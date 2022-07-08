Ярко-желтый весельчак. Показываем легендарный «Фольксваген-Жук» 1964 года — что за таинственный котик нарисован на нём

Вообще по сегодняшним меркам тут настолько всё маленькое и компактное, что просто поражаешься: как раньше люди залезали в эти машины и ездили. Дело в том, что и люди раньше были меньше в размерах, чем сейчас: машина-то разрабатывалась, напомним, в 1940-х годах. А тогда и питание было хуже, и вообще уровень жизни.