«Камри» дешевле на миллион. Как купить машину в Белоруссии и насколько это выгодно (сравниваем цены)

Продолжаем рассказывать о способах покупки подержанных автомобилей по ценам более низким, чем сейчас установились в России. Сегодня исследуем приобретение авто в Белоруссии — насколько выгодно это делать самому. Ведь многие факторы сложились в положительную конфигурацию: упавший курс белорусского рубля, единое таможенное пространство (а значит, отсутствие пошлины), отсутствие больших проблем с логистикой. Подробнее в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Говорят, всё автосообщество Белоруссии только и обсуждает нашествие россиян в эту страну с целью покупки машин подешевле. Особенно активно туда едут москвичи и прочие близкие регионы — до Минска-то, по сути, там рукой подать. А что, если поехать в Белоруссию из Сибири, с Урала, из других дальних регионов — насколько это будет сложно, рискованно и в чем выгода?
Давайте сначала посмотрим на цены. Допустим, возьмем популярный кроссовер Nissan X-Trail в возрасте 5 лет, еще свежая добротная машина. У нас она будет стоить около 2 млн рублей в хорошей комплектации: 2,5 л с полным приводом, кожаным салоном, электроприводами сидений, сенсорной мультимедиа и прочим. Пробег у таких машин составляет в пределах 100 тысяч километров.
А сколько в Белоруссии? Смотрим самый популярный там сервис объявлений Av.by. Вот аналогичный вариант в Гомеле с пробегом 70 тысяч километров — стоит
Или вот другой пример: кроссовер чуть постарше, 7-летний Mitsubishi Outlander. 2,4 литра, полный привод, кожа, хорошее оснащение — у нас такой обойдется в 1,8 миллиона рублей. Там это будет, к примеру,
А как с совсем свежими машинами? Возьмем седан Toyota Camry в новом кузове 2020 года выпуска, 2,5 литра. Предлагается вариант в Гомеле за
Но всё ли так радужно и просто? По официальному курсу вы «зайчиков» вряд ли купите, в местных банках продают «зайчик» сейчас по 26,32 рубля — выгода почти теряется. Наши банки, к примеру, «Тинькофф» предлагают открыть брокерский счет, курс 21,1 рубля за «зайчик». Есть вариант с картой «Мир», там последняя конвертация шла по курсу 21,86 для карт Сбербанка (курс зависит от вашего банка). То есть мы несколько теряем на покупке валюты, но вроде некритично. Можно с помощью брокерского счета купить и американские доллары — белорусские продавцы принимают и их.
А какие будут сопутствующие расходы? Перелет в Минск: из Москвы это 5 тысяч рублей, из Новосибирска — 10 тысяч, из Челябинска — 9 тысяч. Расходы на оформление: пошлины у нас не будет, так как мы находимся в едином таможенном пространстве, ЭРА-ГЛОНАСС для машин, ввезенных в Белоруссию до 1 апреля 2021 года, тоже не потребуется, но нужен сертификат безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) — он обойдется в 20 тысяч рублей. Утильсбор, регистрационные действия в обеих странах — это еще тысяч 10.
Обратная дорога, расходы на
Но даже при таком варианте всё еще сохраняется выгода: тот же Mitsubishi Outlander 2016 года обойдется нам в итоге в 1,28 миллиона рублей, что явно меньше 1,8 миллиона в России. А Toyota Camry 2020 года выйдет в 2,4 миллиона рублей.
Но всё же выгода будет сильно зависеть от конкретной машины, года выпуска и прочих мелких факторов, которые вам предстоит досконально изучить перед покупкой — если, конечно, решитесь.
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