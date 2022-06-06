Напомнило о 90-х: продажи машин по всей России упали до векового минимума

По данным Ассоциации европейского бизнеса, дистрибьюторы отгрузили дилерам лишь 24 268 автомобилей. В апреле этот показатель был 32 706 единиц, то есть в мае сократился на четверть. А относительно мая прошлого года падение достигло почти шестикратной величины. Но ведь и май 2021 года был не бог весть каким удачным, и можно вспомнить, что в успешном для авторынка 2012 году майские продажи достигали 261 тысячи машин. То есть с тех пор упали более чем в десять раз.