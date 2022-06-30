В Новосибирск привезли новый рамный джип из Китая, который заменит Land Cruiser Prado. Заглянем в его роскошный салон
Внедорожник Haval H9 в 2022 году обновился и стал более современным
Продолжаем рассказывать о китайских автомобилях, сегодня речь пойдет о большом рамном внедорожнике
По традиции вначале показываем наш ролик, демонстрирующий автомобиль вживую.
Haval H9 (предоставлен официальным дилером «Автолига») — разработка 2015 года, автомобиль пережил один рестайлинг и вот сейчас небольшое обновление. Это рамный аппарат с постоянным дифференциальным полным приводом, понижайкой и блокировками обоих межколесных дифференциалов. Идеологически это последователь Toyota Land Cruiser Prado, собственно, и габариты у них схожи: длина «китайца» —
На наш рынок автомобиль поставляется с наддувными
Управление тягой
Посмотрев на 218 бензиновых «лошадей» в СТС, я поначалу подумал: маловато будет. Как же мы поедем на
Проходимость
Рамный агрегат с понижайкой и блокировками — понятно, что на бездорожье это не какой-то там городской кроссовер. Имеется шайба выбора режимов движения на бездорожье — электроника по программе отрабатывает те или иные дорожные условия: снег, грязь, песок. Клиренс у нас 20,6 сантиметра, передний свес —
Простор
Автомобиль на 4 сантиметра шире Prado — и это хорошо. Никаких проблем с недостатком пространства ни по ширине, ни по высоте тут не испытываешь, комфортно и на первом, и на втором ряду сидений. Есть еще и третий ряд — эти места складываются/раскладываются при помощи электропривода. Довольно большая площадь остекления — нет проблем с обзором. Ну и посадка хороша: высоко сидишь, многое видишь. Есть подножка для облегчения посадки в машину.
Багажник
Тут у нас взрослый багажник большого джипа с дверью калиточного типа. В багажнике — освещение, розетка, крючки, кнопки электропривода третьего ряда, шторка, ящички для мелочи. Объём — 621 литр, а со сложенным вторым рядом — 1934 литра.
Обратите внимание на дверь-калитку — в ее обшивке обустроены еще ящички для инструментов и прочих вещей. Удобно, практично, надежно. Но вот электропривод такой двери не полагается.
Интерьер
В нашей топовой комплектации салон автомобиля выглядит почти как премиальный: коричневая кожа, аккуратная подгонка деталей, хороший пластик, симпатичные вставки под дерево. Удобный толстый обод рулевого колеса, удобная крупная металлизированная рукоять АКПП, да и вообще с эргономикой в целом всё в порядке, всё на своих местах.
Цена
Prado за 5 миллионов рублей даже близко не купишь, а этот внедорожник купишь. Диапазон стоимости —
А теперь поговорим о тонких моментах.
Штрихи из прошлого
Всё-таки эта машина из 2015 года, и здесь есть вещи, которые можно считать устаревшими. К примеру, компоновку передней панели простой формы с банальными закруглениями. Или вот эти компактные подоконники на дверях — видите, какие они тонкие, как у легковушки. У большого джипа подоконники должны быть мощные, высокие. Да и в целом по дизайну экстерьера этого автомобиля уже не скажешь, что это какая-то суперсовременная новинка. А с другой стороны — джипам это и не всегда надо, у них более продолжительный жизненный цикл.
Эргономические нюансы
В целом, как мы говорили, с эргономикой всё в порядке, но всё же есть кое-что по мелочи. К примеру, нижний ряд серых кнопок на средней консоли расположен слишком низко и вертикально, чтобы их разглядеть и что-то включить, нужно поворачиваться и даже наклоняться, вглядываться. Хорошо хоть это блок не самых часто используемых функций — блокировки, помощь при спуске с горы и
Ездовой комфорт
От автомобиля хотелось бы большей плавности хода, более тщательного сглаживания неровностей. Тут они всё же проявляются и вкупе с вибрациями неподрессоренных масс создают этакий фон тряски. Хотя на крутом бездорожье это всё уже становится неважно, главное, чтобы автомобиль утюжил крупные ямы, — тут с этим нормально. В плане шумоизоляции особых претензий нет, хорошо отсечен низкочастотный гул колес, но прорывается высокочастотный аэродинамический шелест, особенно из зоны багажника.
Мультимедиа
Тут она стандартная, не выдающаяся — и экран не самый большой, и графика простая. В целом пойдет, но от такого класса автомобиля хотелось бы большего. Кстати, тут стоит премиальная акустика «Инфинити» — не та, которая от автомобиля Infiniti, а та, которая Infinity, — с «игреком» на конце. Это один из брендов производителя Harman/Kardon — так вот, поет она в этой машине вполне мощно и насыщенно.
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