Ярко-желтый весельчак. Показываем легендарный «Фольксваген-Жук» 1964 года — что за таинственный котик нарисован на нём

Продолжаем рассказывать о ретроавтомобилях в Новосибирске — сегодня у нас легендарный «Фольксваген-Жук», который появился в нашем музее СССР. Автомобиль выпущен в 1964 году и сейчас окрашен в ярко-желтый цвет — самое то для украшения музейных помещений и фотографирования с посетителями. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.
«Фольксваген-Жук» (в оригинале Volkswagen Käfer) был спроектирован еще в
На смену ему пришла модель Volkswagen Beetle, выполненная в ретростиле, но именно оригинальный «Жук» навсегда остался легендой, героем многочисленных фильмов. Наш автомобиль выпущен в 1964 году, он достался российскому пловцу, родившемуся в Новосибирске, за победу в Олимпиаде 1988 года.
— Когда были Олимпийские игры и когда пловец, олимпийский чемпион Игорь Полянский, выиграл золото Олимпиады, ему подарили эту машину. Потом Игоря быстро пригласили в Новую Зеландию тренировать их команду по плаванию, он уехал туда и отдал машину своему товарищу, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея.
— У нее оппозитный воздушный двигатель, самый мощный, тогда это считалось круто. Приняли решение дарить такую машину, которая будет подчеркивать, что Полянский — быстрый, быстрое плавание. Через какое-то время ее выкупил ретроклуб Новосибирской области. В дальнейшем они ее постоянно возили на выставки, показывали на различных мероприятиях.
Оппозитный двигатель — это когда ряды цилиндров расположены друг напротив друга (угол между рядами 180 градусов), то есть «находятся в оппозиции». Такая конструкция имеет большую прочность, низкий центр тяжести: оппозитные моторы, к примеру, ставят на спортивные Subaru.
При малом весе в 700 килограммов это был вполне юркий, пронырливый автомобиль с хорошей управляемостью и удобными для города компактными размерами: длина всего 4 метра, ширина — 1,54 метра.
Вообще по сегодняшним меркам тут настолько всё маленькое и компактное, что просто поражаешься: как раньше люди залезали в эти машины и ездили. Дело в том, что и люди раньше были меньше в размерах, чем сейчас: машина-то разрабатывалась, напомним, в
Вот и умещались в маленьком салоне и как-то ездили. Тут всё такое миниатюрное: тонкий руль, крохотные зеркала. Только посмотрите на эти маленькие дефлекторы воздуховодов — практически, можно сказать, «дефлекторики воздуховодиков».
Обратите внимание, какая интересная эмблема на руле. Внизу, стало быть, течет речка, над ней стоит замок, а по замку прогуливается котик. Уже тогда котики входили в тренд.
Двигатель в машине расположен сзади, «в багажнике», — это заднемоторная заднеприводная компоновка. Ну а багаж, соответственно, можно было складывать в передней части автомобиля.
В целом «Фольксваген-Жук» запомнился как милый автомобиль с добродушным выражением «лица», теперь он вызывает умиление. Долгое время со своими 21 миллионами экземпляров он был самым массовым авто в истории, пока японская Toyota Corolla не взяла бесспорное лидерство.
Наш же «Жук» теперь будет стоять и украшать концертный зал музея, веселить детей и быть фоном для фотосъемок.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.