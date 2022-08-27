Показываем, как мальчик выбегает из подъезда и бросается под машину, — чем дело кончилось и кто виноват

Сегодня разбираем типовую ситуацию для дворов жилых домов — ребенок идет или бежит, не смотрит на дворовой проезд и попадает под автомобиль. Кто в таком случае виноват и с какой скоростью надо ездить во дворе — разбирались Дмитрий Косенко и эксперт.

Типовой двор в микрорайоне Чистая Слобода, вот открывается дверь подъезда, и появляется мальчик. Мы видим, как в это время к подъезду приближается автомобиль. Далее мальчик внезапно начинает бежать и выскакивает аккурат на машину. Далее экстренное торможение, небольшое касание — вроде обошлось без травм. Смотрите видео.