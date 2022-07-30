Показываем, как мальчик на самокате, оставленный родителями, выскочил под колеса Lexus RX — чем это кончилось

Сегодня в нашем разборе ДТП — дорожная ситуация, которая чудом не закончилась гибелью ребенка. Маленький мальчик на самокате на красный свет выскочил на дорогу и заставил столкнуться два автомобиля — если бы водитель Lexus RX не ушел влево, он бы задавил мальчика. Что теперь делать пострадавшим водителям и можно ли наказать родителей ребенка — далее подробнее.