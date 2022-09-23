На чем теперь ездить будем. Показываем очередной русский уазик, который должен заменить иностранные авто

Вот такой он — отечественный трудяга, который наряду с «Газелями» будет перевозить основную массу наших грузов — иностранные-то фургоны дорожают, какие-то уходят с рынка. А «Профи» стоит копеечных, по сравнению с «Фордами» и «Пежо», денег — 1,6 миллиона рублей за базовое исполнение.

Ранее мы тестировали кроссовер Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на рынке России, подробнее о нем читайте тут.

