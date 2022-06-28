«Приведет к подорожанию на 20–25%»: новосибирские эксперты — о рынке автозапчастей

В Новосибирске эксперты рынка, связанного с автозапчастями, заявляют о подорожании цен на детали. Они связывают это с ростом стоимости сырья и параллельным импортом.

— Вместо того, чтобы работать напрямую с производителем, нам приходится покупать запчасти у дистрибьютора, а потом, путем параллельного импорта, все это везти. Плюс ко всему, на всех мировых рынках, выросли цены на сырье (металл, пластик), и это точно приведет к подорожанию на 20–25%, — рассказал НГС PR-специалист сети автосервисов Fit Service Алексей Кошляков.

