«Камри» дешевле на миллион. Как купить машину в Белоруссии и насколько это выгодно (сравниваем цены)

Но всё ли так радужно и просто? По официальному курсу вы «зайчиков» вряд ли купите, в местных банках продают «зайчик» сейчас по 26,32 рубля — выгода почти теряется. Наши банки, к примеру, «Тинькофф» предлагают открыть брокерский счет, курс 21,1 рубля за «зайчик». Есть вариант с картой «Мир», там последняя конвертация шла по курсу 21,86 для карт Сбербанка (курс зависит от вашего банка). То есть мы несколько теряем на покупке валюты, но вроде некритично. Можно с помощью брокерского счета купить и американские доллары — белорусские продавцы принимают и их.