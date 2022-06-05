Как хозяева «Лексуса» 001 и «Икстрейла» захватили себе газоны под парковку — даем мастер-класс
Новые фото с неправильной парковкой в городе
Представляем новый, 280-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Водитель бросил авто на газоне около дома
— Не поленился жилец 1-го этажа засыпать гравием часть газона, чтоб парковать свое авто у себя под окнами, — сообщает Владимир.
— На пешеходном переходе площади Лыщинского водители заезжают на якобы «парковку» через пешеходный переход. Людям приходится уходить с пешеходного перехода, чтобы цари на автомобилях могли ближе заехать к элитному фитнесу. Власти установили полусферы на пешеходном переходе, но это не помешало кому-то их сдвинуть через 2 дня, — рассказывает Аркадий.
— Чудаки на газоне, — пишет читатель Андрей.
— Выезд на улицу Пермитина, закрывает весь обзор и пешеходный переход. Стоянка на газоне, — сообщает Александра.
— Какое-то место намоленное. Парковка пустая, но всё равно тянет сюда, на травку. Территория больницы рядом с администрацией Ленинского района, — информирует Владимир.
«Прадо» с номером 001 паркуется на тротуаре, ул. Ленина.
Когда-то здесь был газон, а стала голая земля.
На Октябрьской магистрали используется каждый квадратный сантиметр пространства.
На газоне в тесноте, да не в обиде.