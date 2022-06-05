Как хозяева «Лексуса» 001 и «Икстрейла» захватили себе газоны под парковку — даем мастер-класс

Представляем новый, 280-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Водитель бросил авто на газоне около дома № 9 по улице Державина. Газон и так частично уничтожили зимой, а потом жалуемся на пыль, — недовольны местные жители (фото выше).