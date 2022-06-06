Пять грустных историй новосибирцев на Mercedes, BMW и Infiniti. Почему они перестали на них ездить и на что пересели

Владельцы европейских седанов, кроссоверов и внедорожников после подорожания запчастей в 2–3 раза встали перед выбором — тратить на обслуживание любимцев баснословные суммы или искать альтернативные способы передвижения. Одни стали ездить на личном транспорте реже, другие вовсе задумываются о смене авто. При этом рассматривают корейские и китайские модели, на которые раньше даже не обращали внимание. Журналист НГС Павел Тиунов поговорил с пятью автолюбителями, которые готовы расстаться с мечтой из-за сложившихся обстоятельств.
«Пересел на российский автопром. А что делать?!»
Артем, 32 года, продавец авто
Mercedes S-класс W220,
«Мерседес» для Артема — культовый автомобиль. Поэтому в 2020 году, когда в продаже появился рестайлинговый Mercedes S-класс W220, долго не раздумывал — поехал смотреть. Говорит, привлекло хорошее состояние возрастного авто, раньше на нем ездил один из руководителей Томской епархии. Решил не перепродавать, сумма в 850 тысяч рублей оказалась вполне подъемной, да и ездить за рулем статусного «Мерседеса», говорит, всегда было мечтой.
— Второй раз такой автомобиль не купишь. В этом исполнении он достаточно редкий. На то, чтобы привести его в порядок, у меня ушло несколько месяцев. Зато сейчас он у меня полностью обслужен, готов к эксплуатации, но я на нем редко езжу. Стоит на подземной парковке. Из-за санкций цены на его обслуживание взлетели почти в 4 раза, — сетует Артем.
Речь про оригинальные запчасти, поясняет автолюбитель. По его словам, если еще в феврале обычное техобслуживание с заменой фильтров и масел обходилось в сумму около 8–10 тысяч рублей, то сегодня — 38 тысяч. Это при том, что ТО необходимо проходить через каждые 5 тысяч км пробега, добавляет Артем. Кроме того, в перспективе стоило бы поменять литые диски — старые «подбивают», но сегодня, отмечает владелец «Мерседеса», комплект литья уже стоит 123 тысячи рублей.
— Сейчас с «оригиналом» (запчастями) проблема — ничего из-за границы не приходит, сейчас распродают задорого остатки, заказать что-то дополнительно просто невозможно. Передвигаюсь на ВАЗ-2108. «Мерс» по праздникам можно завести, — улыбается Артем.
При этом продавать любимца он не намерен. Говорит, что будет следить за ситуацией и выставит «Мерседес» на рынок только в случае острой необходимости.
«Продам — возьму китайца»
Михаил, 39 лет, владелец транспортной компании
Range Rover Sport,
Михаил — поклонник английского автопрома. Говорит, Range Rover Sport для него — идеальная модель: мощный внедорожник с отличным обзором, который великолепно держит дорогу на трассе и удобен в дальних поездках. Автомобиль приобретал в 2019 году в Москве за 1,45 млн рублей. Еще недавно Михаил подумывал о том, чтобы поменять свой «Ровер» на более новую модель, но сегодня планы изменились.
— Лобовое стекло у меня всё в трещинах. Смотрел ценники на оригинал — стоимость «лобовика» с полным обогревом, с которым авто выходит с конвейера, доходит до 200 тысяч рублей. Есть и дороже. Техобслуживание с расходниками подорожало. Приходится оценивать расходы, при том что после санкций я стал больше ездить в связи с бизнесом, — говорит Михаил.
Бизнесмен и раньше задумывался о продаже своего Range Rover — необходимы оборотные средства для развития бизнеса, однако сегодня он смотрит не в сторону английского автопрома, а обращает внимание на азиатский рынок.
— Взял бы в лизинг «корейца» или «китайца» премиум-класса. «Ровер» хорош, но в сегодняшних реалиях тратить на него огромные деньги просто нецелесообразно, — отметил Михаил.
При этом он подчеркнул, что в случае продажи авто первое время ему придется ездить на такси или брать авто в долгосрочную аренду на дальние поездки.
«По магазинам езжу на квадроцикле»
Тимофей, 43 года, совладелец сети пивных магазинов
BMW X6,
BMW всегда привлекал Тимофея динамикой и надежностью. При этом предприниматель остановил свой выбор на дизельном варианте кроссовера: в 2017 году приобрел X6 в Москве за 1,6 млн рублей. По его словам, в Новосибирске есть несколько автосервисов, где BMW чинят на совесть. Поэтому, имея опыт обслуживания немецких авто, Тимофей многое в своем автомобиле делал сам. Бизнесмен не понаслышке знает, как подорожали автозапчасти.
— Например, надо заменить масло в коробке. Само масло раньше стоило 800 рублей, сейчас до 2000 рублей доходит за литр. Плюс меняется поддон со встроенным фильтром: раньше он стоил 6–8 тысяч, сегодня доходит до 20 тысяч рублей. Дальше. К 150 тысячам пробега у X6 рассыхается клапанная крышка: раньше она стоила в пределах 20–25 тысяч рублей, сейчас — около 50 тысяч рублей. Ступичный подшипник, я осенью менял, — около 10 тысяч рублей стоил, сегодня оригинал — 32 тысячи рублей, — отмечает Тимофей.
Бизнесмен подчеркнул, что старается меньше ездить на машине. Живя в частном секторе, ездить в магазин и в пределах жилмассива старается на квадроцикле. Признаётся, что BMW нужно продавать. Раньше собирался покупать X6, но в более новом кузове. Сегодня приоритеты сменились.
— Есть классные китайские электромобили. Причем, изучив варианты, пришел к выводу, что в некоторых моментах «бэха» сильно им проигрывает. Да и денег стало жалко на нее, — признался предприниматель.
При этом полностью отказываться от немецкого автопрома Тимофей не намерен: его супруга тоже ездит на BMW X6, и этот авто пара продавать пока не собирается.
«Уж лучше вложиться в квартиру»
Дмитрий, 36 лет, инвестор
Infiniti Qx70,
Дмитрий признался, что мечтал о Qx70 с тех пор, как увидел его в первый раз. Ему понравился дизайн модели, ее оригинальный и отчасти хищный внешний вид. Подходящий вариант подыскал в 2019 году в Тюмени — отдал за машину 1,45 миллиона рублей и, по его словам, ни разу еще не пожалел.
— Маневренный, шустрый, быстрый, внутренняя отделка, интерьер — на высоте. Мультимедиа, телевизоры, всё есть. Машиной очень доволен, но, похоже, приходит время расставаться, — заявил мужчина.
Обслуживание авто подорожало в 2 раза, сетует инвестор. Если раньше замена масла в двигателе, четырех фильтров и работа автослесаря обходилась в 7 — 7,5 тысячи рублей, то сегодня расходы составляют более 15 тысяч за одно ТО. Учитывая, что машина эксплуатируется часто, а техобслуживание должна проходить каждые 7–8 тысяч пробега, то среднегодовые затраты на авто автоматически увеличиваются вдвое.
— У меня в семье родился второй ребенок. QX70 оказался тесноват — в багажник можно поместить только одну коляску. Мне очень полюбилась Infiniti, и если раньше можно было бы подумать о приобретении, например, QX56, то сегодня уже смотрю в сторону какого-нибудь средненького «японца». Оставшиеся деньги лучше вложить в квартиру, — заявил Дмитрий.
В ожидании продажи мужчина лишний раз старается не эксплуатировать машину: передвигается на такси, каршеринге, иногда на общественном транспорте.
«С Украины шли запчасти, сейчас — нет»
Егор, 33 года, директор автосалона
Tesla Model 3 Long Range,
Егор последние семь лет ездит на электромобилях: перепробовал почти все варианты ставшего народным Nissan Leaf, в декабре 2021 года пересел на Tesla Model 3 (за 4 миллиона рублей). Топ-менеджер уверяет, что преимущества электромобиля трудно переоценить: он «не требует замены ремней, свечей, у него практически нет проблем с двигателем и т.д. — тех проблем, с которыми сталкивается владелец бензинового или дизельного автомобиля».
— Машина не потребляет бензин, ее не надо заправлять, она заряжается от обычной розетки 220 V. У нас еще очень гуманная стоимость электричества, поэтому получается фактически бесплатное передвижение на автомобиле, — отметил он.
Егор — единственный из собеседников журналиста НГС, который заявил, что не ощутил подорожания запчастей на автомобиль. По его словам, через каждые 30 тысяч км пробега в «Тесле» необходимо менять фильтр и масло в редукторе — сегодня они стоят «плюс-минус те же деньги, что и раньше». Запчасти на ходовую часть в России в магазине не купишь, уверяет Егор: в стране нет официальных представителей марки. Все контрактные комплектующие сегодня поставляются из Европы через Белоруссию, отметил он.
— Раньше запчасти покупались через Украину. Там были ребята, которые занимаются «Теслами». Они раньше без проблем отправляли эти запчасти в Россию. Сейчас логистика с Украиной отсутствует. И вряд ли она появится в ближайшие несколько лет. Если хочется новую запчасть, можно заказать в Китае. Там есть заводы по производству этих автомобилей, есть магазины, в которых запчасть можно заказать, — добавил Егор.
Цены на запчасти на «Теслу», уверяет он, напрямую зависят от курса доллара. Еще недавно, когда рубль был заметно слабее, те же позиции стоили в два раза дороже, чем сегодня. При этом Егор не исключает, что в скором времени может поменять свой автомобиль на китайский электрокар.
— Электромобили сейчас — очень распространенный сегмент, и в Китае едва ли не каждый день выходят новинки. Поэтому я не удивлюсь, если через год выйдет машина, которая будет меня точно так же полностью устраивать, как «Тесла», — отметил директор автосалона.
По его словам, в последнее время заметно подешевели японские электрокары, но долго ли продержатся цены, загадывать не приходится.
Ранее мы сообщали, что в конце мая подешевели праворульные авто, поставляемые в Россию с аукционов в Японии.