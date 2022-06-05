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Я паркуюсь как чудакОбзор

Как хозяева «Лексуса» 001 и «Икстрейла» захватили себе газоны под парковку — даем мастер-класс

Новые фото с неправильной парковкой в городе

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Представляем новый, 280-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Водитель бросил авто на газоне около дома № 9 по улице Державина. Газон и так частично уничтожили зимой, а потом жалуемся на пыль, — недовольны местные жители (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Не поленился жилец 1-го этажа засыпать гравием часть газона, чтоб парковать свое авто у себя под окнами, — сообщает Владимир.

Поехал через переход

Поехал через переход

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— На пешеходном переходе площади Лыщинского водители заезжают на якобы «парковку» через пешеходный переход. Людям приходится уходить с пешеходного перехода, чтобы цари на автомобилях могли ближе заехать к элитному фитнесу. Власти установили полусферы на пешеходном переходе, но это не помешало кому-то их сдвинуть через 2 дня, — рассказывает Аркадий.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Чудаки на газоне, — пишет читатель Андрей.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Выезд на улицу Пермитина, закрывает весь обзор и пешеходный переход. Стоянка на газоне, — сообщает Александра.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Какое-то место намоленное. Парковка пустая, но всё равно тянет сюда, на травку. Территория больницы рядом с администрацией Ленинского района, — информирует Владимир.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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«Прадо» с номером 001 паркуется на тротуаре, ул. Ленина.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Когда-то здесь был газон, а стала голая земля.

Места на вес золота

Места на вес золота

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На Октябрьской магистрали используется каждый квадратный сантиметр пространства.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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На газоне в тесноте, да не в обиде.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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