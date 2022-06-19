В Новосибирск привезли новейший китайский кроссовер Changan Uni-K — показываем этот космический аппарат без дверных ручек
И рассказываем, что хорошего в автомобиле и какие есть нюансы
Сегодня представляем вам новый китайский кроссовер Changan Uni-K — без сомнения, одно из самых ультрасовременных и интересных произведений китайского автопрома. Силуэт Porsche Cayenne, выдвижные ручки Range Rover Velar, дисплеи высокой четкости, куча электронных помощников — что еще хорошего в этом автомобиле и какие есть нюансы.
Посмотрите сначала наш видеоролик, чтобы получить общее впечатление.
Changan Uni-K (предоставлен официальным дилером «Сармат») — это автомобиль уровня Lex
Кроссовер поставляется с единственным наддувным
Дизайн
Внешность, конечно, главный конек этого автомобиля. Массивный, ультрасовременный, его передняя часть выполнена весьма самобытно — вы видите, что радиаторная решетка не имеет рамки, а представляет собой часть бампера.
Обратите внимание на эти маленькие клыки на переднем бампере — технически это датчики, а визуально — отсылка к клыкам на хромированных бамперах раритетных автомобилей.
В профиль мы можем наблюдать силуэт Porsche Cayenne, с этим автомобилем схоже и оформление задних фонарей с перемычкой.
А это выдвижные ручки, как у Range Rover Velar, кстати, на английской машине они неплохо себя показали в зимних условиях — работали, не ломались. В целом отличный, сбалансированный, солидный экстерьер у нашего Changan Uni-K.
Езда
233 силы на 1,9 тонны массы, достаточно тугая напольная педаль газа. Поначалу кажется, что разгон будет не огненным, но стоит чуть прибавить усилия на акселераторе, и автомобиль мощно, неумолимо начинает ускорение. Автомат спокойно перебирает передачи, никакой неадекватности в переключениях мы не заметили, достаточно адекватно и усилие на руле, корректное оптимальное реактивное действие.
Стыки на асфальте отдаются приглушенными колебаниями и остаются где-то там далеко, по неровностям автомобиль идет спокойно, устойчиво. Дополняет картину ездового комфорта шумоизоляция — колес не слышно, стекла двойные, двери снабжены дополнительными резиновыми уплотнителями.
Мультимедиа
Здесь у нас как бы два с половиной экрана — основная мультимедийная система, приборная панель и экранчик справа от приборки, куда выводится картинка с камеры зеркала заднего вида или техническая информация.
Всё цветастое, красивое, хорошо просматривается при ярком солнце. К работе мультимедийки претензий нет — логичное меню, быстрый отклик, хороший функционал. И добротное звучание премиальной японской акустики Sony, которую почему-то предпочитают китайские производители.
Простор
На передних сиденьях запас места стандартный для такого класса кроссовера — удобно, не тесно. А вот на втором ряду простор у нас, можно сказать, выше стандартного — во-первых, колесная база позволяет реализовать такое решение, во-вторых, места задним пассажирам добавили за счет багажника (но об этом чуть позже).
Оснащенность
Есть вещи, уже стандартные для сколь-нибудь приличного автомобиля — кожа, панорамная крыша, люк, полностью диодная оптика, электропривод сидений. Здесь у нас еще адаптивный круиз-контроль, система управления дальним светом, система адаптивного освещения дороги, система мониторинга «слепых зон», система предотвращения выезда из полосы движения, система предотвращения столкновения с автоторможением.
Особенно хороша система кругового обзора 3D — картинка будто из художественного фильма в формате HD. Парковаться с такой системой сможет даже ребенок.
А на какие тонкости стоит обратить пристальное внимание?
Багажник
Про него мы уже говорили, тут он, прямо скажем, не велик. Это следствие инженерных решений по увеличению места на втором ряду, кроме того, в подполе лежат полноценное запасное колесо
Передний проем
Когда я садился, задел головой о переднюю водительскую стояку — она довольно сильно скошена. Может быть, конечно, это следствие того, что я люблю делать водительское сиденье повыше, но факт такой был. В целом бы хотелось больше свободы в зоне водительской головы.
Выдвижные ручки
Круто, стильно, молодежно, но на практике достаточно и стандартных ручек. Эту нужно нажать, чтобы она вылезла — одно лишнее действие. А когда начинаешь движение — ручки шумно задвигаются, поначалу отвлекаешься на это.
Нижний пояс пластика
В общем-то проблема не только этого автомобиля, а целого списка машин, в том числе и премиальных. Если верхний пояс интерьера в салоне делают из кожи, мягкого пластика, элементов декора, то всё, что ниже линии бардачка, — простой черный жесткий пластик. А ведь он тоже на виду, когда вы, например, садитесь в автомобиль.
Цены
Официально цены производителем еще не объявлены, но предполагается, что дилеры в текущих условиях будут продавать автомобиль за 4–5 миллионов рублей. Кстати говоря, в Китае Changan Uni-K по текущему курсу будет стоить в районе 1,5 миллиона рублей. Ну так это в Китае, чего уж теперь поделать.
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