нет необходимости в использовании шипов, если вы живете в мегаполисе? Подробнее — в материале НГС.

После первого сентябрьского снегопада на улицах Новосибирска можно слышать цокот шипов — водители в Сибири по-прежнему предпочитают в зимний период именно такую резину. О ее плюсах сказано уже не раз: в первую очередь это надежное сцепление на обледенелых участках, которые могут появляться на дороге. Но многие водители, которые имели опыт использования зимней нешипованной резины (не путать с всесезонной), отмечают, что в условиях крупного города в большинстве дорожных ситуаций им достаточно и фрикционок.

— По своим характерист­икам липучка похожа на шипованную резину и порой не уступает шипам. Исключение составляет экстренное торможение на льду. С другой стороны, чем ниже температура, тем шипы будут хуже работать. Фрикционная резина подойдет для городской езды с учетом тог­о, что большинство дорог с твердым покры­тием и они обрабатыв­аются противогололедным материалом, — говорит коммерческий директор компании «Запаска» Дмитрий Пилипенко.

— Если говорить о плюсах липучки, она хорошо себя показывает при околонулевых температурах, когда из минуса в плюс, когда слякоть и льда еще нет. В такую погоду эти шины хорошо себя чувствуют. У липучки преимущество в том, что она на мокрых поверхностях на водяной пленке хорошо отводит влагу из пятна контакта, за счет этого сцепление с дорогой хорошее, — объясняет заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

Липучка мягче шипованных шин

Липучка мягче шипованных шин

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Главный вопрос — как фрикционная резина ведет себя на льду. Но лед льду рознь, при разных температурах это совершенно разные покрытия. В одном из исследований журнала «За рулем» было опытным путем установлено, что паритет по качеству торможения между шипами и липучками устанавливается при -15 градусах. Если холоднее — фрикционная резина начинает тормозить лучше. Например, при -19 градусах (самое то для Сибири) у фрикционок тормозной путь на льду становится меньше, чем у шипов.

Дело в том, что шипованная резина сама по себе жестче, она перестает нормально «выпускать» шип, которому к тому же трудней вгрызаться в твердый замороженный лед. И только если мы имеем идеальный, гладкий, глянцевый лед и небольшую минусовую температуру, тогда шипы цепляются лучше. Тут понятно — лед мягче, резина эластичней, шипы подвижней. К гладкому льду специалисты приравнивают и плотный наст.

— Когда укатанный снег, уплотненный такой — они плохо себя чувствуют. Обычно это происходит в середине зимы, когда снег уплотняется, — говорит Николай Пшеничников.

На укатанном насте лучше использовать шипы

На укатанном насте лучше использовать шипы

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По остальным параметрам у липучки действительно много плюсов: от мягкости до отсутствия проблем с потерей шипов.

— Первое и главное пре­имущество фрикционной шины: ее комфортн­ость и тихость хода. Фрикционная шина бе­сшумная, плавная. Кр­оме того, липучку можно установить на машину раньше и позже снять. Фрикционную шину можно ставить, когда среднесуточная температура опуска­ется ниже +8 градусо­в, — отмечает Дмитрий Пилипенко.

Отметим, что фрикционные шины несколько дешевле аналогичных шипованных. Вот пример китайских моделей 16-го размера (по данным компании «Запаска»):

215/65R16 Rapid Ice Knight 98T — 7330 рублей (фрикционная)

215/65R16 Mazz­ini Ice LEOPARD SUV 102T XL шип — 7790 рублей

Возьмем дорогие колеса премиального бренда Michelin (того же размера). Фрикционная модель X-Ice 3 обойдется в 9190 рублей, за шипованную покрышку X-Ice North 4 мы отдадим 11 170 рублей (данные компании «Сибирь Колесо»). Знаменитая Nokian предлагает шипованную шину Hakkapeliitta 9 SUV за 10 880 рублей, фрикционную R3 SUV можно взять за 10 440 рублей.

В среднем сегменте, к примеру Bridgestone, можно взять шипованную шину Blizzak Spike-02 SUV за 9150 рублей, а фрикционную Blizzak REVO-GZ за 8140 рублей. Впрочем, во всех перечисленных сегментах имеются и такие фрикционные шины, которые стоят дороже шипованных, это зависит от модели и года презентации.

— Практика показыва­ет, что ежегодно уве­личивается количество клиентов, отдающих предпочтение липуч­ке. Есть бренды, в которых продажи шипо­ванной и нешипованн­ой резины составляют 50% на 50%, хотя в среднем по ассортиме­нту примерно 70% пок­упателей предпочитают покупать шипованную резину, — заключает Дмитрий Пилипенко.

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