Пять грустных историй новосибирцев на Mercedes, BMW и Infiniti. Почему они перестали на них ездить и на что пересели

Михаил — поклонник английского автопрома. Говорит, Range Rover Sport для него — идеальная модель: мощный внедорожник с отличным обзором, который великолепно держит дорогу на трассе и удобен в дальних поездках. Автомобиль приобретал в 2019 году в Москве за 1,45 млн рублей. Еще недавно Михаил подумывал о том, чтобы поменять свой «Ровер» на более новую модель, но сегодня планы изменились.



— Лобовое стекло у меня всё в трещинах. Смотрел ценники на оригинал — стоимость «лобовика» с полным обогревом, с которым авто выходит с конвейера, доходит до 200 тысяч рублей. Есть и дороже. Техобслуживание с расходниками подорожало. Приходится оценивать расходы, при том что после санкций я стал больше ездить в связи с бизнесом, — говорит Михаил.

