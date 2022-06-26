Что устроил хозяин Lexus LX с номером О111ОО и как шофер бросил свой грузовик на проезде и ушел

Представляем новый, 283-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



«Лексус» во внутреннем дворике «болгарского» дома на площади Ленина, где пешеходная зона (фото выше).