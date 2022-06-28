Заправки Shell в Новосибирске сменили название на Teboil — фото новых вывесок

В Новосибирске начали появляться таблички с новым названием Teboil на бывших заправках компании Shell.

Сегодня, 28 июня , корреспондент НГС побывал на одной из таких заправок на Фабричной. От официальных комментариев работники АЗС на месте отказались, но в неформальной беседе упомянули, что поменялась только вывеска, остальное осталось без изменений. Также они сообщили, что ребрендинг провели вчера, 27 июня .