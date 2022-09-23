На чем теперь ездить будем. Показываем очередной русский уазик, который должен заменить иностранные авто
Мы периодически в наших обзорах рассказываем не только об обычных легковушках, но и грузопассажирском транспорте
Сегодня на NGS.RU первый тест-драйв не китайского автомобиля, начиная с 25 февраля этого года. И это будет бортовой грузовичок «УАЗ Профи» — мы периодически в наших обзорах рассказываем не только об обычных легковушках, но и грузопассажирском, коммерческом транспорте. С начала кризиса в стране не прекращали работу буквально единицы автозаводов, среди них был и УАЗ — давайте посмотрим на отечественную замену иностранным фургонам.
«УАЗ Профи» — это малотоннажный бортовой грузовик из семейства «Карго», созданного на шасси «УАЗ Патриот» с использованием его агрегатов и кабины (авто предоставлен дилерским центром «Фастар»). Такие автомобили еще называют полуторками — это старый термин, означающий грузоподъемность в 1,5 тонны. Играет «Профи» в одном сегменте с отечественными грузовыми «Газелями».
Наш автомобиль представлен с
Хоть этот автомобиль и наследник «Патриота», но ощущения в нем другие, более грузовые — как-то всё шире, выше, тяжелее. В больших вертикальных зеркалах заднего вида ты видишь выступающий кузов, это тоже добавляет габаритности.
Впрочем, в управлении «Профи» сравнительно легок — адекватная педаль сцепления с небольшими ходами, нетяжелый руль, относительно четкая фиксация передач КП. Да и разгон, по крайней мере с порожним кузовом неплох, стартовать можно со 2-й передачи, а 3-ю эластичную передачу использовать в широком диапазоне.
Акустическое и вибрационное сопровождение, конечно, имеется — и в достаточном количестве: мотор ревет на разгоне, коробка передач потрескивает да посвистывает, по кузову передаются микроколебательные движения, что-то вроде толчков вперед-назад.
Но не забываем, что это рабочий развозной грузовичок, его дело трудиться в городе, а не на длинных скоростных бросках по шоссе. Отметим, что машина неплохо подходит и для сельской местности:
В кабине, особенно в базовой версии, у нас всё по-спартански, но достаточно аккуратно. Неплохо выглядит пластик, по крайней мере пока он новый, есть электростеклоподъемники, органы управления в удобных местах.
Хорошая вещь — откидной подлокотник водительского сиденья. И спинку этого сиденья можно регулировать по наклону — устроиться можно вполне комфортно.
Пассажирское сиденье рассчитано на два места, но будет тут тесно, спинка не регулируется. Под подушкой сиденья — бокс для вещей, не слишком объемный.
Вообще из мест хранения тут еще только два бардачка, верхний и нижний, небольшие.
И скромная полка на потолке, ее можно было бы сделать больше и вместительней.
Ну да ладно, весь простор у нас тут, в кузове, размер платформы
Откидной задний борт оснащен двумя ручками со стопорными механизмами, можно убрать тент и откинуть боковые борта. Заявленная вместимость этого кузова — 5 европаллет.
Вот такой он — отечественный трудяга, который наряду с «Газелями» будет перевозить основную массу наших грузов — иностранные-то фургоны дорожают, какие-то уходят с рынка. А «Профи» стоит копеечных, по сравнению с «Фордами» и «Пежо», денег — 1,6 миллиона рублей за базовое исполнение.
Ранее мы тестировали кроссовер Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на рынке России, подробнее о нем читайте тут.