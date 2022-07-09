Дизайнер собрал в гараже лучший электробайк в России — посмотрите, как он выглядит

— У нас электромотоциклы не очень развиты. В городском сообществе наберется лишь около десятка любителей и активных пользователей таких байков. А где-нибудь в Скандинавии, которая повернута на экологии, ими пользуются многие. Но цены на зарубежные модели просто космические — доходят до двух миллионов, — рассказывает Иван Земляков. — Тогда я подумал, а почему бы не спроектировать его самостоятельно? Опыт в этой сфере у меня есть...

