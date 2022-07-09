Мигающий зеленый или желтый? Водитель торопился проскочить, но был подбит на перекрестке — разбираемся, кто виноват

Сегодня разбираем очередное ДТП из серии «торопился на мигающий зеленый или желтый, но не успел». В нашем примере один водитель выехал на перекресток в спорный момент, а второй совершал поворот налево — удар был сильный, пострадали два ребенка. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Улица Бориса Богаткова, мы видим, что светофор мигает зеленым светом, в левой полосе стремительно ускоряется водитель Toyota WiLL в надежде проскочить перекресток. На встречном направлении стоит Suzuki SX4, его водитель начинает левый поворот — то ли он не видит приближающуюся помеху, то ли думает, что машина остановится, раз светофор уже мигает. Происходит столкновение, которое попало на видео.

