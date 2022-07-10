СЕЙЧАС +20°С
Пробки 0/10
usd 61.27
eur 62.05
Тема дняЧто творится на пляжах Сочи этим летом
Все новости
Все новости
Я паркуюсь как чудакОбзор

Хозяева жизни. Смотрите, как ставят машины водитель «Лэнд Крузера» 002 и судебные приставы

Новые факты нарушения правил парковки за неделю

555
Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

Представляем новый, 285-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

На Красном проспекте возле бара «Том Ям» всё по-прежнему. Кто знает, почему туда так любят ездить всякие люди на «Крузерах» и прочих «Мерседесах»? Еда там, что ли, больно хороша? Фото выше.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— Автомобиль перегородил тротуар на подходе к дому № 27 по улице Лескова, — сообщает читательница Татьяна.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

Всё нормально, проход на пандус же оставил.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— И снова тротуар около дома Советская, 35 блокирован авто. Обход — только по луже, — пишет Ольга.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

— Автомобиль припаркован на газоне рядом с детской площадкой, улица Полтавская — Юго-Западный, — уточняет Виктория.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

Мотоциклы столпились возле бычка у ресторана со стейками.

Стоянка в зоне знака

Стоянка в зоне знака

Поделиться

— По ул. Кавалерийская знак «стоянка запрещена», видимо, только для простых водителей: постоянно работает эвакуатор, но «своих не трогаем», — ведет наблюдение Сергей.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

Поделиться

— Ул. Немировича-Данченко, 137. Мало того что припарковались на газоне, так для того, чтоб на нем припарковаться, ехали по тротуару, — недоволен Евгений.

Стоянка на выделенке

Стоянка на выделенке

Поделиться

— Стоянка на выделенной полосе общественного транспорта, да еще и в зоне разметки остановки: видна оранжевая полоса под передним бампером, — сообщает Максим.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— Многострадальная ул. Ленина около 20-й поликлиники, — информирует Юрий.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

парковкая паркуюсь как чудак
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2