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В Новосибирск привезли новый рамный джип из Китая, который заменит Land Cruiser Prado. Заглянем в его роскошный салон

Внедорожник Haval H9 в 2022 году обновился и стал более современным

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Haval H9 2022 года выпуска

Haval H9 2022 года выпуска

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Продолжаем рассказывать о китайских автомобилях, сегодня речь пойдет о большом рамном внедорожнике Haval H9, который в 2022 году обновился и стал более современным. Может ли он быть заменой Land Cruiser Prado, какие у него достоинства и какие нюансы, подробнее — у Дмитрия Косенко.

По традиции вначале показываем наш ролик, демонстрирующий автомобиль вживую.

Haval H9 (предоставлен официальным дилером «Автолига») — разработка 2015 года, автомобиль пережил один рестайлинг и вот сейчас небольшое обновление. Это рамный аппарат с постоянным дифференциальным полным приводом, понижайкой и блокировками обоих межколесных дифференциалов. Идеологически это последователь Toyota Land Cruiser Prado, собственно, и габариты у них схожи: длина «китайца» — 4856 мм, ширина — 1926 мм, высота — 1900 мм. Он на 16 мм длиннее, на 41 мм шире и на 15 мм выше, чем Prado.

Представлены 3 мотора

Представлены 3 мотора

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На наш рынок автомобиль поставляется с наддувными 2-литровыми бензиновыми моторами мощностью 218 или 245 сил, а также с 190-сильным дизелем. Коробка передач — 8-ступенчатый гидроавтомат ZF, три уровня комплектаций. Итак, поговорим об основных достоинствах автомобиля.

Управление тягой

Разгон — 10 секунд до сотни

Разгон — 10 секунд до сотни

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Посмотрев на 218 бензиновых «лошадей» в СТС, я поначалу подумал: маловато будет. Как же мы поедем на 2,3-тонной машине? Но этот двигатель со своими 380 Нм крутящего момента оказался вполне тяговитым, автомобиль по разгону даже укладывается в «десятку» — 10 секунд до сотни. И управление тягой удобное, линейное: чуть прибавил усилия на акселераторе — мотор откликнулся, еще чуть — отклик побольше. Работа в паре с гидроавтоматом настроена неплохо, переключения быстрые и адекватные, поддаешь газку посильнее — автомат сразу уходит на 2 передачи вниз, сбросил газ — сразу возвращается на повышенные без всяких затягиваний. И хоть 10 секунд до сотни — это не ураганные цифры, но в целом автомобиль довольно расторопен и комфортен в управлении.

Проходимость

В арсенале — все стандартные внедорожные функции

В арсенале — все стандартные внедорожные функции

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Рамный агрегат с понижайкой и блокировками — понятно, что на бездорожье это не какой-то там городской кроссовер. Имеется шайба выбора режимов движения на бездорожье — электроника по программе отрабатывает те или иные дорожные условия: снег, грязь, песок. Клиренс у нас 20,6 сантиметра, передний свес — 976 мм, задний — 1080 мм, в общем, для большинства случаев с нашим бездорожьем пойдет.

Простор

В салоне просторно

В салоне просторно

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Автомобиль на 4 сантиметра шире Prado — и это хорошо. Никаких проблем с недостатком пространства ни по ширине, ни по высоте тут не испытываешь, комфортно и на первом, и на втором ряду сидений. Есть еще и третий ряд — эти места складываются/раскладываются при помощи электропривода. Довольно большая площадь остекления — нет проблем с обзором. Ну и посадка хороша: высоко сидишь, многое видишь. Есть подножка для облегчения посадки в машину.

Багажник

Огромная дверь-калитка

Огромная дверь-калитка

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Тут у нас взрослый багажник большого джипа с дверью калиточного типа. В багажнике — освещение, розетка, крючки, кнопки электропривода третьего ряда, шторка, ящички для мелочи. Объём — 621 литр, а со сложенным вторым рядом — 1934 литра.

Есть где хранить мелочи

Есть где хранить мелочи

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Обратите внимание на дверь-калитку — в ее обшивке обустроены еще ящички для инструментов и прочих вещей. Удобно, практично, надежно. Но вот электропривод такой двери не полагается.

Интерьер

Уровень премиального авто

Уровень премиального авто

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В нашей топовой комплектации салон автомобиля выглядит почти как премиальный: коричневая кожа, аккуратная подгонка деталей, хороший пластик, симпатичные вставки под дерево. Удобный толстый обод рулевого колеса, удобная крупная металлизированная рукоять АКПП, да и вообще с эргономикой в целом всё в порядке, всё на своих местах.

Цена

Базовая цена — <nobr class="_">4 399 000</nobr> рублей

Базовая цена — 4 399 000 рублей

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Prado за 5 миллионов рублей даже близко не купишь, а этот внедорожник купишь. Диапазон стоимости — 4 399 0004 799 000 рублей в зависимости от мотора и оснащенности. В самом топе у вас будут и панорамная крыша, и контроль полосы движения, и система предотвращения столкновений, и память сидений, и даже лазерная подсветка пространства около дверей. И много чего еще.

А теперь поговорим о тонких моментах.

Штрихи из прошлого

Машина появилась 7 лет назад

Машина появилась 7 лет назад

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Всё-таки эта машина из 2015 года, и здесь есть вещи, которые можно считать устаревшими. К примеру, компоновку передней панели простой формы с банальными закруглениями. Или вот эти компактные подоконники на дверях — видите, какие они тонкие, как у легковушки. У большого джипа подоконники должны быть мощные, высокие. Да и в целом по дизайну экстерьера этого автомобиля уже не скажешь, что это какая-то суперсовременная новинка. А с другой стороны — джипам это и не всегда надо, у них более продолжительный жизненный цикл.

Эргономические нюансы

Средняя консоль и тоннель

Средняя консоль и тоннель

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В целом, как мы говорили, с эргономикой всё в порядке, но всё же есть кое-что по мелочи. К примеру, нижний ряд серых кнопок на средней консоли расположен слишком низко и вертикально, чтобы их разглядеть и что-то включить, нужно поворачиваться и даже наклоняться, вглядываться. Хорошо хоть это блок не самых часто используемых функций — блокировки, помощь при спуске с горы и т. д. Или вот центральный подлокотник, который расположен слишком низко и не регулируется — опереться на него без изменения положения тела не получится.

Ездовой комфорт

Езда по грунтовке

Езда по грунтовке

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От автомобиля хотелось бы большей плавности хода, более тщательного сглаживания неровностей. Тут они всё же проявляются и вкупе с вибрациями неподрессоренных масс создают этакий фон тряски. Хотя на крутом бездорожье это всё уже становится неважно, главное, чтобы автомобиль утюжил крупные ямы, — тут с этим нормально. В плане шумоизоляции особых претензий нет, хорошо отсечен низкочастотный гул колес, но прорывается высокочастотный аэродинамический шелест, особенно из зоны багажника.

Мультимедиа

Экран невелик

Экран невелик

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Тут она стандартная, не выдающаяся — и экран не самый большой, и графика простая. В целом пойдет, но от такого класса автомобиля хотелось бы большего. Кстати, тут стоит премиальная акустика «Инфинити» — не та, которая от автомобиля Infiniti, а та, которая Infinity, — с «игреком» на конце. Это один из брендов производителя Harman/Kardon — так вот, поет она в этой машине вполне мощно и насыщенно.

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