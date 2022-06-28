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«Приведет к подорожанию на 20–25%»: новосибирские эксперты — о рынке автозапчастей

Кроме того, запасы некоторых деталей уменьшились

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Продажи запчастей для ремонта машин выросли

Продажи запчастей для ремонта машин выросли

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В Новосибирске эксперты рынка, связанного с автозапчастями, заявляют о подорожании цен на детали. Они связывают это с ростом стоимости сырья и параллельным импортом.

— Вместо того, чтобы работать напрямую с производителем, нам приходится покупать запчасти у дистрибьютора, а потом, путем параллельного импорта, все это везти. Плюс ко всему, на всех мировых рынках, выросли цены на сырье (металл, пластик), и это точно приведет к подорожанию на 20–25%, — рассказал НГС PR-специалист сети автосервисов Fit Service Алексей Кошляков.

Специалист добавил, что опасаться отсутствия запчастей для технического обслуживания не стоит, однако, проблемы с электронными блоками и кузовными элементами присутствуют.

— Сейчас больше всего проблем именно с этими компонентами, но к августу-сентябрю большинство дистрибьюторов пополнят складские запасы, и ситуация нормализуется.

О подорожании также сообщает руководитель интернет-магазина автозапчастей CARVADO.RU Роман Ляшков:

— Сегодня приобрести новый автомобиль становится труднее. Время такое, автосалоны закрываются. Людям приходится ездить на старых машинах, а их нужно ремонтировать. Исходя из этого, продажи запчастей выросли. К тому же, выросла и цена на детали, из-за параллельного импорта.

Напомним, ранее НГС сообщал, что новосибирцы стали меньше ездить на личном транспорте из-за подорожания запчастей и технического обслуживания.

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