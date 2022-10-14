Показываем последний настоящий «Москвич», каким он должен быть — советский, 1986 года, с кожаным салоном

— Эргономика посадки удобная, руль уже не тонкий, такой более толстый. На сидении более удобная посадка, то есть если в 412-м сидишь как на кочке, то здесь довольно удобные сидения. Цвета сидений, на самом деле, были разные, а почему дерматиновые — потому что удобно, практично. И если какая-то пыль, просто влажной тряпкой протер, и всё.