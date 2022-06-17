СЕЙЧАС +15°С
Пробки 4/10
usd 56.87
eur 58.96
Тема дняЖара или проливные дожди? Прогноз на июль
Все новости
Все новости
Обзор

На Ипподромской сделали новую развязку — куда она ведет и есть ли от нее толк (показываем на видео)

Этот фрагмент упрощает движение по магистрали со стороны «Ауры»

10 881
Эстакада идет вверх

Эстакада идет вверх

Поделиться

На Ипподромской магистрали, в месте примыкания к площади Будагова, ввели наконец в строй новую развязку — вернее, фрагмент, который обещали сдать несколько месяцев назад. Этот фрагмент упрощает движение по дороге со стороны «Ауры» — авторедактор НГС Дмитрий Косенко лично проверил объект и посмотрел, какой толк будет от нововведений.

Стрелкой обозначен сданный объект

Стрелкой обозначен сданный объект

Поделиться

Что же это за фрагмент развязки — давайте посмотрим на схемах. Согласно проектной документации группы «ВИС» (подрядчика строительства 4-го моста), этот объект называется «Съезд С1» — такая бетонная эстакада, которая выводит автомобили с Ипподромской на Большевистскую или в центр. Пока ее строили, объезд был организован по улицам Кривощековской и Серебренниковской — машины давали медленный крюк по разбитой проезжей части.

Схема всей развязки

Схема всей развязки

Поделиться

Как же стало сейчас? Едем по Ипподромской со стороны «Ауры», стоит отметить, что фрагмент разбитой до нельзя дороги сейчас отремонтирован в районе «Ланта-Банка».

На Ипподромской по-прежнему ямы

На Ипподромской по-прежнему ямы

Поделиться

Но уже ближе к «СпортМастеру» ямы опять появляются — асфальта, видать, не хватило. Полный капитальный ремонт Ипподромской, как ранее сообщали власти Новосибирска, запланирован на 2023 год.

Въезд на эстакаду

Въезд на эстакаду

Поделиться

Далее мы видим знаки движения по полосам: две — прямо на эстакаду, одна — направо на Кривощековскую.

Сверху пройдет мост

Сверху пройдет мост

Поделиться

На самой эстакаде движение идет в два ряда, дорога поднимается наверх, открываются виды на монументальные опоры 4-го моста.

Полосы движения на площади

Полосы движения на площади

Поделиться

На площади Будагова дорога расширяется до 5 полос: одна — направо в центр, две — на Фабричную, две — на Большевистскую. Смотрите наше видео проезда развязки.

Что изменилось — конечно же, движение стало бодрее, не надо делать крюк вокруг «Мегаса», а потом съезжать на площадь по мудреной, искривленной дороге.

Две полосы движения

Две полосы движения

Поделиться

Сейчас всё просто, интуитивно понятно — значит, есть основания полагать, что пробок на Ипподромской станет меньше.

В «Яндекс.Пробках» пока показан старый объездной путь

В «Яндекс.Пробках» пока показан старый объездной путь

Поделиться

Забавно, что новая развязка еще не отображается в «Яндекс.Пробках» — показан старый объездной путь, по которому уже никто не ездит. И обратите внимание, движение по участку Серебренниковской, которое раньше было односторонним, теперь вновь стало двухсторонним.

Почитайте еще о гигантской развязке покруче Бугринского моста в окрестностях нового ЛДС — показываем ее впервые.

По теме

ремонтдороги
  • ЛАЙК8
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2