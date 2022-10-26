Запчасти ушли за производителем. Автодилеры и страховщики — о ситуации с расходниками и «кузовщиной»

Особенно остро проблема проявляется в разрезе ремонтов по ОСАГО, где ограничены и сроки, и лимиты выплат, подчеркивают авторы проекта «ОСАГО: общественная экспертиза». В принципе, Банк России пошел навстречу страховщикам и разрешил при калькуляции ущерба ОСАГО учитывать и неоригинальные запчасти, если их стоимость составляет не менее 20% от цены оригинала. Но Андрей Быстров считает, что это решает проблему лишь отчасти:



— Согласно требованиям Банка России, максимальный срок ремонта по ОСАГО должен составлять не более 30 календарных дней. Многие сервисы заявляют сроки поставки запчастей сопоставимые, а зачастую и превышающие этот срок. И речь идет не исключительно об оригинальных запчастях, ровно такая же ситуация и с аналогами. Страховые компании вынуждены платить штрафы и пени в случае задержки сроков ремонта, не имея никакой возможности повлиять на ситуацию. Будет справедливо, если сроки будут увеличены, пока в полной мере не заработает система импортозамещения или не будет найдено других решений, — убежден Быстров.