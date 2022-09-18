Помирать, так красиво. Показываем, как устроен роскошный катафалк «Кадиллак» 1989 года

Если уж помирать, так с музыкой, красиво — так говорится в известной поговорке. Катафалки — это часть культуры похоронного дела, и в нашей стране эта часть до сих не особо развита. Как хоронили в СССР, помните? Подгоняли грузовик с еловыми ветвями в кузове, куда ставили гроб, потом появились автобусы типа ПАЗ — там в салон гроб помещался через проем в задней части. Всё это чисто функциональные, утилитарные решения, не имеющее отношения к красивому похоронному церемониалу.