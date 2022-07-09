Мигающий зеленый или желтый? Водитель торопился проскочить, но был подбит на перекрестке — разбираемся, кто виноват

Сегодня разбираем очередное ДТП из серии «торопился на мигающий зеленый или желтый, но не успел». В нашем примере один водитель выехал на перекресток в спорный момент, а второй совершал поворот налево — удар был сильный, пострадали два ребенка. Подробнее — у авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Улица Бориса Богаткова, мы видим, что светофор мигает зеленым светом, в левой полосе стремительно ускоряется водитель Toyota WiLL в надежде проскочить перекресток. На встречном направлении стоит Suzuki SX4, его водитель начинает левый поворот — то ли он не видит приближающуюся помеху, то ли думает, что машина остановится, раз светофор уже мигает. Происходит столкновение, которое попало на видео.
Разумеется, автомобилям, поворачивающим налево, необходимо предоставлять приоритет встречным машинам, которые едут прямо без изменения траектории.
Пункт 8.8 ПДД. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам.
— Водитель белого автомобиля выехал не на запрещающий сигнал светофора на перекресток и спокойно завершал маневр. Водитель, который двигался с поворотом налево, обязан был пропустить транспорт, который заканчивает маневр. Вина второго водителя однозначно, — считает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Но вот в чем вопрос: выехал ли водитель Toyota WiLL на перекресток на разрешающий сигнал или все-таки на желтый, который является запрещающим. Давайте посмотрим на этот стоп-кадр — это момент переключения на желтый свет. Не слишком очевидно, но можно предположить, что автомобиль еще находится за границей перекрестка. С другой стороны, есть правило, что можно ехать на желтый, если остановиться автомобиль не сможет без экстренного торможения. Тут, как мы видим, машина вряд ли остановилась бы без экстренного торможения.
Пункт 6.2 ПДД. ЖЕЛТЫЙ СИГНАЛ запрещает движение, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 Правил, и предупреждает о предстоящей смене сигналов.
Пункт 6.14. Водителям, которые при включении желтого сигнала или поднятии регулировщиком руки вверх не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению, разрешается дальнейшее движение.
В общем, спорная ситуация, где решение зависит от долей секунды. Так стоит ли торопиться на мигающий зеленый в надежде выиграть минуту времени, если столкновение весьма и весьма вероятно — это один из самых распространенных видов дорожной ситуации, когда машины бьются на перекрестках.
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