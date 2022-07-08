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Ярко-желтый весельчак. Показываем легендарный «Фольксваген-Жук» 1964 года — что за таинственный котик нарисован на нём

Легендарный «Фольксваген-Жук» появился в новосибирском музее СССР

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«Фольксваген-Жук» 1964 года

«Фольксваген-Жук» 1964 года

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Продолжаем рассказывать о ретроавтомобилях в Новосибирске — сегодня у нас легендарный «Фольксваген-Жук», который появился в нашем музее СССР. Автомобиль выпущен в 1964 году и сейчас окрашен в ярко-желтый цвет — самое то для украшения музейных помещений и фотографирования с посетителями. Подробнее — в материале Дмитрия Косенко.

Первая машина вышла в 1946 году

Первая машина вышла в 1946 году

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«Фольксваген-Жук» (в оригинале Volkswagen Käfer) был спроектирован еще в 1940-х годах, встал на конвейер в 1946-м и выпускался до 2003 года. Более 21 миллиона экземпляров этой модели стали для многих людей по всему миру первой возможностью сесть за руль, ведь это была компактная, простая и доступная машина.

Подарок новосибирскому пловцу

Подарок новосибирскому пловцу

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На смену ему пришла модель Volkswagen Beetle, выполненная в ретростиле, но именно оригинальный «Жук» навсегда остался легендой, героем многочисленных фильмов. Наш автомобиль выпущен в 1964 году, он достался российскому пловцу, родившемуся в Новосибирске, за победу в Олимпиаде 1988 года.

Зеркало заднего вида

Зеркало заднего вида

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— Когда были Олимпийские игры и когда пловец, олимпийский чемпион Игорь Полянский, выиграл золото Олимпиады, ему подарили эту машину. Потом Игоря быстро пригласили в Новую Зеландию тренировать их команду по плаванию, он уехал туда и отдал машину своему товарищу, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея.

Хромированная ручка двери

Хромированная ручка двери

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— У нее оппозитный воздушный двигатель, самый мощный, тогда это считалось круто. Приняли решение дарить такую машину, которая будет подчеркивать, что Полянский — быстрый, быстрое плавание. Через какое-то время ее выкупил ретроклуб Новосибирской области. В дальнейшем они ее постоянно возили на выставки, показывали на различных мероприятиях.

Двигатель как у Subaru

Двигатель как у Subaru

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Оппозитный двигатель — это когда ряды цилиндров расположены друг напротив друга (угол между рядами 180 градусов), то есть «находятся в оппозиции». Такая конструкция имеет большую прочность, низкий центр тяжести: оппозитные моторы, к примеру, ставят на спортивные Subaru.

Длина всего 4 метра

Длина всего 4 метра

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При малом весе в 700 килограммов это был вполне юркий, пронырливый автомобиль с хорошей управляемостью и удобными для города компактными размерами: длина всего 4 метра, ширина — 1,54 метра.

Узенький салон

Узенький салон

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Вообще по сегодняшним меркам тут настолько всё маленькое и компактное, что просто поражаешься: как раньше люди залезали в эти машины и ездили. Дело в том, что и люди раньше были меньше в размерах, чем сейчас: машина-то разрабатывалась, напомним, в 1940-х годах. А тогда и питание было хуже, и вообще уровень жизни.

Передняя панель

Передняя панель

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Вот и умещались в маленьком салоне и как-то ездили. Тут всё такое миниатюрное: тонкий руль, крохотные зеркала. Только посмотрите на эти маленькие дефлекторы воздуховодов — практически, можно сказать, «дефлекторики воздуховодиков».

Эмблема на руле

Эмблема на руле

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Обратите внимание, какая интересная эмблема на руле. Внизу, стало быть, течет речка, над ней стоит замок, а по замку прогуливается котик. Уже тогда котики входили в тренд.

Впереди багажник

Впереди багажник

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Двигатель в машине расположен сзади, «в багажнике», — это заднемоторная заднеприводная компоновка. Ну а багаж, соответственно, можно было складывать в передней части автомобиля.

Машина радует глаз

Машина радует глаз

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В целом «Фольксваген-Жук» запомнился как милый автомобиль с добродушным выражением «лица», теперь он вызывает умиление. Долгое время со своими 21 миллионами экземпляров он был самым массовым авто в истории, пока японская Toyota Corolla не взяла бесспорное лидерство.

Можно приходить и фотографироваться

Можно приходить и фотографироваться

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Наш же «Жук» теперь будет стоять и украшать концертный зал музея, веселить детей и быть фоном для фотосъемок.

Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

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