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Тест-драйв

На чем теперь ездить будем. Показываем очередной русский уазик, который должен заменить иностранные авто

Мы периодически в наших обзорах рассказываем не только об обычных легковушках, но и грузопассажирском транспорте

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«УАЗ Профи» 2022 года

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Сегодня на NGS.RU первый тест-драйв не китайского автомобиля, начиная с 25 февраля этого года. И это будет бортовой грузовичок «УАЗ Профи» — мы периодически в наших обзорах рассказываем не только об обычных легковушках, но и грузопассажирском, коммерческом транспорте. С начала кризиса в стране не прекращали работу буквально единицы автозаводов, среди них был и УАЗ — давайте посмотрим на отечественную замену иностранным фургонам.

Длина, мм 5940<br />Колесная база, мм 3500

Длина, мм 5940
Колесная база, мм 3500

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«УАЗ Профи» — это малотоннажный бортовой грузовик из семейства «Карго», созданного на шасси «УАЗ Патриот» с использованием его агрегатов и кабины (авто предоставлен дилерским центром «Фастар»). Такие автомобили еще называют полуторками — это старый термин, означающий грузоподъемность в 1,5 тонны. Играет «Профи» в одном сегменте с отечественными грузовыми «Газелями».

ZMZ Pro объемом 2,7 литра

ZMZ Pro объемом 2,7 литра

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Наш автомобиль представлен с 3-местной кабиной: рама, задний привод, задний мост, модернизированный двигатель ZMZ Pro 2,7 литра мощностью 150 сил и крутящим моментом 235 Нм, 5-ступенчатой механической КП. Есть версии с 5-местной кабиной и полным приводом, есть разбивка по уровню комплектаций.

Грузовые зеркала

Грузовые зеркала

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Хоть этот автомобиль и наследник «Патриота», но ощущения в нем другие, более грузовые — как-то всё шире, выше, тяжелее. В больших вертикальных зеркалах заднего вида ты видишь выступающий кузов, это тоже добавляет габаритности.

Управление вполне легкое

Управление вполне легкое

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Впрочем, в управлении «Профи» сравнительно легок — адекватная педаль сцепления с небольшими ходами, нетяжелый руль, относительно четкая фиксация передач КП. Да и разгон, по крайней мере с порожним кузовом неплох, стартовать можно со 2-й передачи, а 3-ю эластичную передачу использовать в широком диапазоне.

Шума многовато

Шума многовато

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Акустическое и вибрационное сопровождение, конечно, имеется — и в достаточном количестве: мотор ревет на разгоне, коробка передач потрескивает да посвистывает, по кузову передаются микроколебательные движения, что-то вроде толчков вперед-назад.

Двухскатные задние колеса

Двухскатные задние колеса

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Но не забываем, что это рабочий развозной грузовичок, его дело трудиться в городе, а не на длинных скоростных бросках по шоссе. Отметим, что машина неплохо подходит и для сельской местности: 21 см клиренса, хорошая проходимость в варианте 4WD, двухскатные задние колеса.

Простой салон

Простой салон

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В кабине, особенно в базовой версии, у нас всё по-спартански, но достаточно аккуратно. Неплохо выглядит пластик, по крайней мере пока он новый, есть электростеклоподъемники, органы управления в удобных местах.

Сиденье с подлокотником

Сиденье с подлокотником

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Хорошая вещь — откидной подлокотник водительского сиденья. И спинку этого сиденья можно регулировать по наклону — устроиться можно вполне комфортно.

Бокс под сиденьем

Бокс под сиденьем

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Пассажирское сиденье рассчитано на два места, но будет тут тесно, спинка не регулируется. Под подушкой сиденья — бокс для вещей, не слишком объемный.

Два бардачка

Два бардачка

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Вообще из мест хранения тут еще только два бардачка, верхний и нижний, небольшие.

Полка на крыше

Полка на крыше

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И скромная полка на потолке, ее можно было бы сделать больше и вместительней.

Грузовое пространство

Грузовое пространство

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Ну да ладно, весь простор у нас тут, в кузове, размер платформы 3089 х 2060 мм. На кузове смонтирован металлический каркас с деревянными вставками, на который установлен тент.

Все борта откидываются

Все борта откидываются

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Откидной задний борт оснащен двумя ручками со стопорными механизмами, можно убрать тент и откинуть боковые борта. Заявленная вместимость этого кузова — 5 европаллет.

1,6 миллиона рублей — базовая цена

1,6 миллиона рублей — базовая цена

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Вот такой он — отечественный трудяга, который наряду с «Газелями» будет перевозить основную массу наших грузов — иностранные-то фургоны дорожают, какие-то уходят с рынка. А «Профи» стоит копеечных, по сравнению с «Фордами» и «Пежо», денег — 1,6 миллиона рублей за базовое исполнение.

Ранее мы тестировали кроссовер Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на рынке России, подробнее о нем читайте тут.

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