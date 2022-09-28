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Продают за долги: в Новосибирске выставили на аукцион изъятый спорткар Marussia

Начальная цена автомобиля — около 15,5 миллионов

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Начальная цена автомобиля — 15 миллионов рублей

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В Новосибирске выставили на продажу спорткар Marussia, который ранее принадлежал директору известного в городе автосалона Александру Сердцеву. Напомним, в конце апреля приставы арестовали автомобиль за долги.

По данным представителей новосибирского управления ФССП, у предпринимателя накопились долги на сумму более 5,5 миллиона рублей.

Объявления о продаже суперкара Marussia B1 опубликовало Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области. Начальная цена за красный автомобиль 2015 года выпуска значится на отметке в 15 миллионов.

— Основанием для реализации является постановление судебного пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на торги, — отметили в управлении.

Аукцион состоится 27 октября, заявки на участие принимают до 24 октября.

Журналист НГС связался с бывшим владельцем суперкара.

— Автомобиль фактически изъят незаконно. Сейчас идут суды, — коротко ответили Александр Сердцев.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», Александр Сердцев на данный момент является руководителем 7 действующих организаций: ООО «Виголь» (грузоперевозки), ООО «Вип-Сервис» (торговля автомобилями), ООО «М-Моторс» (оптовая торговля автомобилями), ООО «С-Авто» (техобслуживание и ремонт автомобилей), ООО «Стройтех» (производство стройматериалов) и ООО «Автомобильные технологии» (оптовая торговля автозапчастями). Самые крупные долги числятся за компанией «С-Авто»: частично проиграны суды на требования о возврате 5,6 млн рублей (из них 4,6 млн рублей — ООО «Новосибирск Кропоткина Авто»).

В начале 2010-х годов компания Александра Сердцева VIP-Service стала официальным дилером Marussia Motors, бренда шоумена и автогонщика Николая Фоменко. Сердцев планировал построить полноценный шоурум в Новосибирске, но планы реализовать не удалось.

После банкротства компании Фоменко новосибирский предприниматель вместе с компаньонами выкупил всю коллекцию суперкаров Marussia с целью наладить их выпуск на территории Сибири. Известно, что Сердцеву удалось восстановить один автомобиль. На нем его сын Игорь в 2016 году попал в ДТП. Впоследствии суперкар Marussia был выставлен на продажу за 10 миллионов рублей.

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MarussiaАлександр Сердцев
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