«Приведет к подорожанию на 20–25%»: новосибирские эксперты — о рынке автозапчастей
Кроме того, запасы некоторых деталей уменьшились
В Новосибирске эксперты рынка, связанного с автозапчастями, заявляют о подорожании цен на детали. Они связывают это с ростом стоимости сырья и параллельным импортом.
— Вместо того, чтобы работать напрямую с производителем, нам приходится покупать запчасти у дистрибьютора, а потом, путем параллельного импорта, все это везти. Плюс ко всему, на всех мировых рынках, выросли цены на сырье (металл, пластик), и это точно приведет к подорожанию на 20–25%, — рассказал НГС PR-специалист сети автосервисов Fit Service Алексей Кошляков.
Специалист добавил, что опасаться отсутствия запчастей для технического обслуживания не стоит, однако, проблемы с электронными блоками и кузовными элементами присутствуют.
— Сейчас больше всего проблем именно с этими компонентами, но к августу-сентябрю большинство дистрибьюторов пополнят складские запасы, и ситуация нормализуется.
О подорожании также сообщает руководитель интернет-магазина автозапчастей CARVADO.RU Роман Ляшков:
— Сегодня приобрести новый автомобиль становится труднее. Время такое, автосалоны закрываются. Людям приходится ездить на старых машинах, а их нужно ремонтировать. Исходя из этого, продажи запчастей выросли. К тому же, выросла и цена на детали, из-за параллельного импорта.
Напомним, ранее НГС сообщал, что новосибирцы стали меньше ездить на личном транспорте из-за подорожания запчастей и технического обслуживания.