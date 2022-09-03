Столкнулись два пешехода, самокатчик задавил человека, водитель врезался в свой же авто — что будет при разборе необычных ДТП

Сегодня в автомобильном разделе НГС — юридическая познавательная страничка. Что мы знаем о дорожно-транспортном происшествии? Что врезались друг в друга две машины и один водитель виноват, а второй, стало быть, не виноват. А ведь на дороге бывают вещи и посложней, и поинтересней. Что будет, если столкнулись два пешехода? А если самокат переехал пешехода? А если на машине врезался в свою же машину? Давайте вместе повышать правовую грамотность с материалом Дмитрия Косенко.
Вот с пешеходов и начнем, они же тоже участники дорожного движения. К примеру, один бежит, толкает другого, тот падает головой об асфальт, получает травму или вовсе отправляется к праотцам. По закону это строго говоря не ДТП, поскольку в инциденте не участвует транспортное средство.
Статья 2 ПДД. Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.
Таким образом, столкновение двух пешеходов должно рассматриваться в гражданской плоскости, и если надо, в уголовной. Если причинен тяжкий вред здоровью или наступила смерть, это может быть квалифицировано как преступление по неосторожности, то есть относящееся к категории преступлений небольшой тяжести.
— В случае причинения вреда гражданская ответственность у причинителя наступает в любом случае, если кто-то причинил вред другому лицу. А дальше зависит от того, какая степень тяжести вреда. То есть, если просто толкнул, упал, там костюм повредился, телефон разбился — это одно. Но еще есть вред здоровью, там уже может быть лечение, возмещение морального вреда. Если человек в результате этого погиб либо причинен тяжкий вред, может наступить уголовная ответственность, — комментирует адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
А если пешехода переехал велосипед или самокат? Это уж точно ДТП? А вот и нет, указанные предметы по ПДД у нас до сих пор не считаются транспортными средствами, так что тут всё как в случаях с пешеходами.
— Как раз возникла большая проблема, потому что сейчас появляются очень много самокатов. А самокат электрический быстрее мопеда может ехать. Вот сейчас планируются изменения в ПДД по средствам индивидуальной мобильности — самокаты, моноколеса и прочее, но пока до этого не дошли, — говорит юрист.
Перейдем к автовладельцам. Физическое или юридическое лицо может владеть несколькими машинами — что будет, если столкнулись две машины одного собственника? Кто виноват, кто платит?
— Формально это будет считаться дорожно-транспортным происшествием. Например, я выдал доверенность своему товарищу, он поехал и разбил мои машины. ОСАГО в этом случае будет возмещаться только за вред, причиненный второму автомобилю. Буквально пару месяцев назад Верховный суд РФ сформировал такую позицию при рассмотрении одного из дел. Возмещение за вред, причиненный первому автомобилю, производится уже за счет причинителя вреда, то есть, товарища — лица, которое на момент ДТП управляло застрахованным транспортным средством, — отмечает эксперт.
Теперь поговорим о вине. Обычно считается, что один не виноват, другой виноват, соответственно он и платит. Однако суд может распределить вину по всем участникам ДТП, причем каждому назначить свою конкретную долю вплоть до процента. Например, Вася виноват на 33%, а Петя на 67%. От этих процентов считаются и финансовые выплаты виновников — например, когда в результате ошибок двух водителей пострадал пешеход.
— Это называется вред, причинённый в результате взаимодействия двух и более источников повышенной опасности. Один, например, скорость превысил другой, на красный проехал или повернул в запрещённое месте. При рассмотрении вопроса о гражданской ответственности участников ДТП суд может определить процент вины каждого из водителей, например 30 на 70. Могут привлечь и к уголовной ответственности обоих водителей, такие приговоры имеют место быть, — объясняет Денис Садовский.
Считается, что в ДТП с участием водителя и пешехода обычно страдает пешеход. Как многие знают, по нашим законам водитель (как владелец источника повышенной опасности) обязан платить за лечение и моральный ущерб в любом случае, вне зависимости от виновности.
ГК РФ Статья 1079 п. 1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
То есть пьяный вывалился на дорогу, ты его задел. Пьяному ничего не стало, а ты повредил свою машину, да еще и должен заплатить. На самом деле водитель может подать встречный иск к виновному пешеходу по возмещению ущерба, причиненного автомобилю.
— Был случай, когда пешеход подал в суд, суд взыскал в пользу пешехода сумму, а водитель подал встречный иск в рамках этого дела и заставил пешехода возместить стоимость ремонта. Так можно сделать, то есть баш на баш. Но водитель всё равно при этом страдает, к сожалению, но это проблема нашего законодательства, — заключает юрист.
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