На Ипподромской сделали новую развязку — куда она ведет и есть ли от нее толк (показываем на видео)

На Ипподромской магистрали, в месте примыкания к площади Будагова, ввели наконец в строй новую развязку — вернее, фрагмент, который обещали сдать несколько месяцев назад. Этот фрагмент упрощает движение по дороге со стороны «Ауры» — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично проверил объект и посмотрел, какой толк будет от нововведений.
Что же это за фрагмент развязки — давайте посмотрим на схемах. Согласно проектной документации группы «ВИС» (подрядчика строительства
Как же стало сейчас? Едем по Ипподромской со стороны «Ауры», стоит отметить, что фрагмент разбитой до нельзя дороги сейчас отремонтирован в районе «Ланта-Банка».
Но уже ближе к «СпортМастеру» ямы опять появляются — асфальта, видать, не хватило. Полный капитальный ремонт Ипподромской, как ранее сообщали власти Новосибирска, запланирован на 2023 год.
Далее мы видим знаки движения по полосам: две — прямо на эстакаду, одна — направо на Кривощековскую.
На самой эстакаде движение идет в два ряда, дорога поднимается наверх, открываются виды на монументальные опоры
На площади Будагова дорога расширяется до 5 полос: одна — направо в центр, две — на Фабричную, две — на Большевистскую. Смотрите наше видео проезда развязки.
Что изменилось — конечно же, движение стало бодрее, не надо делать крюк вокруг «Мегаса», а потом съезжать на площадь по мудреной, искривленной дороге.
Сейчас всё просто, интуитивно понятно — значит, есть основания полагать, что пробок на Ипподромской станет меньше.
Забавно, что новая развязка еще не отображается в «Яндекс.Пробках» — показан старый объездной путь, по которому уже никто не ездит. И обратите внимание, движение по участку Серебренниковской, которое раньше было односторонним, теперь вновь стало двухсторонним.
Почитайте еще о гигантской развязке покруче Бугринского моста в окрестностях нового ЛДС — показываем ее впервые.