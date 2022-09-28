Продают за долги: в Новосибирске выставили на аукцион изъятый спорткар Marussia

В Новосибирске выставили на продажу спорткар Marussia, который ранее принадлежал директору известного в городе автосалона Александру Сердцеву. Напомним, в конце апреля приставы арестовали автомобиль за долги.



По данным представителей новосибирского управления ФССП, у предпринимателя накопились долги на сумму более 5,5 миллиона рублей.



Объявления о продаже суперкара Marussia B1 опубликовало Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области. Начальная цена за красный автомобиль 2015 года выпуска значится на отметке в 15 миллионов.

