Что устроил хозяин Lexus LX с номером О111ОО и как шофер бросил свой грузовик на проезде и ушел
Свежие факты неправильной парковки в Новосибирске
Представляем новый, 283-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
«Лексус» во внутреннем дворике «болгарского» дома на площади Ленина, где пешеходная зона (фото выше).
— Исключительно только на газоне паркуются работники стройки ЖК «Тихомиров», — пишет читатель Олег.
— Во дворе жилого дома на Кропоткина, 269/1, в котором находится молочная кухня и куда мамы с детьми приезжают на колясках со всего района, товарищ поставил авто ровно напротив пешеходной дорожки, — рассказывает Андрей.
— Угол Советской и Октябрьской. Водитель заехал с Октябрьской прямо по пешеходному переходу и встал тут же в тени. Вышел из машины, увидел, что его снимают, и предложил изучить правила дорожного движения, — сообщает Илья.
— Как паркуются самокаты на остановках. Кто-то смотрит? — вопрошает Ольга.
— Улица Лескова, 21. Несмотря на то что грузовик стоит не на газоне, не на тротуаре и вообще почти ничего не нарушает, всё же хамство водителя налицо. Встал так, что перегородил проезд на парковку. Мне пришлось стоять и ждать, пока водитель вернется, так как телефон, номер которого указан на лобовом стекле, он просто оставляет в кабине, — недоволен читатель Максим.
— Данный автомобиль не первый день мешает повороту и проходу пешеходов, — пишет Андрей.
— Обнаглел и поставил машину прямо около дома на улице Ленина, 17, перегородив даже проход во двор, — уточняет Юрий.
Да бог с ней, с зоной пешеходного перехода. Вы посмотрите, какой сохранившийся экземпляр ВАЗ-2106, еще советской сборки, с красными катафотами на задних крыльях.
«Субарист» дает мастер-класс парковки на лестнице.
СЮЖЕТ
— NGS, вы последняя инстанция, в которую я обращаюсь. На фото зона для пешеходов по адресу Учительская, 19. С августа 2021 года пытаюсь решить проблему движения автомобилей по тротуарам у вышеуказанных домов, за это время мэрия установила знаки «Пешеходная зона» — и на этом спасибо. Но автомобили как ездили, так и ездят, как парковались, так и паркуются. После звонка на 112 ни экипаж, ни эвакуаторы не приезжают, — пишет наш читатель.
24 июня стало известно о новом приказе МВД: он дает возможность публиковать на «Витрине данных ГИБДД» информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения.