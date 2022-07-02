Водитель праворульки подрезал старую крепкую «Волгу» и возмутился, что его не пустили по помехе справа

Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.



Однако же загвоздка в том, что авария произошла уже за пределами площади, а «Волга» находилась в своем ряду в пределах разметки и никуда не маневрировала. Если водитель иномарки имел в виду помеху справа при взаимном перестроении, то в этом случае это правило неприменимо, ведь перестроение должно быть именно взаимным.