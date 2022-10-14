Показываем последний настоящий «Москвич», каким он должен быть — советский, 1986 года, с кожаным салоном
Новые «Москвичи» будут не отечественной разработки, а китайской
В последние дни по всей стране многие автодилеры подают заявки на то, чтобы представлять возрожденную советскую марку «Москвич». Новые «Москвичи», конечно, будут не отечественной разработки, предварительно под этим брендом начнут продавать перелицованные китайские электромобили марки JAC. А мы решили вспомнить настоящий советский классический «Москвич» — последняя заднеприводная модель выпускалась под индексом 2140, потом уже пошел переднеприводный «сорок первый», больше похожий на иномарку. Итак — назад в
Это
Автомобилем владеет новосибирец Павел Рудзинский, он давно интересуется именно «Москвичами», занимается реставрацией. Этот экземпляр он спонтанно купил в Крыму у местного дедушки во время отпуска.
— В Крым с женой поехали отдыхать и, вместо того чтобы взять в аренду там какой-то «Солярис» или еще что-то, купили «Москвич». Полтора месяца путешествовали, ну и на этом же автомобиле вернулись в Новосибирск. То есть мы даже не знали, какой собственно автомобиль мы там будем покупать. Вот увидели «Москвич» в достойном состоянии, — рассказывает Павел.
Во время поездки автомобиль легко буксировал домик на колесах.
Модель 2140 пришла на смену массовому 412-му. Производство началось в 1975 году на московском заводе АЗЛК и продолжалось до 1988 года. Эта модель вытеснила со столичного завода «Москвич-412», который переехал на производственные мощности ижевского завода и продолжал выпускаться там.
Здесь мы видим уже умеренное количество хрома, пластиковую радиаторную решетку, пластиковые элементы на бампере. В периметре остекления металлом отделана только нижняя подоконная линия.
— У него, в отличие от 412-го, имеется вентиляция салона. Поэтому 412-й очень часто в дождливую и в такую влажную погоду «затягивает», здесь такого нет, протягивает нормально салон, полноценно. Работает печка, приток воздуха правильно сделан.
— Эргономика посадки удобная, руль уже не тонкий, такой более толстый. На сидении более удобная посадка, то есть если в 412-м сидишь как на кочке, то здесь довольно удобные сидения. Цвета сидений, на самом деле, были разные, а почему дерматиновые — потому что удобно, практично. И если какая-то пыль, просто влажной тряпкой протер, и всё.
В этой машине сиденья благородного бордового цвета — красиво, но есть нюансы в летний период, надо что-то подстилать.
— С другой стороны летом в жаркую погоду всегда спина мокрая, потому что сиденье абсолютно не дышит, это даже не кожа, это, по сути, тряпка, резиной обтянутая. Делали для того, чтобы было практично, в основном, чтобы было удобно ухаживать за салоном.
Это автомобиль кремового цвета, а всего в цветовой гамме за всё время выпуска было 35 оттенков. Их названия — просто мечта поэта, вот самые интересные: «Страдивари», «Форель», «Босфор», «Кентавр», «Манго», «Реклама», «Цитрон». Среди них непонятным образом затесались два каких-то простецких названия — «Светло-зеленый» и «Вишневый».
Инструкция: как на современных машинах — как правильно рулить.
Двигатель модели 2140 —
— Машина уверенно себя ведет в потоке, то есть динамики разгона вполне хватает в городском цикле. По трассе
— Насчет плавности хода: сзади рессорная подвеска идет, машина очень плавно, комфортно едет. Ездить на ней даже ежедневно можно, если машина опять же обслужена — никаких проблем.
Вот такой он, последний настоящий «Москвич» Советского Союза. Эта машина и сейчас служит своему владельцу, он ее использует ежедневно в теплый период. И прослужит еще очевидно не один год. Также машина участвует в выставочных мероприятиях новосибирского музея СССР.
— Летом я езжу на этой машине, зимой она стоит в гараже, потому что зимой реагенты, соль. А летом вот прям повседневно, хоть куда, хоть в Хакасию, хоть в Красноярск — без проблем сел и поехал!
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