Заправки Shell в Новосибирске сменили название на Teboil — фото новых вывесок
Теперь АЗС принадлежат «Лукойлу»
В Новосибирске начали появляться таблички с новым названием Teboil на бывших заправках компании Shell.
Сегодня,
Смена названия произошла после сделки, состоявшейся
Все действующие сотрудники ООО «Шелл Нефть» — более 350 человек — сохранят рабочие места, также отмечалось на официальном сайте. Розничная сеть ООО «Шелл Нефть» насчитывала 240 собственных АЗС, 171 АЗС, работающих по дилерским соглашениям, а также 19 АЗС, работающих по лицензионным соглашениям об использовании товарного знака (эти АЗС не входят в периметр сделки с ПАО «Лукойл»).
Teboil — имя финской марки, которой «Лукойл» владеет с 2005 года.
Ранее НГС сообщал о том, какие компании ушли из России, но передали свои активы российским (или другим зарубежным) инвесторам.