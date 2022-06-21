«АВТОВАЗ будет генерировать лишь зарплату сотрудников»: разбираемся, куда катится русавтопром

Что происходит в автопроме сейчас

Большая часть российских автозаводов остановлены, но относительно мая наметилось оживление. Месяц назад на плаву были только УАЗ и тульский Haval, в течение июня к ним присоединился АВТОВАЗ и (может быть) «Автотор».



В Тольятти выпуск машин идет в усеченном объеме: с 8 июня заработала одна ветка конвейера, где собирают упрощенные версии Lada Granta без подушек безопасности, АБС и еще ряда электронных устройств, например, иммобилайзера. Стоимость новой версии Classic'22 уменьшилась на 80 тысяч рублей, и теперь базовая Granta стоит от 678 тысяч. Прежняя начальная комплектация Standard упразднена (она стоила от 728 тысяч и была проще, чем Classic).