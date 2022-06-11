Водитель «Гранты» затормозил перед переходом и получил удар сзади. Надо ли тормозить, если человек еще далеко от вашей полосы

Сегодня в рубрике «Куда ты рулишь?» небольшое, но поучительное столкновение — один автомобиль затормозил перед пешеходным переходом, второй — его догнал. Подробнее о пропуске пешеходов и резком торможении в разборе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Пересечение улиц Театральной и Авиастроителей, белая «Лада-Гранта» следует по главной дороге, черная иномарка, совершающая левый поворот, ее пропускает. Но вот на пешеходном переходе появляется человек, водитель «Гранты» решает его пропустить и тормозит. Водитель иномарки, видимо, не ожидал такого внезапного замедления и врезался в отечественную машину — смотрите видео.
Вроде бы все ясно, кто сзади, тот и виноват, недосмотрел водитель иномарки. Хорошо хоть, что удар был совсем слабеньким.
— На мой взгляд, водитель черного автомобиля смотрел не вперед, а смотрел направо, когда выезжал со второстепенной дороги. Поэтому он не увидел, что белый автомобиль останавливается, поэтому и совершил столкновение. Однозначно виноват черный, даже если бы не было никакого пешехода, белый по какой-то причине остановился — виноват тот, кто наезжает сзади. Нарушил пункт 10.1, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
Однако же пользователи интернета задались вопросом, а зачем вообще тормозил водитель «Гранты», ведь пешеход был еще далеко до его полосы. Текущие правила позволяют водителям не тормозить сразу, как только человек ступил на дорогу по другую сторону
— Если пешеход дошел до середины дороги, он теоретически может ускориться, побежать, поэтому белый правильно сделал, что остановился, — отмечает эксперт.
Если отойти от этой конкретной ситуации к общему опыту, то часто можно видеть на наших улицах, как водитель тормозит перед переходом, когда пешеход еще далеко, в зоне встречной полосы. Особенно неприятно, когда такой водитель тормозит резко, ведь другие сзади не ожидают подобного замедления, поскольку до человека еще далеко. Вот такие резкие «тормоза» действительно опасны — и аварийную ситуацию создают, и поток замедляют.
Почитайте, как фура придавила людей в подрезавшей ее «Ниве», — в чем вина обоих водителей.