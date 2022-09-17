Водитель грузовика подбил «Солярис» и не заметил этого — смотрите видео аварии

Сегодня разбираем типовую аварийную ситуацию, которая часто возникает в условиях тесного мегаполиса. Узкие ряды движения, перестроения и боковые столкновения — вот о чем идет речь. В нашем случае — авария с участием грузовика и легкового автомобиля, который отделался потерей бокового зеркала. Подробности — далее.



Улица Большевистская, перекресток возле АЗС «Лукойл». Впереди стоят машины на аварийке, и темный «Солярис» начинает выворачивать из левого ряда в средний — как говорят водители, «щемит» красный «Солярис», находящийся в среднем ряду. В итоге красный смещается чуть правее, после чего его задевает грузовик — смотрите видео.