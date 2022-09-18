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Фоторепортаж

Помирать, так красиво. Показываем, как устроен роскошный катафалк «Кадиллак» 1989 года

Автомобильные катафалки — это целый пласт похоронной культуры

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Cadillac Brougham 1989 года

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А вы следите за церемониями похорон королевы Англии? Как все-таки красиво, величественно выглядит автокатафалк, который степенно везет гроб с телом усопшей. Автомобильные катафалки — это целый пласт похоронной культуры. Сегодня мы расскажем о раритетном американском катафалке Cadillac Brougham, который реально работает в Новосибирске, — заказать такой можете и вы. Все подробности у Дмитрия Косенко.

Катафалк — часть похоронной культуры

Катафалк — часть похоронной культуры

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Если уж помирать, так с музыкой, красиво — так говорится в известной поговорке. Катафалки — это часть культуры похоронного дела, и в нашей стране эта часть до сих не особо развита. Как хоронили в СССР, помните? Подгоняли грузовик с еловыми ветвями в кузове, куда ставили гроб, потом появились автобусы типа ПАЗ — там в салон гроб помещался через проем в задней части. Всё это чисто функциональные, утилитарные решения, не имеющее отношения к красивому похоронному церемониалу.

База — люксовый седан Cadillac Brougham

База — люксовый седан Cadillac Brougham

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То ли дело специальный автомобильный катафалк — стильный, торжественный. Да еще и американский, раритетный, из эпохи золотого века автомобильного дизайна. Это аппарат 1989 года выпуска, он сделан на базе люксового седана Cadillac Brougham — символа американской роскоши. В Новосибирск автомобиль попал много лет назад через Германию и до сих пор трудится в похоронной сфере.

Двигатель объемом 5,7 литра

Двигатель объемом 5,7 литра

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Под капотом — бензиновый монстр V8 объемом 5,7 литра, привод задний, коробка передач — гидроавтомат, длина почти 6 метров, ширина — почти 2 метра, масса — 2 тонны.

Велюровый салон

Велюровый салон

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— Мягко едет, прям плывет, в городе комфортно ездить и управлять очень просто. Многие люди обращают внимание, оборачиваются, просто смотрят. Машина интересная, ретроавтомобиль, — говорит Артем, водитель катафалка.

Элементы декора

Элементы декора

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Обратите внимание на сдержанный декор экстерьера машины — это фирменная эмблема Cadillac из лавровых ветвей и волнообразная накладка на задней части кузова. Блестящий хром на черном цвете — классика автомобильного дизайна.

Погрузочный проем

Погрузочный проем

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В салоне мы видим деревянные элементы, тоже с эмблемой Cadillac из лавровых ветвей. Никакой особой специфики, касающейся похоронного дела, в автомобиле нет. В задней части кузова смонтирован лафет, на который и устанавливается гроб.

Ролики на борту

Ролики на борту

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Но есть одна маленькая деталь. Видите эти ролики — они расположены на самом лафете и на откидном борту. По ним в Америке и закатывают гробы, а все гробы там делаются без поперечных планок на нижней части. У нас же в России делают по-разному, поэтому поверх роликов смонтирован стальной лист.

Длина около 6 метров

Длина около 6 метров

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— Разные производители у гробов, и у некоторых внизу идут вот эти поперечные планки. Получается, на этом ролике ты прокатить их не можешь. Пришлось туда вот такой лист постелить — по листу проще гроб помещать, — рассказывает Иван, механик по выпуску автомобилей.

Авто до сих пор на ходу

Авто до сих пор на ходу

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Автомобиль, конечно, реставрировали и ремонтировали, его нужно постоянно поддерживать в исправном техническом состоянии.

Оформление дверей

Оформление дверей

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— Все запчасти, которые есть, заказываются из Америки. Большинство этих запчастей с производства сняты, у нас в России очень сложно найти. Но в Америке заказываем, там расходные материалы в принципе еще есть, — отмечает Иван.

Авто выделяется в потоке

Авто выделяется в потоке

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Говорят, что это единственный такой постоянно действующий катафалк в Новосибирске. Большинство похорон проходит с участием безликих утилитарных «Газелей» или микроавтобусов «Мерседес». А такой катафалк даже заказывают просто в качестве головной машины сопровождения.

Эмблема на капоте

Эмблема на капоте

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— Часто заказывают машину в сопровождение. Допустим, в ряд идут машины, а она является такой первой сопровождающей. Она может венки везти, цветы. Она идёт первая, потому что она такая статусная, — объясняет Иван.

Машина ездит в крематорий

Машина ездит в крематорий

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Автомобиль используется и для перевозки тел в крематорий на кремацию. В день катафалк может обслуживать до трех похоронных процессий.

Авто работает по графику

Авто работает по графику

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— Для меня это просто работа, как любая работа. Трудимся по расписанию, по времени, есть график на следующий день, — говорит водитель Артем.

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Если вы обладаете интересным, уникальным автомобилем, пишите в редакцию НГС по адресу news@ngs.ru или по номеру 8 (923) 157–00–00.

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