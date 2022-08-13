Таксист на «Солярисе» обиделся, что его не пустили в полосу, рванул по встречке и снес BMW X6 — смотрите видео

В нашем сегодняшнем разборе авария, виновник которой в принципе очевиден. Выехать на «Солярисе» на встречную полосу, врезаться в дорогостоящий BMW, а потом улететь на складированные бетонные бордюры — это прям как джекпот сорвать. За несколько секунд до ДТП торопыгу на «Солярисе» не пропустил водитель с регистратором — могло ли это спровоцировать обиженного торопыгу — узнаем в материале Дмитрия Косенко.
Проспект Карла Маркса, движение в сторону площади Маркса. Вот машину с регистратором обгоняет белый Hyundai Solaris, делает он это по встречной полосе, отделенной сплошной оранжевой разметкой. В левую полосу смещается кроссовер BMW X6 и пытается выполнить разворот, тут его и подбивает «Солярис». После этого легковушка укатывается на тротуар и врезается в складированные бетонные бордюры. В соцсетях пользователи сообщают, что за рулем был таксист из солнечной Азии. Смотрите видео ДТП и что было за несколько секунд до этого.
Мы видим во второй части ролика, что столкновению предшествовал съезд на проспект с площади Лыщинского. «Солярис» находится в левом ряду, включает правый поворотник и пытается перестроиться, но водитель с регистратором упорно его не пропускает. После этого таксист, видимо, обиделся и решил газануть по встречке.
— Получается такая картина: сначала наш регистратор не пропустил рвущегося вперед таксиста, затем таксист решил взять реванш и рванул по встречке, но не учел, что кому-то вдруг вздумается развернуться. Конечно, вина таксиста очевидна, видать, характер у парня взрывной. Выезд на полосу встречного движения это нарушение, ст. 12.15 КоАП РФ, в ней и лишение права управления предусмотрено, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Часть 4. ст. 12.15 КоАП РФ. Выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Да уж, выехать на встречную полосу, собрать BMW и бетонные блоки — в принципе тут с виновностью все понятно. Но мог ли водитель с регистратором пропустить «Солярис», показывающий поворот, это ведь всего лишь доли секунды?
— Пропустить «регистратор», наверное, мог, но он действовал согласно ПДД РФ, да и, ко всему прочему, такая «любезность» иногда тоже к ДТП приводит. Каждый водитель при съезде обязан заблаговременно занять ту полосу движения, по которой намерен осуществлять движение дальше. Но наш таксист решил, что он наглостью или, если мягче, то смелостью возьмет. А дорога таких вещей не прощает, результат мы видим, — заключает эксперт.
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