Новосибирцы внезапно стали раскупать дорогой японский внедорожник — что это за модель

Итак, у нас две новости, плохая и хорошая. Автомобильный рынок по-прежнему находится в глубоком кризисе, и по сравнению с августом 2021 года он просел на 63,6%. Но все-таки потихоньку идет восстановление, ведь в конце весны эта просадка достигала 84% — то есть 20% рынок отыграл. По данным агентства «Автостат» и АО «Электронный паспорт», всего в стране в августе было продано 42 593 новых легковых автомобиля.

