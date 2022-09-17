«Нас за рулем двое»: 14 смешных, странных и даже пугающих надписей на новосибирских машинах

Автомобиль — не только средство передвижения, но и способ самовыражения. И здесь не обязательно тратиться на покупку редкой, дорогой модели или заниматься тюнингом, достаточно просто украсить своего «коня» каким-нибудь ярким лозунгом. Обозреватель НГС собрал небольшую коллекцию таких «кастомизированных» машин на улицах Новосибирска.
Сколько ни ремонтируй дороги, а всегда найдутся математики, которые захотят выразить свое отношение к их качеству таким вот изысканным способом. И ведь даже протокол не составишь. При этом всем всё ясно. Ну, может, не всем, но многим.
Надпись на машине можно использовать для поиска партнеров по занятиям в качалке. Или каких-то еще партнеров, для которых будет иметь значение завидная физическая форма владельца авто.
Яркую фразу можно использовать как своего рода оберег. Возможно, увидев такой вот «указатель», водитель двигающегося сзади автомобиля постарается держать дистанцию побольше, чтобы никто не подумал, что он намерен здесь причалить.
Управление автомобилем — занятие непростое. А при наличии активного пассажира на соседнем кресле — непростое вдвойне. Ответственный автовладелец считает своим долгом предупредить об этом остальных участников движения.
Как говорил французский король Карл Великий, не стоит бездумно доверять цитатам, увиденным в интернете. Было бы странно услышать такое от знаменитого российского полководца. У историков, впрочем, нет единого мнения о причинах московского пожара 1812 года. Но одна из версий действительно гласит, что это было сделано намеренно, дабы осложнить жизнь вошедшей в город французской армии.
Надпись на стекле (или за стеклом) может заиграть новыми красками, если дополнить её какими-то декоративными элементами. Например, кот на присосках с молящим взглядом украсит собой любой слоган.
На дорогах можно встретить и совершенно противоположные настроения. Владелец этого «Судзуки», например, полон оптимизма, подкрепляя свою уверенность в завтрашнем дне фигурой человека, похожего на всех исполнителей роли агента 007 сразу. Прорваться, конечно, хорошо, главное понимать — куда именно.
Отдельным (пусть и нечасто встречающимся) жанром можно считать модификации автомобильного бренда. Например, марка машины «Сквозняк Патриот», звучит, может, и не очень патриотично, зато весело и задорно.
Чаще всего на дорогах встречаются наклейки, апеллирующие к военному опыту прошлых поколений. Они довольно однотипны, но встречаются и относительно неизбитые варианты. Не очень понятно, правда, что именно делает (или собирается сделать) «за деда» владелец этого старенького ВАЗ-2106.
Выделиться из серой массы можно, переведя качество наклеек в количество. Несколько удручает в таких автомобилях только то, что они в основном немецкие или японские.
Впрочем, и на этот случай тоже есть наклейка. Человек сидит за рулем трофея, и вопросов к нему больше не возникает. Хотя, конечно, интересно было бы услышать мнение на этот счет и владельца этого немецкого грузовика.
Соединение наклейки и модифицированного лого может навести внимательного зрителя на глубокие размышления. Что, например, обозначают черепа вместо букв «ee» вместе с вооруженным «вежливым человеком»? Возможно, то, что он может оказаться чуть менее невежливым, если обстоятельства сложатся иначе.
В любом случае, что бы вы ни увидели на заднем (боковом или даже лобовом) стекле автомобиля на дороге, не стоит воспринимать это слишком серьезно. Возможно, человек просто наклеил когда-то этот слоган и уже успел привыкнуть. Вы можете наклеить что-то свое. Но советуем вам прежде проконсультироваться у юриста. Времена нынче такие, что даже безобидная (по вашему мнению) наклейка может оказаться серьезным правонарушением. Наклеивайте осторожно.
Автомобиль может быть не только «полотном» для вашего самовыражения, но материалом для создания арт-объектов. В августе в музее СССР появилась стела из старых советских автомобилей, которые нанизаны на нее, как куски мяса на шампур в шашлыке.