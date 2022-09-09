СЕЙЧАС +8°С
Пробки 5/10
usd 60.80
eur 60.70
Тема дняИнтервью с директором самой большой школы
Все новости
Все новости
Обзор

Новосибирцы внезапно стали раскупать дорогой японский внедорожник — что это за модель

НГС составил топ-10 самых популярных автомобилей в августе

922

Японский внедорожник показал рост продаж

Поделиться

Что произошло с автомобильным рынком в августе — начал ли он восстановление, какие модели раскупались больше всего, какие производители лидируют? Давайте вместе проанализируем состояние дел в автоиндустрии — как в целом по России, так и в Новосибирске. Подробности — в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

В салонах полно машин в наличии

В салонах полно машин в наличии

Поделиться

Итак, у нас две новости, плохая и хорошая. Автомобильный рынок по-прежнему находится в глубоком кризисе, и по сравнению с августом 2021 года он просел на 63,6%. Но все-таки потихоньку идет восстановление, ведь в конце весны эта просадка достигала 84% — то есть 20% рынок отыграл. По данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», всего в стране в августе было продано 42 593 новых легковых автомобиля.

Поделиться

В Новосибирской же области рынок новых авто составил 504 штуки, это на 67,2% меньше, чем в прошлом августе, когда было продано 1536 авто. В топ-10 по-прежнему лидирует наша LADA со своими 106 машинами. Китайский бренд CHERY подвинул корейцев и обосновался на втором месте со своими 54 кроссоверами, при этом марка испытала самое маленькое падение, всего на 8,5%.

Корейские авто сдают лидирующие позиции

Корейские авто сдают лидирующие позиции

Поделиться

Корейцы — Hyindai и KIA — занимают 3-е и 4-е места с провалом в продажах в 74,6 и 82,7%. Отличные показатели у суббренда EXEED (принадлежит CHERY) — 34 автомобиля. Причем, заметьте, премиальных, дорогих автомобиля.

Удивительные показатели у японского Mitsubishi: продано 29 авто против 20 год назад, то есть рост на целых 45%. Ну и французы машут ручкой: у Renault самый большой провал в топ-10, минус 84,7%, продано всего 20 авто.

Поделиться

Кому «корейца» за 5 миллионов?

Кому «корейца» за 5 миллионов?

Поделиться

А какие модели предпочитали в августе новосибирцы? На первом месте LADA Granta, 68 машин. Это понятно: Granta — фактически самая дешевая модель на рынке.

На втором месте относительно дорогой среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7 PRO — 32 машины, отличный успех у китайцев. Другой китайский кроссовер Haval Jolion показывает рост продаж сразу на 140% — реализовано 12 авто.

У нас Pajero Sport стоит до 6 млн рублей

У нас Pajero Sport стоит до 6 млн рублей

Поделиться

Но самая большая загадка рейтинга — дорогостоящий рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport: продано 14 машин, рост на целых 1300%! Но это могут быть новые экземпляры, привезенные из Эмиратов или Аравии, где цены на Pajero Sport очень даже интересные, на пару миллионов ниже. У нас же официальная цена на эту модель составляет 4 439 000 рублей за начальную версию с механикой и 6 159 000 — за топовую с автоматом.

Салон Pajero Sport

Салон Pajero Sport

Поделиться

Предпочтения по моделям в целом по России несколько иные. Да, LADA Granta так же на 1-м месте, 11 302 машины. На втором месте кроссовер Haval Jolion — и это сейчас лидер среди всех иномарок, 2049 авто. На третьем месте LADA Vesta (1880 штук), а на четвертом и пятом — опять китайские кроссоверы — Geely Coolray (1599 штук) и Chery Tiggo 7 PRO (1595 штук). Еще один «китаец» — кроссовер Geely Atlas PRO (732 штуки) занимает 10-е место — таким образом, на китайские модели приходится 4 строчки в рейтинге из 10.

Почитайте еще, как сейчас через Владивосток идут не только японские машины, но и новые китайские и корейские по параллельному импорту.

По теме

КитайНовые автоЦеныРейтинг авто
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2