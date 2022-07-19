Обратная сторона льготных автокредитов. Отвечаем на частые вопросы о новых программах госпомощи

О них рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Так, по госпрограммам можно купить автомобили стоимостью до 2 млн рублей. Для сравнения: в 2021 году лимит был 1,5 млн рублей. Увеличился до 20% и размер государственной субсидии на автомобиль, тогда как раньше он составлял 10%.

В предыдущие годы действовали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые требовали, чтобы автомобиль приобретался впервые или автовладелец имел двух и более детей. Теперь же воспользоваться льготным автокредитом может любой желающий. Сохранена и «персональная» скидка для Дальневосточного федерального округа на уровне 25%.



Однако список марок радикально обеднел: если прежде льготные кредиты распространялись практически на все автомобили российской сборки (включая иномарки), то теперь лишь на три отечественных бренда: УАЗ, ГАЗ и Lada.

