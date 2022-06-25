Битва BMW и грузовика — никто не хотел уступать до последнего. Разбираем аварию на Немировича-Данченко

Сегодня в серии разборов различных ДТП посмотрим на рядовую, на первый взгляд, аварию. Кроссовер врезался в грузовик, который поехал прямо по тому ряду, где разрешено ехать только налево. Куда смотрели оба водителя и почему новосибирцы так любят нарушать правила движения по полосам — в материале Дмитрия Косенко.
Перекресток Немировича-Данченко и Ватутина, направление движения — по Немировича-Данченко от Октябрьского моста. Трем левым рядам в этом месте разрешен поворот налево, на Ватутина, мы видим, что загорается зеленый и машины трогаются. Водитель
Кто виноват, в принципе, понятно: нужно ездить так, как предписывают знаки движения по полосам. Но неужели водитель кроссовера не видел, что такая махина рядом с его окошком движется прямо, а не смещается влево? Зачем он продолжил поворот и буквально врезался в грузовик?
Пункт 9.1 ПДД. Количество полос движения для безрельсовых транспортных средств определяется разметкой и (или) знаками 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7, 5.15.8 «Направления движения по полосам».
— В этом месте установлен знак «движение налево», то есть движение прямо именно в этой полосе (где движется грузовик) запрещено. Таким образом, я считаю, что виноват водитель грузовика. Возможно, [водитель кроссовера] и видит помеху, но действует согласно ПДД РФ. Избежать ДТП, наверное, можно было, но неизвестно, как повели бы себя другие участники дорожного движения. Кто-то мог просто въехать в заднюю часть BMW, думая, что он должен продолжать движение, а BMW бы начал тормозить, пропуская грузовик, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Кстати, забавно, что по положению машин на проезжей части сразу и не скажешь, кто виноват. Водитель грузовика может заявить, что собирался налево, а водитель кроссовера слишком рано повернул и врезался.
Новосибирцы в целом очень любят ездить не по своим рядам: к примеру, обходить пробку в левом ряду по правой полосе — ведь это уменьшает время в пути. Поэтому тем, кто едет по правилам, стоит помнить: всегда может найтись нарушитель, который создаст аварийную ситуацию. А значит, быть бдительней.
— Это вопрос воспитания. Город у нас большой, машин много, и каждый стремится занять более комфортное для него место, не считаясь с ПДД РФ, — заключает Оксана Косицкая.
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