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Тема дняВодитель грузовика подбил «Солярис» и не заметил
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Обзор

«Нас за рулем двое»: 14 смешных, странных и даже пугающих надписей на новосибирских машинах

Обозреватель НГС собирает слоганы, которыми горожане украшают свои авто, — он показал свою коллекцию

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Распространенный слоган, не теряющий при этом актуальности

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Автомобиль — не только средство передвижения, но и способ самовыражения. И здесь не обязательно тратиться на покупку редкой, дорогой модели или заниматься тюнингом, достаточно просто украсить своего «коня» каким-нибудь ярким лозунгом. Обозреватель НГС собрал небольшую коллекцию таких «кастомизированных» машин на улицах Новосибирска.

Машина с такой наклейкой замечена на Бердском шоссе

Машина с такой наклейкой замечена на Бердском шоссе

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Сколько ни ремонтируй дороги, а всегда найдутся математики, которые захотят выразить свое отношение к их качеству таким вот изысканным способом. И ведь даже протокол не составишь. При этом всем всё ясно. Ну, может, не всем, но многим.

Эта KIA стояла у ТРЦ «Сан-Сити», где действительно есть большой фитнес-центр

Эта KIA стояла у ТРЦ «Сан-Сити», где действительно есть большой фитнес-центр

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Надпись на машине можно использовать для поиска партнеров по занятиям в качалке. Или каких-то еще партнеров, для которых будет иметь значение завидная физическая форма владельца авто.

Если этот слоган вам бросился в глаза, вам стоит увеличить дистанцию

Если этот слоган вам бросился в глаза, вам стоит увеличить дистанцию

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Яркую фразу можно использовать как своего рода оберег. Возможно, увидев такой вот «указатель», водитель двигающегося сзади автомобиля постарается держать дистанцию побольше, чтобы никто не подумал, что он намерен здесь причалить.

Увидев, что кто-то фотографирует его машину, владелец нахмурился, но поняв, что речь идет о стикере, улыбнулся

Увидев, что кто-то фотографирует его машину, владелец нахмурился, но поняв, что речь идет о стикере, улыбнулся

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Управление автомобилем — занятие непростое. А при наличии активного пассажира на соседнем кресле — непростое вдвойне. Ответственный автовладелец считает своим долгом предупредить об этом остальных участников движения.

В принципе на машине можно разместить любую фразу с любой подписью

В принципе на машине можно разместить любую фразу с любой подписью

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Как говорил французский король Карл Великий, не стоит бездумно доверять цитатам, увиденным в интернете. Было бы странно услышать такое от знаменитого российского полководца. У историков, впрочем, нет единого мнения о причинах московского пожара 1812 года. Но одна из версий действительно гласит, что это было сделано намеренно, дабы осложнить жизнь вошедшей в город французской армии.

Надпись можно дополнить милыми аксессуарами

Надпись можно дополнить милыми аксессуарами

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Надпись на стекле (или за стеклом) может заиграть новыми красками, если дополнить её какими-то декоративными элементами. Например, кот на присосках с молящим взглядом украсит собой любой слоган.

Автомобиль был замечен в зоне стройки многоэтажек на Кирова (рядом с метро Октябрьская)

Автомобиль был замечен в зоне стройки многоэтажек на Кирова (рядом с метро Октябрьская)

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На дорогах можно встретить и совершенно противоположные настроения. Владелец этого «Судзуки», например, полон оптимизма, подкрепляя свою уверенность в завтрашнем дне фигурой человека, похожего на всех исполнителей роли агента 007 сразу. Прорваться, конечно, хорошо, главное понимать — куда именно.

Слово «сквозняк», возможно, означает способность быстро ездить по пробкам

Слово «сквозняк», возможно, означает способность быстро ездить по пробкам

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Отдельным (пусть и нечасто встречающимся) жанром можно считать модификации автомобильного бренда. Например, марка машины «Сквозняк Патриот», звучит, может, и не очень патриотично, зато весело и задорно.

Старые «Жигули» с этой наклейкой давно стоят у ТЦ «Магеллан»

Старые «Жигули» с этой наклейкой давно стоят у ТЦ «Магеллан»

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Чаще всего на дорогах встречаются наклейки, апеллирующие к военному опыту прошлых поколений. Они довольно однотипны, но встречаются и относительно неизбитые варианты. Не очень понятно, правда, что именно делает (или собирается сделать) «за деда» владелец этого старенького ВАЗ-2106.

Патриотическая «Тойота»

Патриотическая «Тойота»

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Выделиться из серой массы можно, переведя качество наклеек в количество. Несколько удручает в таких автомобилях только то, что они в основном немецкие или японские.

Кроме надписи на корпусе, у этого дальнобойщика еще целая коллекция слоганов, наклеенных внутри кабины

Кроме надписи на корпусе, у этого дальнобойщика еще целая коллекция слоганов, наклеенных внутри кабины

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Впрочем, и на этот случай тоже есть наклейка. Человек сидит за рулем трофея, и вопросов к нему больше не возникает. Хотя, конечно, интересно было бы услышать мнение на этот счет и владельца этого немецкого грузовика.

Выражение «вежливые люди» появилось после того, как в 2014 году в Крыму на улицах появились вооруженные люди без знаков отличия

Выражение «вежливые люди» появилось после того, как в 2014 году в Крыму на улицах появились вооруженные люди без знаков отличия

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Соединение наклейки и модифицированного лого может навести внимательного зрителя на глубокие размышления. Что, например, обозначают черепа вместо букв «ee» вместе с вооруженным «вежливым человеком»? Возможно, то, что он может оказаться чуть менее невежливым, если обстоятельства сложатся иначе.

Судя по всему, это часть продвижения каких-то услуг или товаров

Судя по всему, это часть продвижения каких-то услуг или товаров

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В любом случае, что бы вы ни увидели на заднем (боковом или даже лобовом) стекле автомобиля на дороге, не стоит воспринимать это слишком серьезно. Возможно, человек просто наклеил когда-то этот слоган и уже успел привыкнуть. Вы можете наклеить что-то свое. Но советуем вам прежде проконсультироваться у юриста. Времена нынче такие, что даже безобидная (по вашему мнению) наклейка может оказаться серьезным правонарушением. Наклеивайте осторожно.

Автомобиль может быть не только «полотном» для вашего самовыражения, но материалом для создания арт-объектов. В августе в музее СССР появилась стела из старых советских автомобилей, которые нанизаны на нее, как куски мяса на шампур в шашлыке.

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