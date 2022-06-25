Битва BMW и грузовика — никто не хотел уступать до последнего. Разбираем аварию на Немировича-Данченко

Сегодня в серии разборов различных ДТП посмотрим на рядовую, на первый взгляд, аварию. Кроссовер врезался в грузовик, который поехал прямо по тому ряду, где разрешено ехать только налево. Куда смотрели оба водителя и почему новосибирцы так любят нарушать правила движения по полосам — в материале Дмитрия Косенко.

Перекресток Немировича-Данченко и Ватутина, направление движения — по Немировича-Данченко от Октябрьского моста. Трем левым рядам в этом месте разрешен поворот налево, на Ватутина, мы видим, что загорается зеленый и машины трогаются. Водитель BMW X3 в третьем ряду слева показывает поворотник — значит, он намерен уходить налево. А вот водитель грузовика во втором ряду слева ничего не показывает и желает проехать прямо — в итоге происходит столкновение, смотрите видео.