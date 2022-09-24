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Китайцы показали новый бюджетный кроссовер с кожей, люком и 4 камерами — смотрите, что еще можно получить всего за 2 миллиона

Китайский Chery Tiggo 4 обновился и получил приставку «pro»

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Chery Tiggo 4 Pro 2022 года

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Продолжаем рассказывать о нашествии китайского автопрома: сегодня у нас один из самых популярных в России кроссоверов — Chery Tiggo 4, который обновился и получил приставку «pro». В кроссовере теперь использован интерьер от более дорогой модели классом выше — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

По традиции сначала наш краткий видеоролик:

Напомним, что Chery Tiggo 4 — это компактный кроссовер уровня «Креты». Его длина 4318 мм, ширина 1831 мм, высота 1662 мм. Автомобиль по-прежнему только переднеприводной с полузависимой задней подвеской, клиренс 19 см.

Длина 4318 мм, ширина 1831 мм

Длина 4318 мм, ширина 1831 мм

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Во внешнем облике главный штрих обновления — большая радиаторная решетка с ячеистой структурой, как на старших моделях Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro.

Клиренс 19 см

Клиренс 19 см

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Есть и другие штрихи: оптика, бамперы, декоративные вставки и молдинги. В целом это практически предыдущая модель, особенно при взгляде сбоку.

Салон от Tiggo 7 Pro

Салон от Tiggo 7 Pro

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А вот в салоне изменений больше — он полностью новый. Вернее, не новый, а позаимствованный у старшего Tiggo 7 Pro. Совсем другая архитектура, стильный современный дизайн, большой монитор мультимедиа на передней панели.

Красные вставки на коже

Красные вставки на коже

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Руль с толстым ободом, парящая центральная консоль, большой селектор переключения КП, беспроводная зарядка для телефона. Все прилично и функционально.

Выглядит на класс выше

Выглядит на класс выше

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Учитывая, что Tiggo 4 — как бы бюджетный компактный паркетник, такой богатый интерьер — это его огромный плюс.

Турбированный <nobr class="_">1,5-литровый</nobr> мотор

Турбированный 1,5-литровый мотор

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В прошлый раз мы ездили на Tiggo 4 с 2-литровым атмосферным мотором, который теперь отсутствует в гамме. И хорошо что отсутствует — тяга у него была невыразительная, мощности не хватало: ну, что такое 122 силы. Остались в гамме атмосферный 1,5-литровый мотор на 113 сил и турбированный 1,5-литровый на 147 сил. Вот последний со своими 210 Нм крутящего момента — совсем другое дело. Работает он в паре с более совершенным вариатором CVT25.

Коробка передач — вариатор

Коробка передач — вариатор

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Разгон типично вариаторный, но, в принципе, это не проблема. Даже в эко-режиме реакции на педаль газа вполне быстрые, тяга уверенная, сброс на пониженные обороты своевременный. Спорт-режим обостряет отклик при первом касании акселератора, убирает задемпфированные реакции в середине хода педали — в целом получается более чистое, более линейное управление тягой. При этом нет избыточных, толчковых подрывов, так что ездить на «спорте» можно спокойно и в городе.

Руль отличается вязкостью

Руль отличается вязкостью

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А вот к рулевому управлению остались вопросики. Баранка по-прежнему отличается явной вязкостью, она не легка на парковке и не прозрачна на скорости. Тот случай, когда тяжесть на руле — это мнимая жесткость, не дающая ничего для улучшения рулежки. Реактивное действие совсем вялое — баранка даже не выкручивается в ноль. С этим надо поработать.

В базе монитор и кожа

В базе монитор и кожа

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Tiggo 4 Pro сейчас можно назвать одним из символов китайского превосходства по оснащению, в том числе в бюджетном сегменте. Наш кроссовер даже в базе имеет круиз-контроль, бесключевой доступ, кнопку запуска двигателя, обогрев руля, сидений, форсунок и даже лобового стекла, кожаные сиденья, большой монитор 10,25 дюйма. И это, повторяю, в базе!

Топовый вариант

Топовый вариант

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Топовая же версия блещет люком, 6 динамиками, 6 подушками, подсветкой салона, диодной оптикой, 2-зонным климатом, круговым обзором. В общем, нормальный такой бюджетник. Стоимость топового варианта составит 2,1–2,3 миллиона рублей, точный прайс появится в ближайшее время.

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