Беззубая пора: зимние шины подорожали почти в полтора раза, цена комплекта — до 80 тысяч

— В среднем стоимость комплекта резины сейчас составляет 20 тысяч, что на 5 тысяч рублей дороже, чем в сентябре 2021 года, но на тысячу дешевле, чем весной этого года, — рассказал аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин. — Однако сезон по замене автомобильных шин только начался, и есть основания полагать, что мы увидим дальнейший рост цен. Дефицита резины не будет, но могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене.