Скоростной «Ниссан-Лаурель» пошел на обгон по трассе, но его подбил универсал, повернувший налево, — смотрим, виноваты ли оба

Краснояровское шоссе, мы видим по одной полосе движения в каждую сторону, сплошную линию разметки, разделяющую встречные потоки. Вот машину с регистратором слева обгоняет седан Nissan Laurel, это мощный скоростной автомобиль. Он начинает обходить другие машины, но неожиданно на его пути возникает универсал, водитель которого решил повернуть налево в разрыв сплошной разметки. Водитель седана пытается уйти от удара, но это ему не удается, машина переворачивается — смотрите видео.

