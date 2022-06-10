На чём ездить будем. Китайский Haval показал новый кроссовер — он сам ездит задним ходом (что у него в салоне и какая цена)

Европейские автопроизводители всё уходят с российского рынка, а китайские всё приходят — HAVAL расширил свой модельный ряд и представил новейший кроссовер под названием Dargo. Что это за автомобиль, какой у него салон и сколько стоит машина — подробнее в рассказе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Итак новый кроссовер Haval Dargo — это среднеразмерный SUV, построенный на той же платформе L.E.M.O.N., что и самый популярный «китаец» в России Haval Jolion. По размерам Dargo — это аппарат уровня Toyota RAV4 или Mitsubishi Outlander, его длина — 4620 мм, ширина 1910 мм, высота 1780 мм, колесная база — 2738 мм.
Производитель позиционирует автомобиль как симбиоз обычного городского паркетника и внедорожника для более сложных условий. На стороне «внедорожности» играют и клиренс в 20 см, и короткие свесы, и хорошие углы въезда и съезда.
А еще «внедорожность» автомобиля подчеркивает его внешность — брутальный квадратный экстерьер, огромные головные фары. Тут мы видим отсылки и к новому Land Rover Defender, и к Geländewagen, и к другим покорителям бездорожья.
В салоне такой же стиль — квадратные рубленые дефлекторы воздуховодов, мощная центральная консоль, прямая передняя панель с большой ручкой для пассажира.
Автомобиль собирается на собственном заводе Haval под Тулой и поставляется с единственным двигателем 2,0 литра турбо мощностью
Сколько же стоит новая модель от китайцев? В начальной версии Comfort это будет
В следующей версии Elite появляются полный привод, система кругового обзора 360°, освещение сектора поворота, электропривод складывания зеркал — такая стоит
Ну и топовая версия Tech Plus за
Посмотрим, какой спрос будет ждать новый кроссовер на рынке и повторит ли он успех популярного Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на нашем рынке — подробнее о нем читайте тут.