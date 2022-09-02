Фикция ради денег: авторедактор НГС назвал 5 причин, почему техосмотр не гарантирует безопасность на дорогах
Техосмотр как был, по сути, показушной проверкой, так ей и остался
С 1 сентября 2022 года в очередной раз изменились правила техосмотра. В частности, теперь не будут проверять пресловутые аптечку с огнетушителем, не будут обращать внимание на утечки масла из двигателя и коробки передач, не нужно будет брызгать на лобовое стекло стеклоочистителем (но дворники должны работать) и другое — всего осталось 55 пунктов контроля из 82. Но техосмотр как был, по сути, фикцией, так ей и остался — он больше работает не в интересах реальной безопасности движения, а в интересах заработка пунктов ТО за счет автовладельцев. Почему — расскажет авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
В чем видится государственная задача техосмотра? Не допустить к движению автомобиль, технически опасный, который из-за поломки может спровоцировать аварию. Например, с утечками тормозной жидкости, с дефектами тормозного привода, с люфтом и другими проблемами рулевого управления. А вы давно видели, чтобы сотрудники пунктов ТО в своей чистенькой одежде лезли под машину и проверяли всё это? Им проще докапываться до аварийного знака не той формы, до светодиодных лампочек в подсветке номера, до фаркопа и до держателей телефона. Это первое.
Второе. Мало того, из реально важных вещей проверяется далеко не всё, что можно сделать, так сказать, на поверхности, не опускаясь в яму под машину, — та же проверка пучка фар. В разных пунктах ТО проверяют по-разному, кому как заблагорассудится — это и говорит о фикции техосмотра как такового. Главные задачи пунктов ТО сейчас — сфотографироваться сотруднику на фоне автомобиля, сделать пару проверок для вида, спросить аптечку, получить оплату.
Заехал я намедни в пункт техосмотра на Богдана Хмельницкого. Инструментально проверяют только тормозные усилия на барабанах. Рулевой люфт, пучок света фар, габариты, стоп-сигналы — да ну их к лешему, чего их проверять-то? Зато аптечку спросить не забудем и докопаемся-ка мы к фаркопу. То есть предлагают мне снять штатный фаркоп с этикетками производителя или клянчат сертификат на него. Я вам что, должен сертификат на каждый элемент автомобиля показывать — на правое переднее колесо, на левое заднее стекло?
Затем предлагают открутить крюк и розетку, а потом и вовсе отрезать приваренный к кузову кронштейн. То есть подталкивают меня к тому, чтобы я курочил заводскую конструкцию автомобиля. Еще и хамят, разговаривают сквозь зубы — хуже гаишников, ей-богу. Притом что это коммерческая организация, берущая денежку. Это третье и четвертое.
Вот эти придирки к мелочам, которые водитель легко может вернуть обратно, и подтверждают дополнительно фикцию техосмотра. Аптечку и знак можно выбросить из машины, фаркоп прикрутить обратно, вернуть держатель для телефона и видеорегистратор. Господи, ну регистраторы-то вам чем помешали? Ну неужели вы действительно думаете, что это реальная опасность движению, равная дефектам тормозной или рулевой системы? А всё потому, что существует некий формальный размазанный пункт «отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя», и его тупо выполняют. Главное — поставить галочку в диагностической карте, а что будет потом — нас не волнует. Ну а это уже пятое.
Да, в новых правилах число проверок сокращено, но те же глупые держатели телефонов остались. Остался и фиктивный подход к техосмотру: не проводить трудоемких сложных проверок, а придираться по мелочам и получать денежку. Вы не можете контролировать состояние узлов, которые водитель в состоянии легко вернуть обратно. Ну так проверяйте ключевые вещи, которые есть в машине здесь и сейчас и останутся в дальнейшем: состояние тормозов, рулевого, световой пучок ламп, которые уже стоят в фарах. И тогда фикции, возможно, станет меньше.
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