Электросамокатчиков официально заставили делать «Ку!» перед пешеходами на тротуаре — показываем новые ПДД

Правительство РФ своим постановлением от 6 октября внесло изменения в российские ПДД — основная их часть касается статуса электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Что это изменит в движении на наших дорогах и тротуарах, будет ли больше порядка и какие еще нововведения появились в ПДД — подробнее у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Утверждение поправок в российские правила дорожного движения произошло некоторым образом внезапно — процесс обсуждения статуса электросамокатов, моноколес и прочих СИМ давно забуксовал, всё откладывалось на неопределенный срок. Известно, что правительство РФ требовало от разработчиков полного списка правок в ПДД, касающихся не только СИМ, но и других аспектов дорожного движения. Чтобы сразу все принять одним постановлением и «десять раз не ходить». Итак, посмотрим на главные поправки — что они дадут водителям и пешеходам.