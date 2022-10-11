Электросамокатчиков официально заставили делать «Ку!» перед пешеходами на тротуаре — показываем новые ПДД
Что изменится в движении на наших дорогах и тротуарах, будет ли больше порядка
Правительство РФ своим постановлением от 6 октября внесло изменения в российские ПДД — основная их часть касается статуса электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Что это изменит в движении на наших дорогах и тротуарах, будет ли больше порядка и какие еще нововведения появились в ПДД — подробнее у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Утверждение поправок в российские правила дорожного движения произошло некоторым образом внезапно — процесс обсуждения статуса электросамокатов, моноколес и прочих СИМ давно забуксовал, всё откладывалось на неопределенный срок. Известно, что правительство РФ требовало от разработчиков полного списка правок в ПДД, касающихся не только СИМ, но и других аспектов дорожного движения. Чтобы сразу все принять одним постановлением и «десять раз не ходить». Итак, посмотрим на главные поправки — что они дадут водителям и пешеходам.
Электросамокаты и прочие СИМ
Итак, пункт 1.2 ПДД, описывающий основные понятия и термины правил. Теперь здесь введено понятие СИМ:
«Средство индивидуальной мобильности» — транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).
Как видим, обычные ролики, скейты и всё остальное без двигателей под термин СИМ не подпадают, а люди, передвигающиеся на них, по-прежнему имеют статус пешехода. Статус же СИМ по сути приравнен к велосипеду. Пользователь электросамоката (или другого средства) может передвигаться по правому краю проезжей части, но только если ему больше 14 лет и только если ограничение скорости на этой дороге не более 60 км/ч. Самокат должен иметь тормозную систему, белую фару впереди и светоотражатели — белый впереди, красный сзади. На пешеходных переходах пользователь электросамоката, как и велосипедист, должен передвигаться пешком.
Отдельно прописано движение электросамокатов по тротуарам. Масса самоката не должна превышать 35 кг, скорость ограничена до 25 км/ч. Во всех спорных ситуациях (наезд, столкновение) на тротуаре пешеход будет изначально прав (пункт 24.6 ПДД):
Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, пешеходы имеют приоритет.
Если движение лица, использующего для передвижения СИМ... подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов... лицо должно спешиться или снизить скорость до скорости, не превышающей скорость движения пешеходов.
То есть получается, что самокатчик даже не может звонить своим колокольчиком пешеходу, чтоб тот ушел с дороги. Надо либо объезжать, либо тормозить и медленно ехать сзади за пешеходом.
Теперь перейдем к другим изменениям в правилах.
Разметка парковки
В принципе у нас водители уже давно знают, что синие линии обозначают платные места, а белые бесплатные, как в Европе. Теперь это официально закреплено в ПДД:
Пункт 1.7 Разметка синего цвета обозначает, что зона парковки используется на платной основе.
Дорожные знаки
Теперь в ПДД прописан знак 8.26 «Зарядка электромобилей», который соответственно указывает на место зарядки электрокаров (это категория знаков дополнительной информации). А в категории запрещающих появились такие знаки:
3.34 «Движение автобусов запрещено».
3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено».
При этом первый знак не запрещает движение автобусов, которые едут по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов.
Запреты на островках безопасности
В списке мест (пункт 12.4 ПДД), где нельзя останавливаться, отныне отдельно прописаны островки безопасности и направляющие островки. Поясним, что такое «Островок направляющий» — это «элемент обустройства автомобильной дороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков».
Отметим, что поправки в ПДД вступят в силу с 1 марта 2023 года, как раз к новому самокатному сезону.
Почитайте еще, как журналист НГС купил ОСАГО по новым тарифам и сравнил стоимость с прежними ценами.