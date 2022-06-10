На чём ездить будем. Китайский Haval показал новый кроссовер — он сам ездит задним ходом (что у него в салоне и какая цена)

Автомобиль собирается на собственном заводе Haval под Тулой и поставляется с единственным двигателем 2,0 литра турбо мощностью 192 л. с . и крутящим моментом 320 Нм. Коробка передач — 7-ступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями, как в Haval F7. Возможен передний привод и полный — в последнем случае у нас будет муфта, подключающая заднюю ось. Блокировок нет, но есть набор различных режимов движения, электроника сама будет определять, как имитировать блокировки, подкусывать колеса в конкретных сложных условиях.