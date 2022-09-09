Новосибирцы внезапно стали раскупать дорогой японский внедорожник — что это за модель

Что произошло с автомобильным рынком в августе — начал ли он восстановление, какие модели раскупались больше всего, какие производители лидируют? Давайте вместе проанализируем состояние дел в автоиндустрии — как в целом по России, так и в Новосибирске. Подробности — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Итак, у нас две новости, плохая и хорошая. Автомобильный рынок по-прежнему находится в глубоком кризисе, и по сравнению с августом 2021 года он просел на 63,6%. Но все-таки потихоньку идет восстановление, ведь в конце весны эта просадка достигала 84% — то есть 20% рынок отыграл. По данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», всего в стране в августе было продано
В Новосибирской же области рынок новых авто составил 504 штуки, это на 67,2% меньше, чем в прошлом августе, когда было продано 1536 авто. В топ-10 по-прежнему лидирует наша LADA со своими 106 машинами. Китайский бренд CHERY подвинул корейцев и обосновался на втором месте со своими 54 кроссоверами, при этом марка испытала самое маленькое падение, всего на 8,5%.
Корейцы — Hyindai и KIA — занимают 3-е и 4-е места с провалом в продажах в 74,6 и 82,7%. Отличные показатели у суббренда EXEED (принадлежит CHERY) — 34 автомобиля. Причем, заметьте, премиальных, дорогих автомобиля.
Удивительные показатели у японского Mitsubishi: продано 29 авто против 20 год назад, то есть рост на целых 45%. Ну и французы машут ручкой: у Renault самый большой провал в топ-10, минус 84,7%, продано всего 20 авто.
А какие модели предпочитали в августе новосибирцы? На первом месте LADA Granta, 68 машин. Это понятно: Granta — фактически самая дешевая модель на рынке.
На втором месте относительно дорогой среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO — 32 машины, отличный успех у китайцев. Другой китайский кроссовер Haval Jolion показывает рост продаж сразу на 140% — реализовано 12 авто.
Но самая большая загадка рейтинга — дорогостоящий рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport: продано 14 машин, рост на целых 1300%! Но это могут быть новые экземпляры, привезенные из Эмиратов или Аравии, где цены на Pajero Sport очень даже интересные, на пару миллионов ниже. У нас же официальная цена на эту модель составляет
Предпочтения по моделям в целом по России несколько иные. Да, LADA Granta так же на 1-м месте,
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