Столкнулись два пешехода, самокатчик задавил человека, водитель врезался в свой же авто — что будет при разборе необычных ДТП

Таким образом, столкновение двух пешеходов должно рассматриваться в гражданской плоскости, и если надо, в уголовной. Если причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть, это может быть квалифицировано как преступление по неосторожности, то есть относящееся к категории преступлений небольшой тяжести.

— В случае причинения вреда гражданская ответственность у причинителя наступает в любом случае, если кто-то причинил вред другому лицу. А дальше зависит от того, какая степень тяжести вреда. То есть, если просто толкнул, упал, там костюм повредился, телефон разбился — это одно. Но еще есть вред здоровью, там уже может быть лечение, возмещение морального вреда. Если человек в результате этого погиб либо причинен тяжкий вред, может наступить уголовная ответственность, — комментирует адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

