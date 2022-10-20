В Новосибирской области за год купили только один luxury-автомобиль — показываем какой и за сколько
Luxury — топовый автомобильный сегмент, располагающийся на ступень выше «премиума»
С начала 2022 года во всей Новосибирской области был куплен только один новый автомобиль класса «люкс» (luxury). Этим единственным автомобилем оказался седан Bentley Continental Flying Spur, сообщили НГС в агентстве «Автостат»
Стоимость купленного седана на текущий момент составляет 28–35 миллионов рублей. Автомобиль оснащен
Напомним, что luxury (сюда входят Rolls-Royсe, Bentley) — топовый автомобильный сегмент, располагающейся на ступеньку выше «премиума» (в premium входят Mercedes, BMW, Land Rover
Что касается вторичного рынка, как следует из данных агентства «Автостат», в нашем регионе приобретено 10 люксовых авто с пробегом (против 12 в прошлом году):
- Bentley Continental GT — 5 штук;
- Bentley Arnage — 2 штуки;
- Bentley Bentayga — 2 штуки;
- Maserati Levante — 1 штука.
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