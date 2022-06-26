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Я паркуюсь как чудакОбзор

Что устроил хозяин Lexus LX с номером О111ОО и как шофер бросил свой грузовик на проезде и ушел

Свежие факты неправильной парковки в Новосибирске

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Стоянка на площади Ленина

Стоянка на площади Ленина

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Представляем новый, 283-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

«Лексус» во внутреннем дворике «болгарского» дома на площади Ленина, где пешеходная зона (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Исключительно только на газоне паркуются работники стройки ЖК «Тихомиров», — пишет читатель Олег.

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

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— Во дворе жилого дома на Кропоткина, 269/1, в котором находится молочная кухня и куда мамы с детьми приезжают на колясках со всего района, товарищ поставил авто ровно напротив пешеходной дорожки, — рассказывает Андрей.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Угол Советской и Октябрьской. Водитель заехал с Октябрьской прямо по пешеходному переходу и встал тут же в тени. Вышел из машины, увидел, что его снимают, и предложил изучить правила дорожного движения, — сообщает Илья.

Самокаты на остановке

Самокаты на остановке

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— Как паркуются самокаты на остановках. Кто-то смотрит? — вопрошает Ольга.

Перегородил проезд

Перегородил проезд

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— Улица Лескова, 21. Несмотря на то что грузовик стоит не на газоне, не на тротуаре и вообще почти ничего не нарушает, всё же хамство водителя налицо. Встал так, что перегородил проезд на парковку. Мне пришлось стоять и ждать, пока водитель вернется, так как телефон, номер которого указан на лобовом стекле, он просто оставляет в кабине, — недоволен читатель Максим.

Мешает движению

Мешает движению

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— Данный автомобиль не первый день мешает повороту и проходу пешеходов, — пишет Андрей.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Обнаглел и поставил машину прямо около дома на улице Ленина, 17, перегородив даже проход во двор, — уточняет Юрий.

В зоне перехода

В зоне перехода

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Да бог с ней, с зоной пешеходного перехода. Вы посмотрите, какой сохранившийся экземпляр ВАЗ-2106, еще советской сборки, с красными катафотами на задних крыльях.

Заехал на лестницу

Заехал на лестницу

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«Субарист» дает мастер-класс парковки на лестнице.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— NGS, вы последняя инстанция, в которую я обращаюсь. На фото зона для пешеходов по адресу Учительская, 19. С августа 2021 года пытаюсь решить проблему движения автомобилей по тротуарам у вышеуказанных домов, за это время мэрия установила знаки «Пешеходная зона» — и на этом спасибо. Но автомобили как ездили, так и ездят, как парковались, так и паркуются. После звонка на 112 ни экипаж, ни эвакуаторы не приезжают, — пишет наш читатель.

24 июня стало известно о новом приказе МВД: он дает возможность публиковать на «Витрине данных ГИБДД» информацию о злостных нарушителях правил дорожного движения.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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