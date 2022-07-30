Показываем, как мальчик на самокате, оставленный родителями, выскочил под колеса Lexus RX — чем это кончилось

Сегодня в нашем разборе ДТП — дорожная ситуация, которая чудом не закончилась гибелью ребенка. Маленький мальчик на самокате на красный свет выскочил на дорогу и заставил столкнуться два автомобиля — если бы водитель Lexus RX не ушел влево, он бы задавил мальчика. Что теперь делать пострадавшим водителям и можно ли наказать родителей ребенка — далее подробнее.
Кольцо на площади Станиславского, съезд на улицу Титова в сторону магазина «Богатырь». Вот Lexus RX приближается к выходящему светофору, мы видим, что для машин зеленый свет, а для пешеходов, соответственно, красный. Lexus уже на «зебре», неожиданно появляется мальчик лет 5 на самокате, водитель Lexus берет влево, в итоге водитель авто с регистратором врезается в дорожное ограждение. Смотрите видео (не для слабонервных).
Сообщается, что ребенок благополучно укатил с места происшествия, но на месте водителей, наверное, имело смысл догнать его, вызвать полицию, установить родителей. И родителей этих привлечь к ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей — ведь в следующий раз автомобиль может и не затормозить.
— Понятно дело, что самокатчик выскочил на красный сигнал светофора, понятно, что он виноватей всех. Но в данную секунду водитель Lexus должен был, не меняя полосы, оттормозиться. Но чисто по-человечески Lexus бы не успел оттормозиться, и он бы снес этого пацана на самокате. И то, что владелец регистратора выскочил на этот отбойник, — что называется, все отделались малой кровью, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
— Родители виноваты. Водитель ехал на разрешающий сигнал светофора. Когда увидел опасность, предпринял все меры согласно
Да, с родителей можно было бы взыскать компенсацию за ущерб, теперь же водителям придется разбираться между собой. Между тем интернет-пользователи уже возложили часть вины на водителей, поскольку те съезжали с кольца не из крайнего правого ряда. Напомним, кольцо на площади Станиславского у нас сейчас является совокупностью Т-образных перекрестков, а поворот направо на перекрестке должен совершаться из крайнего правого положения, если иное не установлено знаками движения по полосам.
Напомним, летом прошлого года вот такой же мальчик на самокате выскочил на переход и погиб под колесами