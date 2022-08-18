В Новосибирске показали русский кроссовер «Маруся» Николая Фоменко — он мог заменить Toyota RAV4 или KIA Sportage

Новосибирский музей СССР получил в свою экспозицию футуристичный концепт-кар Marussia F2, созданный в компании Marussia Motors, которую в 2000-х основал шоумен Николай Фоменко. Теперь уже нет ни самой компании, ни планов по серийному производству «Марусь», но концепт кроссовера 2010 года остался и показывает нам сейчас, каковы были дизайнерские и инженерные мысли в отечественной автоиндустрии в те времена. Подробнее — у Дмитрия Косенко.
Строго говоря, это даже не предсерийный автомобиль, а макет — то есть то, что делают автопроизводители в самом начале, чтобы получить первое представление об образе автомобиля в реальности. Макет попал в Новосибирск после ликвидации компании Marussia Motors и распродажи выпущенных автомобилей, часть которых выкупили наши реставраторы.
Макет может передвигаться, он собран на шасси корейского внедорожника SsangYong Kyron — рама, подвеска, двигатель, коробка передач, то есть вся силовая / несущая часть. А остальное и есть результат дизайнерской и инженерной мысли конца 2000-х годов.
— Это визуализация, каким этот автомобиль мог бы быть. Чтобы это стало автомобилем, нужно, соответственно, сделать полноценные, не макетированные узлы, агрегаты, детали салонные. Сейчас мы этот автомобиль выставили в музей, чтобы люди видели, что, в принципе, техническая мысль внутри страны есть, — рассказывает Андрей Братеньков, исполнительный директор ООО «Конструкторское бюро "Спектр"».
— Особенность модели в том, что в 2010 году Marussia Motors предложила компоновку кузова семиместной, ту, которая по большому счету актуализировалась только сейчас. Проще говоря, это Hyundai Palisade, Chevrolet Traverse, — добавляет он.
По словам Андрея Братенькова, особенность компоновки заключается в том, что это трансформируемый семиместный салон, который сейчас очень востребован на рынке:
— Он был уже тогда, в 2010-м, когда автогиганты про это даже не особо сильно думали. У них были семиместные салоны, но именно чтобы это был, грубо говоря, просторный, трансформируемый — этого не было.
— Эта машина разрабатывалась вообще для ФСО, для службы охраны, и, соответственно, там разные компоновки салона. Это изначально утилитарный кроссовер, у него было множество сфер применения, от гражданского до специального, — подчеркивает исполнительный директор. — Двери задние сдвигаются назад, центральной стойки нет, соответственно, легче доступ к содержимому салона. То есть посадить, высадить ребенка из детского кресла уже гораздо проще.
Внешне этот автомобиль футуристичен и по сегодняшним временам. Обратите внимание, как поднята и как бы обрублена задняя часть крыши, как оформлены дверные ручки, как прорисованы изломы на боковой части.
Дизайн интерьера отличается мощными, крупными штрихами, острыми углами, брутальностью. Что-то здесь есть от спорткаров Lamborghini.
Посмотрите, какие толстые суровые двери. С учетом того, что это кроссовер, то есть автомобиль «мужского пола», то впору его называть вовсе не «Маруся», а «Марусь».
Патриотичная эмблема «Маруси Моторс» — синий, белый, красный — цвета российского флага.
— Дизайн да, он был авангарден для того времени, и, соответственно, стилистика была отчасти взята у Marussia B2 (спортивное 2-дверное купе), это так называемый код дизайна, который у всех автопроизводителей есть. Это было нечто необычное, машина не оставляла равнодушным никого. Скажем так, это не унылые обмылки, которые существовали на тот период, — считает Андрей Братеньков.
— Чтобы дети видели, что могут наши российские инженеры. Если вовремя всё реализовывать, то можно доходить до вполне успешных коммерческих проектов. Чтобы наши машины были более востребованы на внутреннем рынке, нужно делать только актуальные! — добавляет он.
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