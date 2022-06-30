В Новосибирск привезли новый рамный джип из Китая, который заменит Land Cruiser Prado. Заглянем в его роскошный салон

Посмотрев на 218 бензиновых «лошадей» в СТС, я поначалу подумал: маловато будет. Как же мы поедем на 2,3-тонной машине? Но этот двигатель со своими 380 Нм крутящего момента оказался вполне тяговитым, автомобиль по разгону даже укладывается в «десятку» — 10 секунд до сотни. И управление тягой удобное, линейное: чуть прибавил усилия на акселераторе — мотор откликнулся, еще чуть — отклик побольше. Работа в паре с гидроавтоматом настроена неплохо, переключения быстрые и адекватные, поддаешь газку посильнее — автомат сразу уходит на 2 передачи вниз, сбросил газ — сразу возвращается на повышенные без всяких затягиваний. И хоть 10 секунд до сотни — это не ураганные цифры, но в целом автомобиль довольно расторопен и комфортен в управлении.