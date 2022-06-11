Водитель «Гранты» затормозил перед переходом и получил удар сзади. Надо ли тормозить, если человек еще далеко от вашей полосы

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» небольшое, но поучительное столкновение — один автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, второй — его догнал. Подробнее о пропуске пешеходов и резком торможении в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Пересечение улиц Театральной и Авиастроителей, белая «Лада-Гранта» следует по главной дороге, черная иномарка, совершающая левый поворот, ее пропускает. Но вот на пешеходном переходе появляется человек, водитель «Гранты» решает его пропустить и тормозит. Водитель иномарки, видимо, не ожидал такого внезапного замедления и врезался в отечественную машину — смотрите видео.

