Чемоданчик на колесах. Топ-6 маленьких кей-каров из Японии — легко парковаться и стоят дешево

Автомобиль нынче дорог, времена такие, поэтому многие задумываются: а не выбрать ли машину покомпактней? Она и стоить будет дешевле, и топлива будет потреблять меньше. Таким условиям соответствуют, в частности, японские кей-кары, которые очень хорошо подходят для эксплуатации в больших городах, где машинами забито всё свободное пространство. Что же мы можем купить и за сколько — разбирался авторедактор НГС Дмитрий Косенко вместе с автомобилистом, который сейчас как раз и подбирает себе такое авто.
Кей-кары как категория малых транспортных средств появились в Японии потому, что их владельцам предоставляются налоговые и страховые льготы: чем меньше длина автомобиля — тем меньше платишь. На сегодня норматив для такой машины — длина не более 3,4 метра, высота не более 1,48 метра, объем двигателя до
— Покатавшись пару лет на огромном и низком заднеприводном седане, я понял, что для Новосибирска нужна принципиально другая машина. Хотелось небольшого расхода и полного привода. Очень не люблю кружить по центру и искать место для автомобиля, поэтому важен был размер и возможность воткнуть машину в любой просвет между огромных джипов, — рассказывает простой новосибирский автомобилист Георгий, который в данный момент занят подбором для себя конкретной модели кей-кара.
Кроме экономичности и компактности, в достоинства таких машин записывают проходимость, простоту, ремонтопригодность.
— Автомобили весят по 700–900 кг, современные модели оснащаются вариатором, маленькому двигателю помогает электромотор, расход бензина в пределах 5–7 литров на 100 км. Короткая база дает лучшую проходимость, что очень актуально в городе зимой — количество потенциальных парковочных мест для такой машины увеличивается многократно. Большая маневренность, радиус разворота меньше 5 метров. Чтобы втиснуться в экологические нормы, столь небольшому мотору не требуется дополнительных систем. Кроме того, вариантов силовых агрегатов в целом не много, одни и те же моторы ставятся на огромное число моделей разных производителей, что в теории позволяет избежать проблем с поиском запчастей, — продолжает автомобилист.
Давайте посмотрим на конкретные модели, которые продаются сейчас в Новосибирске — мы выбрали самые популярные по числу предложений. Все они праворульные, для рынка Японии.
Suzuki Jimny
Это не совсем кей-кар — это внедорожник, хоть и маленький. Модель шла с 0,7-литровым двигателем мощностью
— У Jimny менее просторный салон, задним пассажирам там очень некомфортно и в целом места очень мало, при этом стоимость автомобиля в новом кузове переваливает за миллион, — отмечает, в частности, Георгий.
Daihatsu Move
Самый распространенный у нас кей-кар, вы наверняка его видели на улицах. Уже вышло 6 поколений модели, самые массовые у нас — 5-е и 6-е. Двигатель 0,7 литра, 52 или 64 силы, передний привод, вариатор.
В оснащении могут быть система доступа без ключа, система старт-стоп, сенсорные мультимедиа, климат-контроль, камера заднего хода. Стоит такой автомобиль 600–800 тысяч рублей за выпуск 2015–2016 года.
— В городе при скоростях до 60 км/ч кей-кары не выбиваются из потока, не отстают и хорошо разгоняются, на трассе же им не хватает мощности, а ощущения от езды на такой машине при скорости больше 120 не самые приятные, — отмечает особенности малокубатурных моторов наш автомобилист.
Suzuki Alto
На нашем вторичном рынке модель представлена в основном свежими экземплярами 2017 года. Двигатель 0,7 литра, 49 или 52 силы, передний привод, вариатор. Возможен вариант с роботом и полным приводом. Стоит такая машинка около 500 тысяч рублей.
— Японцы выжимают из небольших автомобилей максимум полезного пространства и поэтому, несмотря на габариты, места внутри обычно не меньше, чем в среднем седане, салон трансформируется, задние, а часто и переднее пассажирские сиденья складываются, — говорит Георгий.
Daihatsu Tanto
Эта машинка относится к так называемым высоким кей-карам, именно они и похожи на чемодан. Высота модели 3-го поколения — 1750 мм, а значит, в салоне больше пространства и свободы для головы. Двигатель 0,7 литра, 52 или 64 силы, передний или полный привод, вариатор.
По левому борту отсутствует центральная стойка — мы получаем большой и удобный погрузочный проем. Стоит такая машина 2012–2014 года выпуска 500–600 тысяч рублей.
Honda N-BOX
Стильный кей-кар, который два раза становился автомобилем года в Японии. Двигатель 0,7 литра, 58 сил, передний или полный привод, вариатор. Стоимость машин 2012–2014 года составляет 600–650 тысяч рублей, а за 2017 год просят 700–800 тысяч.
Daihatsu Hijet
Эта машина уже считается минивэном: ее высота 1765 мм, салон можно трансформировать в большое грузовое пространство — хороший вариант для коммерческих перевозок.
Двигатель 0,7 литра, 53 силы, передний или полный привод, гидроавтомат. Цена за машины 2016–2017 года — около 700 тысяч рублей.
— Кей-кары под заказ из Японии обойдутся в среднем в 600–750 тысяч рублей. Помимо цены самой машины, окончательная стоимость складывается из затрат на оплату комиссии аукциона, доставку по морю до Владивостока, оформление, оплату пошлины и перевозку до Новосибирска, — резюмирует наш автолюбитель.
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