Запчасти ушли за производителем. Автодилеры и страховщики — о ситуации с расходниками и «кузовщиной»
В России назревает кризис поставок запчастей
Уход из России крупнейших автопроизводителей остановил поставки в страну не только готовых машин, но и запчастей. Это привело к двум последствиям — некоторые запчасти попали в разряд дефицита, другие сильно подорожали. Ниже — краткий обзор ситуации на рынке, и главный вывод таков: старайтесь не попадать в ДТП. Именно компоненты, повреждаемые в авариях, сейчас особенно дороги и редки.
В красной зоне — «немцы»
Президент АНО «Институт исследования социального и экономико-технологического развития общества» Андрей Быстров говорит, что в особенно сложном положении оказались премиальные немецкие марки, а также группа VAG (Volkswagen, Audi, Skoda и так далее).
— Здесь ситуация близка к критичной, — говорит он. — Многие официальные сервисы по обслуживанию этих марок в открытую используют неоригинальные запчасти. Это происходит не по прихоти сервисменов. Из-за дефицита «оригинала» банально нет возможности оказать даже такие простые услуги, как плановое техническое обслуживание. Чтобы сохранить свой бизнес, дилеры вынуждены отходить от первоначальных регламентов, где строгим требованием является использование только оригинальных комплектующих.
Особенно остро проблема проявляется в разрезе ремонтов по ОСАГО, где ограничены и сроки, и лимиты выплат, подчеркивают авторы проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». В принципе, Банк России пошел навстречу страховщикам и разрешил при калькуляции ущерба ОСАГО учитывать и неоригинальные запчасти, если их стоимость составляет не менее 20% от цены оригинала. Но Андрей Быстров считает, что это решает проблему лишь отчасти:
— Согласно требованиям Банка России, максимальный срок ремонта по ОСАГО должен составлять не более 30 календарных дней. Многие сервисы заявляют сроки поставки запчастей сопоставимые, а зачастую и превышающие этот срок. И речь идет не исключительно об оригинальных запчастях, ровно такая же ситуация и с аналогами. Страховые компании вынуждены платить штрафы и пени в случае задержки сроков ремонта, не имея никакой возможности повлиять на ситуацию. Будет справедливо, если сроки будут увеличены, пока в полной мере не заработает система импортозамещения или не будет найдено других решений, — убежден Быстров.
«Нельзя иметь полный ассортимент на складах»
Сергей Попов, коммерческий директор группы компаний «Регинас», которая представляет на Урале широкую линейку японских, корейских, европейских и китайских брендов, рассказывает, что ситуация с запчастями плюс-минус одинаковая по всем маркам. При этом наибольшие сложности — с кузовными деталями и дорогостоящими узлами.
— Изначально мы очень много сделали, чтобы обезопасить клиентов, и когда импортеры объявили об уходе или заморозке деятельности, мы постарались выкупить с их складов всё, что только возможно, — рассказывает он. — Попутно мы расширили ассортимент фильтров, которые делаем самостоятельно на нашем заводе, а также закупили большое количество оригинальных масел с высокими уровнями допуска, надолго обеспечив себя популярными расходниками. Но кузовные детали индивидуальны, никто не держит на складах весь ассортимент для каждой модели. То же касается дорогостоящих узлов, например, коробок передач в сборе и двигателей. С расходниками и гарантийными деталями проще, потому что мы знаем наработку на отказ, можем прогнозировать ситуацию и создавать запасы. Мы накопили склад запчастей по всем нашим брендам, но с редкими позициями это невозможно.
Сейчас проводится большая работа по созданию альтернативной логистики доставки запчастей.
— Раньше были налаженные схемы поставок в основном из Европы, сейчас же ищем варианты, — говорит руководитель «Регинаса».
Цены выросли на 25–70%
Ограниченные поставки запчастей увеличили стоимость запасных частей, в том числе популярных расходников. Таксист Денис рассказывает:
— У меня пробег порядка 60 тысяч километров в год, то есть техобслуживание нужно делать каждые два месяца, а летом чаще. Раньше я использовал масло по 2000 рублей за канистру, сейчас оно стоит 5000 рублей. Это не считая фильтров, свечей, сайлент-блоков.
По данным компании «АльфаСтрахование» только за первую половину 2022 года стоимость запчастей выросла в среднем на четверть, но если брать наиболее ходовые позиции, то прибавка стоимости достигла 70%. Специалисты компании поясняют, что учитывают детали, чаще всего страдающие при ДТП: стекла, фары, крылья, капот, крышку багажника, бампер и решетки.
Ситуация неоднородна по линейке брендов. Например, для большинства марок средний рост цен составил в пределах 25–33%, но для Suzuki, Subaru и Volvo оказался более чем полуторакратным.
— Дефицит запчастей по-прежнему наблюдается, но частично начал восполняться за счет новых каналов поставок, — говорит директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование» Александр Харагезов. — Часть ассортимента поступает через некоторые страны СНГ, часть — через прочие страны, продолжающие работать с Россией. В любом случае в ближайшее время снижение цен на запчасти маловероятно из-за общемировой инфляции и роста логистических издержек.
АВТОВАЗ поддержит бывших партнеров
Список автокомпаний, официально ушедших из России, пока невелик: помимо Chevrolet и Cadillac, полностью свернула деятельность Renault, кроме того, отказался от выпуска машин в России Nissan. В двух последних случаях поставкой запчастей и выполнением гарантийных обязательств занимаются оставшиеся дилеры марок при поддержке дочерней структуры АВТОВАЗа «Лада Имидж».
Очередной компанией, задумавшейся о полном прекращении выпуска машин, стала Hyundai, и мы уже разбирали, почему этот шаг означает полный крах прежней модели российского автопрома.
На волне этих событий второй раз за год изменились максимальные тарифы ОСАГО, причем степень наценки максимальная за всё время существования автогражданки. Есть примеры автомобилистов, для которых полис стоит около 100 тысяч рублей.