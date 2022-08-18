В Новосибирске показали русский кроссовер «Маруся» Николая Фоменко — он мог заменить Toyota RAV4 или KIA Sportage

По словам Андрея Братенькова, особенность компоновки заключается в том, что это трансформируемый семиместный салон, который сейчас очень востребован на рынке:



— Он был уже тогда, в 2010-м, когда автогиганты про это даже не особо сильно думали. У них были семиместные салоны, но именно чтобы это был, грубо говоря, просторный, трансформируемый — этого не было.