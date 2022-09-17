«Нас за рулем двое»: 14 смешных, странных и даже пугающих надписей на новосибирских машинах

В любом случае, что бы вы ни увидели на заднем (боковом или даже лобовом) стекле автомобиля на дороге, не стоит воспринимать это слишком серьезно. Возможно, человек просто наклеил когда-то этот слоган и уже успел привыкнуть. Вы можете наклеить что-то свое. Но советуем вам прежде проконсультироваться у юриста. Времена нынче такие, что даже безобидная (по вашему мнению) наклейка может оказаться серьезным правонарушением. Наклеивайте осторожно.

