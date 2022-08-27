Показываем, как мальчик выбегает из подъезда и бросается под машину, — чем дело кончилось и кто виноват

Сегодня разбираем типовую ситуацию для дворов жилых домов — ребенок идет или бежит, не смотрит на дворовой проезд и попадает под автомобиль. Кто в таком случае виноват и с какой скоростью надо ездить во дворе — разбирались Дмитрий Косенко и эксперт.
Типовой двор в микрорайоне Чистая Слобода, вот открывается дверь подъезда, и появляется мальчик. Мы видим, как в это время к подъезду приближается автомобиль. Далее мальчик внезапно начинает бежать и выскакивает аккурат на машину. Далее экстренное торможение, небольшое касание — вроде обошлось без травм. Смотрите видео.
Довольно странно вышло, в момент начала бега мальчик поворачивает голову как раз в сторону приближающейся машины. Наверное, он не видит ее из-за припаркованного у подъезда универсала с тонированными стеклами. Кто же виноват в таких ситуациях? Отметим, что водитель даже без вины должен будет платить при травме ущерб, поскольку, согласно нашему Гражданскому кодексу, является владельцем источника повышенной опасности.
— Да, водитель будет платить при травме обязательно, но также водитель может подать иск в отношении родителей этого подростка, чтобы они ему оплатили ремонт машины, если это требуется. В целом я считаю, что скорость не превышена. Во дворе лучше ездить со скоростью, не превышающей 5 километров, тогда уже железобетонно остановишься, но мало кто так ездит, это очень медленно, — комментирует ситуацию руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Да, действительно, при движении во дворе водителю ну явно надо догадываться, что в любой момент на дорогу могут выскочить дети — они ведь существа неразумные. И всегда быть готовым к экстренному торможению, а скорость выбирать такой, чтобы остановочный путь был ну совсем минимальным, чтобы автомобиль останавливался практически сразу. И совсем недопустимо гонять по дворам, это может привести к тяжелым ранениям или даже гибели ребенка.
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