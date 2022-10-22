Чем опасно кольцо на площади Маркса — показываем, как «Хонда-Фит» красиво взлетела над таксистом

Сегодня рассматриваем очередное ДТП на кольце — на этот раз на площади Маркса. Напомним, что с недавних пор многие кольца лишились знака «Круговое движение» и превратились в совокупность Т-образных перекрестков, обычно четырех. Итак, полет «Хонды» над автомобилем такси, подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

Площадь Маркса, автомобили движутся по улице Ватутина со стороны Немировича-Данченко, они приближаются к пересечению с проспектом Маркса. Часть машин заезжает на кольцо еще под свой зеленый, вот мы видим, как водитель «Хонды-Фит» активно выворачивает влево в надежде объехать стоящие машины и вырваться из плена. Но наперерез ему выезжает автомобиль такси, «Хонда» отправляется в кратковременный полет и потом встает на колеса — смотрите видео.