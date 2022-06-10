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Обзор

На чём ездить будем. Китайский Haval показал новый кроссовер — он сам ездит задним ходом (что у него в салоне и какая цена)

Новый Haval Dargo — это среднеразмерный SUV уровня Toyota RAV4 или Mitsubishi Outlander

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Haval Dargo 2022 года

Haval Dargo 2022 года

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Европейские автопроизводители всё уходят с российского рынка, а китайские всё приходят — HAVAL расширил свой модельный ряд и представил новейший кроссовер под названием Dargo. Что это за автомобиль, какой у него салон и сколько стоит машина — подробнее в рассказе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Длина — 4620 мм, ширина 1910 мм

Длина — 4620 мм, ширина 1910 мм

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Итак новый кроссовер Haval Dargo — это среднеразмерный SUV, построенный на той же платформе L.E.M.O.N., что и самый популярный «китаец» в России Haval Jolion. По размерам Dargo — это аппарат уровня Toyota RAV4 или Mitsubishi Outlander, его длина — 4620 мм, ширина 1910 мм, высота 1780 мм, колесная база — 2738 мм.

Добротный клиренс в 20 см

Добротный клиренс в 20 см

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Производитель позиционирует автомобиль как симбиоз обычного городского паркетника и внедорожника для более сложных условий. На стороне «внедорожности» играют и клиренс в 20 см, и короткие свесы, и хорошие углы въезда и съезда.

Брутальный дизайн внедорожников

Брутальный дизайн внедорожников

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А еще «внедорожность» автомобиля подчеркивает его внешность — брутальный квадратный экстерьер, огромные головные фары. Тут мы видим отсылки и к новому Land Rover Defender, и к Geländewagen, и к другим покорителям бездорожья.

Цвет салона — 3 варианта

Цвет салона — 3 варианта

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В салоне такой же стиль — квадратные рубленые дефлекторы воздуховодов, мощная центральная консоль, прямая передняя панель с большой ручкой для пассажира.

Двигатель 2,0 литра турбо

Двигатель 2,0 литра турбо

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Автомобиль собирается на собственном заводе Haval под Тулой и поставляется с единственным двигателем 2,0 литра турбо мощностью 192 л. с. и крутящим моментом 320 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, как в Haval F7. Возможен передний привод и полный — в последнем случае у нас будет муфта, подключающая заднюю ось. Блокировок нет, но есть набор различных режимов движения, электроника сама будет определять, как имитировать блокировки, подкусывать колеса в конкретных сложных условиях.

Подогревы сидений

Подогревы сидений

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Сколько же стоит новая модель от китайцев? В начальной версии Comfort это будет 3 199 000 рублей — вы получите передний привод, задние датчики парковки, камеру заднего вида, 6 подушек безопасности, круиз-контроль, систему курсовой устойчивости (ESP), климат, подогрев сидений, руля и лобового стекла, светодиодные фары, кнопку запуска двигателя, систему бесключевого доступа, тканевый салон, мультимедиа.

Раздельный климат

Раздельный климат

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В следующей версии Elite появляются полный привод, система кругового обзора 360°, освещение сектора поворота, электропривод складывания зеркал — такая стоит 3 399 000 рублей. В комплектации Premium есть уже кожаный салон, электропривод и вентиляция передних сидений, панорамная крыша, люк, электропривод багажной двери — 3 599 000 рублей.

Базовая цена <nobr class="_">3 199 000</nobr> рублей

Базовая цена 3 199 000 рублей

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Ну и топовая версия Tech Plus за 3 749 000 рублей — 7 подушек, адаптивный круиз, проекционный дисплей, ионизатор воздуха, сиденье водителя с массажем, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов. Очень интересная функция — ассистент движения задним ходом. Это когда машина запоминает последние 50 метров пути, а потом, когда надо выехать, может воспроизвести в обратной последовательности все движения рулевого колеса. То есть если вы заехали в очень тесное место, обратно машина выедет сама.

Посмотрим, какой спрос будет ждать новый кроссовер на рынке и повторит ли он успех популярного Haval Jolion, который стал самым продаваемым китайским автомобилем на нашем рынке — подробнее о нем читайте тут.

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