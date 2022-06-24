Данные злостных нарушителей ПДД опубличат в «Витрине данных ГИБДД» 1 июля

МВД России опубликовало приказ, который делает возможным с 1 июля публикацию данных о злостных нарушителях Правил дорожного движения в информационной системе ФИС ГИБДД-М. Это позволит проверять водителя на наличие крупных штрафов и лишение прав. Точный список нарушений пока не раскрыт: вероятно, будет учитываться не только их тяжесть, но и повторяемость.



Впервые «Витрина» была анонсирована еще весной 2019 года. Ее планировалось запустить в начале 2021 года, но сроки несколько раз смещались. Система заработает в рамках единой информационной платформы национальной системы управления данными, и ее основное назначение — доступ к информации о «качестве» водителя для разных ведомств и коммерческих организаций (например, при приеме водителя на работу). Доступ будет предоставляться только по согласию водителя. Система будет интегрирована с порталом «Госуслуги».