Новосибирец на кроссовере на свой зеленый протаранил легковушку — в чем он виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» очередное столкновение из серии «спешка на перекрестке». Момент переключения фаз светофора на городских перекрестках — самый коварный, ведь один водитель может проскочить на желтый (или даже красный), а второй водитель может тронуться в ту же секунду. Разбираемся на примере аварии на улице Станционной.
Улица Станционная, пересечение с Бетонным проездом, направление движения машины с видеорегистратором — в сторону площади Труда. Вот мы видим, как меняются фазы светофора для потока машин по Станционной: желтый, затем зеленый. В момент включения зеленого, буквально в то же мгновение, с левой стороны из проезда на перекресток выезжает темный седан. По левой полосе Станционной на свой зеленый на высокой скорости движется кроссовер, происходит столкновение.
— Если седан выезжает там под свой зеленый, то, даже если он выехал на желтый, водитель кроссовера, движущегося по Станционной, должен был его пропустить как завершающего маневр. Если седан выезжал со светофором, то его вины я здесь не вижу, — объясняет руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Действительно, для легковушки был свой светофор, вот он на «Яндекс.Панорамах». И если он выехал на желтый, то имел приоритет для окончания маневра, но только если он уже не мог остановиться без применения экстренного торможения.
Пункт 6.2 ПДД. ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов.
Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.
Впрочем, то, что седан выехал на желтый, — вовсе не факт. Он мог выехать и на красный свет, ведь, как видим, момент въезда седана на перекресток совпадает с моментом включения зеленого для машин на Станционной. А на практике на перекрестках для светофоров разных направлений существует временная задержка — 2–3 секунды, чтобы машины на красный свет уже точно остановились, и только тогда загорается зеленый для перекрестного направления.
Почитайте еще, как гонщик на Toyota Mark II пролетел на свой зеленый и попал под КАМАЗ — кого назначат виновным.