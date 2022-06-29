«Камри» подешевела на 600 тысяч, а «Прадо» — на миллион: как цены на новые авто дали задний ход (было — стало)

Как мы помним, в марте, в пик кризиса, начало резко дорожать абсолютно всё. Цены на вторичном рынке поднимались вплоть до 20%. В апреле пошло замедление, а потом и откат, в июне стоимость подержанных машин продолжала снижаться. И в итоге сейчас мы имеем +11% к усредненной цене по сравнению с доспецоперационными временами.

— Топ-30 вторичного рынка с середины февраля суммарно подорожал на 11%, сейчас машины продаются в среднем по 1,3 миллиона рублей. В конце марта этот показатель был еще на 9% выше — больше 1,4 миллиона рублей. За тот месяц с начала кризиса цены на популярные автомобили на вторичном рынке выросли на 21%, — объясняют аналитики федерального сервиса Auto.ru.

