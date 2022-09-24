Китайцы показали новый бюджетный кроссовер с кожей, люком и 4 камерами — смотрите, что еще можно получить всего за 2 миллиона

Продолжаем рассказывать о нашествии китайского автопрома: сегодня у нас один из самых популярных в России кроссоверов — Chery Tiggo 4, который обновился и получил приставку «pro». В кроссовере теперь использован интерьер от более дорогой модели классом выше — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

По традиции сначала наш краткий видеоролик: