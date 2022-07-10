Хозяева жизни. Смотрите, как ставят машины водитель «Лэнд Крузера» 002 и судебные приставы

Представляем новый, 285-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



На Красном проспекте возле бара «Том Ям» всё по-прежнему. Кто знает, почему туда так любят ездить всякие люди на «Крузерах» и прочих «Мерседесах»? Еда там, что ли, больно хороша? Фото выше.