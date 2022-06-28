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Заправки Shell в Новосибирске сменили название на Teboil — фото новых вывесок

Теперь АЗС принадлежат «Лукойлу»

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Заправка на улице Фабричной

Заправка на улице Фабричной

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В Новосибирске начали появляться таблички с новым названием Teboil на бывших заправках компании Shell.

Сегодня, 28 июня, корреспондент НГС побывал на одной из таких заправок на Фабричной. От официальных комментариев работники АЗС на месте отказались, но в неформальной беседе упомянули, что поменялась только вывеска, остальное осталось без изменений. Также они сообщили, что ребрендинг провели вчера, 27 июня.

Смена названия произошла после сделки, состоявшейся 12 мая 2022 года, о ней говорилось на официальном сайте Shell Россия. В сообщении отмечается, что два дочерних предприятия концерна «Шелл плс» подписали соглашение о продаже ООО «Шелл Нефть» компании ПАО «Лукойл».

Все действующие сотрудники ООО «Шелл Нефть» — более 350 человек — сохранят рабочие места, также отмечалось на официальном сайте. Розничная сеть ООО «Шелл Нефть» насчитывала 240 собственных АЗС, 171 АЗС, работающих по дилерским соглашениям, а также 19 АЗС, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака (эти АЗС не входят в периметр сделки с ПАО «Лукойл»).

Teboil — имя финской марки, которой «Лукойл» владеет с 2005 года.

Ранее НГС сообщал о том, какие компании ушли из России, но передали свои активы российским (или другим зарубежным) инвесторам.

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