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В Новосибирской области за год купили только один luxury-автомобиль — показываем какой и за сколько

Luxury — топовый автомобильный сегмент, располагающийся на ступень выше «премиума»

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Роскошный седан за 30 млн рублей

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С начала 2022 года во всей Новосибирской области был куплен только один новый автомобиль класса «люкс» (luxury). Этим единственным автомобилем оказался седан Bentley Continental Flying Spur, сообщили НГС в агентстве «Автостат»

Стоимость купленного седана на текущий момент составляет 28–35 миллионов рублей. Автомобиль оснащен 6-литровым двигателем W12 с двойным наддувом мощностью 635 л. с., до 100 км/ч он разгоняется за 3,8 секунды.

Напомним, что luxury (сюда входят Rolls-Royсe, Bentley) — топовый автомобильный сегмент, располагающейся на ступеньку выше «премиума» (в premium входят Mercedes, BMW, Land Rover и т. д.). В прошлые годы люксовых авто продавалось более десятка.

Натуральные дерево и кожа в салоне

Натуральные дерево и кожа в салоне

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Что касается вторичного рынка, как следует из данных агентства «Автостат», в нашем регионе приобретено 10 люксовых авто с пробегом (против 12 в прошлом году):

  • Bentley Continental GT — 5 штук;
  • Bentley Arnage — 2 штуки;
  • Bentley Bentayga — 2 штуки;
  • Maserati Levante — 1 штука.

Почитайте еще, как в Новосибирске немного выросли продажи новых машин по сравнению с августом.

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