Напомнило о 90-х: продажи машин по всей России упали до векового минимума
Отгрузки дилерам сократились даже на фоне провального апреля
Продажи автомобилей в мае 2022 года предсказуемо обновили антирекорд апреля и замерли на предельно низкой отметке — столь слабого уровня не наблюдалось в течение XXI века. При этом отгрузки автодилерам оказались даже меньше, чем регистрации новых машин, что говорит о постепенном сокращении дистрибьюторских складов.
Так, по данным агентства «Автостат», число зарегистрированных в мае новых автомобилей составило
По данным Ассоциации европейского бизнеса, дистрибьюторы отгрузили дилерам лишь
От кризиса пострадали все ключевые игроки. Лидерство по-прежнему держит Lada (-84%), за ней идут KIA (-81%), Hyundai (-82%), Renault (-86%), УАЗ (-41%), Geely (-55%), Haval (-72%). Несколько особняком стоят две европейские марки — Skoda (-92%) и Volkswagen (-94%) — у них поступления машин почти прекратились, продажи упали более чем в 10 раз, и судьба до сих пор не ясна.
СЮЖЕТ
Относительно хорошие показатели УАЗа связаны с активным исполнением госконтрактов, поскольку марка реализует значительную часть автомобилей корпоративным клиентам — об этом нам рассказали дилеры. Неоднородна ситуация по китайским маркам. В целом они резко увеличили свою долю рынка, которая за год возросла с 7 до 17%, а Geely удалось выйти в лидеры среди марок из Поднебесной. С другой стороны, продажи того же Haval после ощутимого повышения цен довольно слабы, и падение примерно соответствует сокращению рынка.
Обвал связан с множеством причин, в числе основных — резкий рост стоимости машин на фоне их дефицита и удорожание автокредитов. Многих популярных моделей или нет в продаже, или они представлены в ограниченном наборе комплектаций. Большая часть автозаводов внутри России стоит, а импортом занимаются в основном только китайские бренды. Дилеры оказались в тяжелом положении и ищут замену уходящим маркам (например, думают о «Москвиче»).
Ушла из РФ одна из ключевых марок — Renault. На ее мощностях будут выпускать отечественные автомобили. При этом французская компания открестилась от планов Минпромторга по переносу в Тольятти выпуска Renault Duster. Сам же АВТОВАЗ простаивал большую часть весны и планирует возобновить выпуск Lada Granta в упрощенной версии 8 июня.