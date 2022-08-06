Новосибирец на кроссовере на свой зеленый протаранил легковушку — в чем он виноват

В рубрике «Куда ты рулишь?» очередное столкновение из серии «спешка на перекрестке». Момент переключения фаз светофора на городских перекрестках — самый коварный, ведь один водитель может проскочить на желтый (или даже красный), а второй водитель может тронуться в ту же секунду. Разбираемся на примере аварии на улице Станционной.

Улица Станционная, пересечение с Бетонным проездом, направление движения машины с видеорегистратором — в сторону площади Труда. Вот мы видим, как меняются фазы светофора для потока машин по Станционной: желтый, затем зеленый. В момент включения зеленого, буквально в то же мгновение, с левой стороны из проезда на перекресток выезжает темный седан. По левой полосе Станционной на свой зеленый на высокой скорости движется кроссовер, происходит столкновение.