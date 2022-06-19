В Новосибирск привезли новейший китайский кроссовер Changan Uni-K — показываем этот космический аппарат без дверных ручек

В общем-то проблема не только этого автомобиля, а целого списка машин, в том числе и премиальных. Если верхний пояс интерьера в салоне делают из кожи, мягкого пластика, элементов декора, то всё, что ниже линии бардачка, — простой черный жесткий пластик. А ведь он тоже на виду, когда вы, например, садитесь в автомобиль.

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