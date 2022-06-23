Чемоданчик на колесах. Топ-6 маленьких кей-каров из Японии — легко парковаться и стоят дешево

Кей-кары как категория малых транспортных средств появились в Японии потому, что их владельцам предоставляются налоговые и страховые льготы: чем меньше длина автомобиля — тем меньше платишь. На сегодня норматив для такой машины — длина не более 3,4 метра, высота не более 1,48 метра, объем двигателя до 660 куб. см , мощность до 64 л. с . Эти цифры определяют два основных достоинства кей-кара: экономичность и компактность. А компактность — это маневренность, юркость, простота в парковке.

— Покатавшись пару лет на огромном и низком заднеприводном седане, я понял, что для Новосибирска нужна принципиально другая машина. Хотелось небольшого расхода и полного привода. Очень не люблю кружить по центру и искать место для автомобиля, поэтому важен был размер и возможность воткнуть машину в любой просвет между огромных джипов, — рассказывает простой новосибирский автомобилист Георгий, который в данный момент занят подбором для себя конкретной модели кей-кара.