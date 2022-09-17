Беззубая пора: зимние шины подорожали почти в полтора раза, цена комплекта — до
80 тысяч
Цены на них растут весь год, но весной были еще выше
Стоимость новой зимней резины за год выросла на 42%, подержанной — на 23%, подсчитали эксперты автомобильного сайта «Дром». Попутно сократился ассортимент резины, и акцент теперь смещен на продукцию из России и Китая. При этом относительно весны этого года стоимость зимних шин пока остается на прежнем уровне, что подтверждается и нашими наблюдениями, но это — после мартовского подорожания.
— В среднем стоимость комплекта резины сейчас составляет 20 тысяч, что на 5 тысяч рублей дороже, чем в сентябре 2021 года, но на тысячу дешевле, чем весной этого года, — рассказал аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин. — Однако сезон по замене автомобильных шин только начался, и есть основания полагать, что мы увидим дальнейший рост цен. Дефицита резины не будет, но могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене.
Наш мониторинг показывает, что с весны 2022 года некоторые модели всё же прибавили в цене. Например, шипованные Nokian Nordman 7 размерностью 205/55 R16 прошлой осенью стоили в районе 5600 рублей за единицу, весной — 6400 рублей, сейчас их цена составляет в районе 7200 рублей. Более престижные шины той же размерности Nokian Hakkapeliitta год назад стоили около 7500 рублей, весной подорожали до 8800 рублей, сейчас — 9800 рублей. А вот Bridgestone IceCruiser 7000 менял цену нелинейно: прошлой осенью — 6000 рублей, весной — почти 8000, сейчас в районе 7200 рублей.
Как и на автомобильном рынке, в шинной отрасли сокращается ассортимент импортной продукции из-за ухода иностранных производителей. Летом Nokian принял решение выйти из российского бизнеса: у компании был крупный завод во Всеволожске мощностью 16 миллионов шин в год, более половины которых экспортировалась. В конце августа стало известно, что компания ищет покупателя на завод, а выпавшие объемы заместят увеличенным производством в США и Финляндии, но уже не для России. Свернул производство в Ульяновске завод Bridgestone, Michelin вышел из бизнеса в Подмосковье, а Pirelli остановила предприятие под Воронежем. Впрочем, примеру последовали не все: в августе возобновил работу калужский завод Continental, выпускающий шины также под брендами Gislaved и Matador.
На этом фоне растет интерес к продукции из России, в основном Cordiant и Viatti, а также к китайским шинам — Triangle, Goform, Nankang, Linglong. Если комплект европейских или американских зимних шин размерности 205/55 R16 обойдется в 30–40 тысяч рублей, то российские и китайские бренды позволяют уложиться в 20 тысяч рублей.
Продавцы отмечают, что как таковых проблем с ассортиментом шин популярных размерностей пока не наблюдается, что связано с долгим сроком хранения шин — бывает, они распродают запасы годичной и двухгодичной давности. Однако есть сложности с резиной редких размерностей, что сказывается на ее цене. Например, Lada Vesta SW Cross имеет шины формата 205/50 R17, и цены за комплект достигают 80 тысяч рублей — столько, например, просят за Pirelli Winter Sotto Zero и Bridgestone Blizzak. Самый дешевый вариант — это китайские шины Nankang и Triangle, комплект которых стоит меньше 30 тысяч. Владельцы Vesta могут сэкономить, выбрав шины менее экзотического формата 205/55R16, но и здесь четыре покрышки обойдутся в 60 тысяч рублей, если брать известные марки (Nokian, Continental). А самые дешевые шины типа Viatti Brina Nordico стоят в пределах 17–20 тысяч рублей за комплект.
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