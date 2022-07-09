Дизайнер собрал в гараже лучший электробайк в России — посмотрите, как он выглядит
Самодельный электромотоцикл может проехать
Необычный электробайк колесит по дорогам Красноярска. Это уникальный электромотоцикл — таких больше нигде не встретишь. Его собрал по собственным чертежам автомобильный дизайнер Иван Земляков.
Как выглядит электробайк — смотрите в нашем видеосюжете (опубликован выше). Вместе с Иваном мы устроили тест-драйв этому мотоциклу.
— У нас электромотоциклы не очень развиты. В городском сообществе наберется лишь около десятка любителей и активных пользователей таких байков. А где-нибудь в Скандинавии, которая повернута на экологии, ими пользуются многие. Но цены на зарубежные модели просто космические — доходят до двух миллионов, — рассказывает Иван Земляков. — Тогда я подумал, а почему бы не спроектировать его самостоятельно? Опыт в этой сфере у меня есть...
На весь процесс — от задумки до воплощения — у экспериментатора ушел целый год.
Для своего мотоцикла Иван подобрал трехкиловаттный мотор, проехать на таком можно до
О том, как родилась идея, с какими трудностями он столкнулся в ходе создания, какие средства пришлось вложить в электробайк, Иван рассказал в большом интервью.