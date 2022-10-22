Чем опасно кольцо на площади Маркса — показываем, как «Хонда-Фит» красиво взлетела над таксистом

Сегодня рассматриваем очередное ДТП на кольце — на этот раз на площади Маркса. Напомним, что с недавних пор многие кольца лишились знака «Круговое движение» и превратились в совокупность
Площадь Маркса, автомобили движутся по улице Ватутина со стороны Немировича-Данченко, они приближаются к пересечению с проспектом Маркса. Часть машин заезжает на кольцо еще под свой зеленый, вот мы видим, как водитель «Хонды-Фит» активно выворачивает влево в надежде объехать стоящие машины и вырваться из плена. Но наперерез ему выезжает автомобиль такси, «Хонда» отправляется в кратковременный полет и потом встает на колеса — смотрите видео.
Вероятно, водитель «Хонды» смотрел в левое зеркало, выворачивая перед автомобилем с регистратором, и такси не заметил. А таксист и вовсе не ожидал, что кто-то появится с этой стороны — ведь другие машины на кольце стояли и пропускали.
— Если там стоит знак «Круговое движение», то водитель справа прав. Если знака такового нет, то тогда помеха справа. И никаких вопросов нет к водителю, который справа ехал и на которого налетела эта машина. Насколько я знаю, там знака «Круговое движение» сейчас нет. Я считаю, что вина автомобиля, который практически перевернулся, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Круговых знаков там действительно нет, а есть вот такие знаки обычного перекрестка. И вот какой вопрос встает: если все эти машины, в том числе и «Хонда», выехали на перекресток еще на свой зеленый, значит, другие авто с поперечного направления должны были дать им закончить маневр?
Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
В любом случае водителю «Хонды», конечно, не стоило так активно выворачивать перед автомобилями в другой полосе и так беспечно газовать на кольце. Помните, что проезд колец — одна из самых коварных ситуаций, а в случае столкновения доказать свою невиновность бывает очень трудно. Именно поэтому кольца активно используют автоподставщики в своих преступных схемах.
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