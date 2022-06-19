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В Новосибирск привезли новейший китайский кроссовер Changan Uni-K — показываем этот космический аппарат без дверных ручек

И рассказываем, что хорошего в автомобиле и какие есть нюансы

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Changan Uni-K 2022 года

Changan Uni-K 2022 года

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Сегодня представляем вам новый китайский кроссовер Changan Uni-K — без сомнения, одно из самых ультрасовременных и интересных произведений китайского автопрома. Силуэт Porsche Cayenne, выдвижные ручки Range Rover Velar, дисплеи высокой четкости, куча электронных помощников — что еще хорошего в этом автомобиле и какие есть нюансы.

Посмотрите сначала наш видеоролик, чтобы получить общее впечатление.

Changan Uni-K (предоставлен официальным дилером «Сармат») — это автомобиль уровня Lexus RX как по размерам, так и по оснащению, по качеству отделки всё здесь стремится к премиальности. Длина кроссовера составляет 4865 мм, ширина — 1948, колесная база — 2890 мм. Автомобиль является флагманом в продуктовой линейке Changan.

Длина — 4865 мм.<br />Ширина — 1948 мм.<br />Высота — 1690 мм

Длина — 4865 мм.
Ширина — 1948 мм.
Высота — 1690 мм

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Кроссовер поставляется с единственным наддувным 2-литровым двигателем, который выдает 226 л. с. и 380 Нм крутящего момента. Привод передний или полный, коробка передач — японский гидроавтомат Aisin о 8 ступенях, муфта полного привода — американская Borg Warner. Бензин можно заливать 92-й, а его расход в смешанном цикле составляет 8,4 литра. Давайте пройдемся по основным достоинствам авто.

Дизайн

Вид передней части

Вид передней части

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Внешность, конечно, главный конек этого автомобиля. Массивный, ультрасовременный, его передняя часть выполнена весьма самобытно — вы видите, что радиаторная решетка не имеет рамки, а представляет собой часть бампера.

Клыки — круглая штука справа

Клыки — круглая штука справа

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Обратите внимание на эти маленькие клыки на переднем бампере — технически это датчики, а визуально — отсылка к клыкам на хромированных бамперах раритетных автомобилей.

Вид, как на Cayenne

Вид, как на Cayenne

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В профиль мы можем наблюдать силуэт Porsche Cayenne, с этим автомобилем схоже и оформление задних фонарей с перемычкой.

Ручки Range Rover Velar

Ручки Range Rover Velar

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А это выдвижные ручки, как у Range Rover Velar, кстати, на английской машине они неплохо себя показали в зимних условиях — работали, не ломались. В целом отличный, сбалансированный, солидный экстерьер у нашего Changan Uni-K.

Езда


Расход 8,4 литра в смешанном цикле

Расход 8,4 литра в смешанном цикле

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233 силы на 1,9 тонны массы, достаточно тугая напольная педаль газа. Поначалу кажется, что разгон будет не огненным, но стоит чуть прибавить усилия на акселераторе, и автомобиль мощно, неумолимо начинает ускорение. Автомат спокойно перебирает передачи, никакой неадекватности в переключениях мы не заметили, достаточно адекватно и усилие на руле, корректное оптимальное реактивное действие.

Стыки на асфальте отдаются приглушенными колебаниями и остаются где-то там далеко, по неровностям автомобиль идет спокойно, устойчиво. Дополняет картину ездового комфорта шумоизоляция — колес не слышно, стекла двойные, двери снабжены дополнительными резиновыми уплотнителями.

Мультимедиа

Вид салона авто

Вид салона авто

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Здесь у нас как бы два с половиной экрана — основная мультимедийная система, приборная панель и экранчик справа от приборки, куда выводится картинка с камеры зеркала заднего вида или техническая информация.

Три экрана в кадре

Три экрана в кадре

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Всё цветастое, красивое, хорошо просматривается при ярком солнце. К работе мультимедийки претензий нет — логичное меню, быстрый отклик, хороший функционал. И добротное звучание премиальной японской акустики Sony, которую почему-то предпочитают китайские производители.

Простор

Простор задних мест

Простор задних мест

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На передних сиденьях запас места стандартный для такого класса кроссовера — удобно, не тесно. А вот на втором ряду простор у нас, можно сказать, выше стандартного — во-первых, колесная база позволяет реализовать такое решение, во-вторых, места задним пассажирам добавили за счет багажника (но об этом чуть позже).

Оснащенность

Вид на пассажирское место

Вид на пассажирское место

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Есть вещи, уже стандартные для сколь-нибудь приличного автомобиля — кожа, панорамная крыша, люк, полностью диодная оптика, электропривод сидений. Здесь у нас еще адаптивный круиз-контроль, система управления дальним светом, система адаптивного освещения дороги, система мониторинга «слепых зон», система предотвращения выезда из полосы движения, система предотвращения столкновения с автоторможением.

Картинка кругового обзора

Картинка кругового обзора

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Особенно хороша система кругового обзора 3D — картинка будто из художественного фильма в формате HD. Парковаться с такой системой сможет даже ребенок.

А на какие тонкости стоит обратить пристальное внимание?

Багажник

Багажник пойдет для сумок

Багажник пойдет для сумок

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Про него мы уже говорили, тут он, прямо скажем, не велик. Это следствие инженерных решений по увеличению места на втором ряду, кроме того, в подполе лежат полноценное запасное колесо 20-го или 21-го размера и крупные органайзеры с инструментами. Но для будничных дел и стандартной поклажи этот багажник в принципе сгодится.

Передний проем

Линия передней стойки

Линия передней стойки

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Когда я садился, задел головой о переднюю водительскую стояку — она довольно сильно скошена. Может быть, конечно, это следствие того, что я люблю делать водительское сиденье повыше, но факт такой был. В целом бы хотелось больше свободы в зоне водительской головы.

Выдвижные ручки

Ручка задвигается на ходу

Ручка задвигается на ходу

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Круто, стильно, молодежно, но на практике достаточно и стандартных ручек. Эту нужно нажать, чтобы она вылезла — одно лишнее действие. А когда начинаешь движение — ручки шумно задвигаются, поначалу отвлекаешься на это.

Нижний пояс пластика

Пластик порога и сиденья

Пластик порога и сиденья

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В общем-то проблема не только этого автомобиля, а целого списка машин, в том числе и премиальных. Если верхний пояс интерьера в салоне делают из кожи, мягкого пластика, элементов декора, то всё, что ниже линии бардачка, — простой черный жесткий пластик. А ведь он тоже на виду, когда вы, например, садитесь в автомобиль.

Цены

Цена от 4 миллионов

Цена от 4 миллионов

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Официально цены производителем еще не объявлены, но предполагается, что дилеры в текущих условиях будут продавать автомобиль за 4–5 миллионов рублей. Кстати говоря, в Китае Changan Uni-K по текущему курсу будет стоить в районе 1,5 миллиона рублей. Ну так это в Китае, чего уж теперь поделать.

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