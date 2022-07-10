Хозяева жизни. Смотрите, как ставят машины водитель «Лэнд Крузера» 002 и судебные приставы
Новые факты нарушения правил парковки за неделю
Представляем новый, 285-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
На Красном проспекте возле бара «Том Ям» всё по-прежнему. Кто знает, почему туда так любят ездить всякие люди на «Крузерах» и прочих «Мерседесах»? Еда там, что ли, больно хороша? Фото выше.
— Автомобиль перегородил тротуар на подходе к дому
Всё нормально, проход на пандус же оставил.
— И снова тротуар около дома Советская, 35 блокирован авто. Обход — только по луже, — пишет Ольга.
— Автомобиль припаркован на газоне рядом с детской площадкой, улица Полтавская — Юго-Западный, — уточняет Виктория.
Мотоциклы столпились возле бычка у ресторана со стейками.
— По ул. Кавалерийская знак «стоянка запрещена», видимо, только для простых водителей: постоянно работает эвакуатор, но «своих не трогаем», — ведет наблюдение Сергей.
— Ул. Немировича-Данченко, 137. Мало того что припарковались на газоне, так для того, чтоб на нем припарковаться, ехали по тротуару, — недоволен Евгений.
— Стоянка на выделенной полосе общественного транспорта, да еще и в зоне разметки остановки: видна оранжевая полоса под передним бампером, — сообщает Максим.
— Многострадальная ул. Ленина около