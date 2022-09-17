Водитель грузовика подбил «Солярис» и не заметил этого — смотрите видео аварии

Сегодня разбираем типовую аварийную ситуацию, которая часто возникает в условиях тесного мегаполиса. Узкие ряды движения, перестроения и боковые столкновения — вот о чем идет речь. В нашем случае — авария с участием грузовика и легкового автомобиля, который отделался потерей бокового зеркала. Подробности — далее.
Улица Большевистская, перекресток возле АЗС «Лукойл». Впереди стоят машины на аварийке, и темный «Солярис» начинает выворачивать из левого ряда в средний — как говорят водители, «щемит» красный «Солярис», находящийся в среднем ряду. В итоге красный смещается чуть правее, после чего его задевает грузовик — смотрите видео.
В соцсетях это ДТП появилось под заголовками в стиле «грузовик снес зеркало "Солярису" и скрылся с места происшествия». Но кто же всё-таки в кого въехал? Обратите внимание, что «Солярис» плавно, но смещается к правой границе своей полосы, в то время как грузовик едет ровно без изменения траектории.
— По видео однозначно не скажешь прямо, кто виноват, поскольку речь о виновности может идти только в том случае, если доказать, что один из водителей не выдерживал боковую дистанцию. Но можно заметить по видео, что автомобиль «Солярис» достаточно вплотную приблизился к границе своего ряда. Вот и вполне возможно, что «Солярис» своим зеркалом мог, в общем-то, оказаться в пространстве соседнего ряда, где двигался уже грузовой автомобиль. Можно предположить, что сотрудники ГИБДД при рассмотрении данного события просто могут вынести в отношении каждого из водителей постановления о том, что невозможно определить наличие состава административного правонарушения. При наличии такого постановления страховые компании выплачивают по половине размера ущерба каждому из водителей, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
На момент остановки «Соляриса» мы видим, что его заднее правое колесо вообще находится справа от линии разметки, то есть на полосе грузовика. Сложности этой пограничной ситуации добавляет то, что очень трудно определить, в какой момент произошло касание и как в этот момент располагались автомобили. Ладно в этом эпизоде речь идет всего лишь о зеркале, но ведь на месте легковушки мог оказаться какой-нибудь «Порше-Кайен» с полностью ободранной боковиной — а это сотни тысяч рублей ущерба.
Что же касается того, что водитель грузовика скрылся с места, то он действительно мог не заметить, не почувствовать касания с другой машиной. Ведь его отделяют кабина, рама и многотонный прицеп с огромными колесами.
— Мы же понимаем, что грузовик — это очень большая, массивная машина. Сколько у нас случаев, когда грузовики наезжали даже на человека и уезжали, не заметив этого. Поэтому в данном случае, даже если исходить из того, что у нас произошло ДТП, я не думаю, что водителя грузового транспортного средства могут привлечь к административной ответственности по ст. 12.27 часть 2 КоАП, то есть оставление места дорожно-транспортного происшествия, — заключает эксперт.
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