Обратная сторона льготных автокредитов. Отвечаем на частые вопросы о новых программах госпомощи
При покупке отечественного автомобиля обещают скидку в 20%. А что в реальности?
После годичной паузы в Россию возвращаются программы льготного автокредитования и лизинга. Их условия в одних аспектах стали щедрее, а в других — наоборот. Ниже — ответы на часто задаваемые вопросы о субсидированных автокредитах в 2022 году.
1
Какие условия у новой программы льготного автокредитования?
О них рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Так, по госпрограммам можно купить автомобили стоимостью до
В предыдущие годы действовали программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые требовали, чтобы автомобиль приобретался впервые или автовладелец имел двух и более детей. Теперь же воспользоваться льготным автокредитом может любой желающий. Сохранена и «персональная» скидка для Дальневосточного федерального округа на уровне 25%.
Однако список марок радикально обеднел: если прежде льготные кредиты распространялись практически на все автомобили российской сборки (включая иномарки), то теперь лишь на три отечественных бренда: УАЗ, ГАЗ и Lada.
Отдельной строкой идут липецкие электромобили Evolute, на которые действует увеличенная до 35% скидка (но не более
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2
Какие модели реально купить через госкредит?
У АВТОВАЗа это практически весь модельный ряд. Завод сейчас выпускает две модели: упрощенную Lada Granta (от 678 тысяч) и с середины июля — Lada Niva Legend без АБС и подушек безопасности. Выпуск Lada Vesta, судя по всему, возобновится не раньше 2023 года, а судьба моделей Largus и XRAY на франко-румынской платформе пока под большим вопросом. Однако машины еще можно найти на складах дилеров, поэтому программа действует и для них.
Самая дорогая версия Lada Vesta Sport стоит
Основная модель УАЗа, «Патриот», стоит от
Возрастные модели УАЗа стоят дешевле: «буханка» — в пределах
Что касается ГАЗа, то он представлен в основном коммерческим транспортом, и для него более актуальной является программа лизинга. Частных покупателей может заинтересовать, например, полноприводный «Соболь», но попадает ли он под программу — вопрос. На официальном сайте ГАЗа цен нет, а обзвон дилерских центров показал, что машины в наличии есть, но цена немногим выше 2 млн рублей, и будет ли она снижена для участия в госпрограмме — неясно. В остальном группа ГАЗ ориентируется на продажу машин в лизинг.
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3
Каковы условия льготного лизинга?
Они скромнее: скидка составляет 10%, но не более 500 тысяч рублей, а список марок также предсказуем: УАЗ, Lada, ГАЗ, КАМАЗ и «Урал». Аналогичные условия действовали и в прошлые годы. Ограничений по цене для покупки в лизинг нет, но если машина стоит более
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4
Сколько можно сэкономить на льготном автокредите?
Важно понимать, что речь не о прямой скидке, а лишь о компенсации переплаты по кредиту с учетом ставок банков, которые будут участвовать в программе. Их точный перечень и условия кредитования пока неизвестны, поэтому судить об экономии сложно. Можно лишь прикинуть возможные выгоды.
Декларируемые процентные ставки по кредитам различаются сейчас очень сильно, но в качестве ориентира можно взять 15% — это соответствует среднему уровню и лимиту, который ранее устанавливался правительством для участия в таких программах.
К примеру, мы покупаем Lada Granta за 800 тысяч рублей — столько стоят средне оснащенные машины с кондиционером. Пусть первоначальный взнос составляет 200 тысяч рублей. Если воспользоваться обычным автокредитом сроком на 5 лет, переплата составит 257 тысяч рублей, а ежемесячный платеж —
Обратите, кстати, внимание, что полная экономия оказывается всего 69 тысяч рублей, тогда как формально скидка в 20% — это 160 тысяч рублей. Это происходит из-за «банковского интереса», который съедает часть выгоды.
На деле экономия может быть еще ниже, например, в начале 2019 года действовали программы «Первый / Семейный автомобиль», но по факту почти всю выгоду, предоставляемую государством, съедала обязательная страховка.
Это не значит, что программы субсидирования бесполезны, однако выгодны они тем, кто и без программ собирался покупать в кредит. Тщательно взвешивайте их плюсы и минусы для ваших условий.
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5
Хватит ли субсидированных программ на всех?
На субсидирование кредитов правительство выделило чуть более
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6
А цены опять поползут вверх?
Такая вероятность существует: июньская заморозка прайс-листов явилась следствием сильного роста цен в предыдущие месяцы, а также охлаждения покупателей. В остальном на авторынке сложилась крайне непростая ситуация, когда дилеры пытаются растянуть остатки машин до конца года, регулируя объемы продаж ценами. Поэтому стоимость на субсидированные автомобили во многом будет зависеть от объемов выпуска «Лады», УАЗа и ГАЗа: если они останутся небольшими и у дилеров не будет полного понимания дальнейшего развития ситуация, они наверняка попробуют «отрегулировать» спрос изменением цены. Не стоит забывать и про условия банков, которые обычно пользуются ситуацией и добавляют «опции» в виде обязательных страховок или комиссий.
Впрочем, если АВТОВАЗ действительно нарастит объемы выпуска и у дилеров будет достаточно машин, поводов к накрутке цен будет меньше.
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