Водитель праворульки подрезал старую крепкую «Волгу» и возмутился, что его не пустили по помехе справа

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня обсуждаем вопрос взаимного перестроения и помехи справа: на площади Калинина при съезде с кольца столкнулись иномарка и отечественная «Волга». Первый водитель обвинил второго в том, что он не уступил по помехе справа — разбираемся в ситуации с авторедактором НГС Дмитрием Косенко.
Площадь Калинина, съезд по Красному проспекту в сторону центра. Вот машины стоят на светофоре, загорается зеленый, все начинают движение. Водитель белого «Ниссана» съезжает с кольца с крайнего правого положения, он уверен в своей правоте и даже сигналит «Волге», которая его не пропускает. Далее «Ниссан» обгоняет «Волгу», перестраивается левее — происходит удар.
— Помеха у тебя справа, справа помеха, справа! — выходит водитель иномарки и кричит оппоненту, оживленно размахивая руками.
Да, действительно, первоначально при съезде с площади водитель «Ниссана» имел приоритет, поскольку съезжал из правого положения. Напомним, что площадь Калинина представляет собой совокупность Т-образных перекрестков, а правый поворот на перекрестке можно совершать только из правого ряда, если знаками движения по полосам не установлено иное.
Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении.
Однако же загвоздка в том, что авария произошла уже за пределами площади, а «Волга» находилась в своем ряду в пределах разметки и никуда не маневрировала. Если водитель иномарки имел в виду помеху справа при взаимном перестроении, то в этом случае это правило неприменимо, ведь перестроение должно быть именно взаимным.
Пункт 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
— Конечно, водитель праворульки виноват, потому что он меняет полосу для движения. И тут не важно, справа или слева он. Они же не в эту полосу с «Волгой» вдвоем поехали — «Волга» уже ехала в своем ряду и его не меняла. Поэтому здесь однозначно вина белого автомобиля, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Вот так бывает, съезжаешь с кольца вроде по правилам, потом нервничаешь и совершаешь ошибку. А дорога ведь не место для эмоций и сведения счетов. Не стоит «учить» тех, кто нарушает правила, — это полномочия ГИБДД.
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