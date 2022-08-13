Таксист на «Солярисе» обиделся, что его не пустили в полосу, рванул по встречке и снес BMW X6 — смотрите видео

Мы видим во второй части ролика, что столкновению предшествовал съезд на проспект с площади Лыщинского. «Солярис» находится в левом ряду, включает правый поворотник и пытается перестроиться, но водитель с регистратором упорно его не пропускает. После этого таксист, видимо, обиделся и решил газануть по встречке.

— Получается такая картина: сначала наш регистратор не пропустил рвущегося вперед таксиста, затем таксист решил взять реванш и рванул по встречке, но не учел, что кому-то вдруг вздумается развернуться. Конечно, вина таксиста очевидна, видать, характер у парня взрывной. Выезд на полосу встречного движения это нарушение, ст. 12.15 КоАП РФ, в ней и лишение права управления предусмотрено, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.