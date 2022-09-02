Фикция ради денег: авторедактор НГС назвал 5 причин, почему техосмотр не гарантирует безопасность на дорогах

С 1 сентября 2022 года в очередной раз изменились правила техосмотра. В частности, теперь не будут проверять пресловутые аптечку с огнетушителем, не будут обращать внимание на утечки масла из двигателя и коробки передач, не нужно будет брызгать на лобовое стекло стеклоочистителем (но дворники должны работать) и другое — всего осталось 55 пунктов контроля из 82. Но техосмотр как был, по сути, фикцией, так ей и остался — он больше работает не в интересах реальной безопасности движения, а в интересах заработка пунктов ТО за счет автовладельцев. Почему — расскажет авторедактор НГС Дмитрий Косенко.

