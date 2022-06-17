На Ипподромской сделали новую развязку — куда она ведет и есть ли от нее толк (показываем на видео)

Что же это за фрагмент развязки — давайте посмотрим на схемах. Согласно проектной документации группы «ВИС» (подрядчика строительства 4-го моста), этот объект называется «Съезд С1» — такая бетонная эстакада, которая выводит автомобили с Ипподромской на Большевистскую или в центр. Пока ее строили, объезд был организован по улицам Кривощековской и Серебренниковской — машины давали медленный крюк по разбитой проезжей части.