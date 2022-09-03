Скоростной «Ниссан-Лаурель» пошел на обгон по трассе, но его подбил универсал, повернувший налево, — смотрим, виноваты ли оба

Сегодня разбираем ДТП, более характерное для условий движения по трассам. Один автомобиль идет на обгон, второй внезапно начинает поворот налево. Последствия таких столкновений усугубляются высокими скоростями автомобилей на шоссе, именно так в 2000-х погиб губернатор Алтайского края, актер Михаил Евдокимов. Подробнее о новом ДТП — в материале Дмитрия Косенко.
Краснояровское шоссе, мы видим по одной полосе движения в каждую сторону, сплошную линию разметки, разделяющую встречные потоки. Вот машину с регистратором слева обгоняет седан Nissan Laurel, это мощный скоростной автомобиль. Он начинает обходить другие машины, но неожиданно на его пути возникает универсал, водитель которого решил повернуть налево в разрыв сплошной разметки. Водитель седана пытается уйти от удара, но это ему не удается, машина переворачивается — смотрите видео.
Да, обгонять там, где имеется сплошная линия разметки, было не очень верным решением. И ехать с такой высокой скоростью в месте, где весьма вероятен поворот других машин налево к торговому центру, тоже неразумно.
— Здесь виноват водитель, который вышел на обгон. Им нарушен пункт 11.1 правил, согласно которому водитель при обгоне обязан убедиться в том, что он не создает опасности и помех другим участникам дорожного движения. Ну и ко всему прочему господин, которого я лично считаю нарушителем правил дорожного движения, еще и выехал за сплошную линию разметки, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
С другой стороны, непосредственной причиной столкновения стал маневр универсала, водитель которого мог убедиться в полном отсутствии помех и безопасности маневра. Но опять же Верховный суд РФ по многим делам о ДТП выносит решение, что тот водитель, который первым совершил нарушение, теряет приоритет перед вторым водителем и является виновником.
В данном случае может быть как первый вариант с виновностью обгоняющего, так и вариант с обоюдной виной и распределением долей вины по процентам — но это может решить только суд. Остается добавить, что даже если имеется сплошная разметка, перед левым поворотом на трассе обязательно стоит посмотреть в зеркало заднего вида — а вдруг там несется такой вот Nissan Laurel.
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