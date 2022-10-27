А нужны ли шипы в Новосибирске? Узнаем, чем липучка лучше и насколько она дешевле

— По своим характерист­икам липучка похожа на шипованную резину и порой не уступает шипам. Исключение составляет экстренное торможение на льду. С другой стороны, чем ниже температура, тем шипы будут хуже работать. Фрикционная резина подойдет для городской езды с учетом тог­о, что большинство дорог с твердым покры­тием и они обрабатыв­аются противогололедным материалом, — говорит коммерческий директор компании «Запаска» Дмитрий Пилипенко.

— Если говорить о плюсах липучки, она хорошо себя показывает при околонулевых температурах, когда из минуса в плюс, когда слякоть и льда еще нет. В такую погоду эти шины хорошо себя чувствуют. У липучки преимущество в том, что она на мокрых поверхностях на водяной пленке хорошо отводит влагу из пятна контакта, за счет этого сцепление с дорогой хорошее, — объясняет заместитель директора шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.